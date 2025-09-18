ETV Bharat / state

सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को, मैंने उसे सबसे छीन लिया, इस तरह जशपुर में हुआ प्यार का अंत

जशपुर में एक प्रेमी युगल ने जान दे दी. पुलिस केस की जांच में जुटी है.

JASHPUR LOVER COUPLE DEATH
जशपुर में प्रेमी युगल की मौत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 8:45 PM IST

जशपुर: वनांचल जिले जशपुर से एक दर्दनाक कहानी सामने आई है. यहां एक प्रेमी युगल ने अपनी जान दे दी. गौठान में पेड़ के पास युवक का शव मिला है और युवती का शव पेड़ के नीचे मिला है. इस घटना से पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है.

कोल्हेनझरिया की घटना: यह पूरी घटना कोल्हेनझरिया इलाके की है. जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह के मुताबिक मृत युवक की पहचान चूड़ा मणि पैंकरा के रूप में हुई है. उसकी उम्र 24 साल थी. वह कांसाबेल इलाके का रहने वाला था. युवती का नाम संदीला पैकरा है वह भी 24 साल की थी.

जशपुर के एसपी का बयान (ETV BHARAT)

युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई: इस घटना में पुलिस ने खुलासा किया कि 17 सितंबर को युवती के पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पिता ने पुलिस को शिकायत की थी कि युवती 16 सितंबर को खाना खआने के बाद घर से बाहर निकली और उसके बाद वह लौटकर नहीं आई. तीसरे दिन बेटी के शव के पास युवक का शव भी मिला.

सोशल मीडिया पोस्ट से मिली अहम कड़ी: घटना से ठीक पहले मृतक युवक ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डाले थे. एक पोस्ट में उसने लिखा था. “सब छीनना चाहते थे मेरी प्रेमिका को. इसलिए आज मैंने सबसे छीन लिया, हम दोनों को. इससे पहले भी वह अपनी प्रेमिका को लेकर कई पोस्ट सोशल मीडिया पर कर चुका था.

पुलिस की जांच जारी: इस केस में पुलिस की जांच चल रही है. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और आगे की जांच में जुट गई है. जशपुर के एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह घटना आत्महत्या से जुड़ी लगती है. पुलिस केस की जांच कर रही है. हर एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं.

दोनों के बीच थे प्रेम संबंध: पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे. मृतक चूड़ामणि के रिश्तेदार माटीपहाड़छर्रा में रहते थे, यहीं पर संदीला का आना जाना होता था. इस दौरान दोनों की दोस्ती हुई और दोनों के बीच प्यार पनपा. स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के संबंधों को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति थी.

KANSABEL THANA AREAजशपुर क्राइम न्यूजजशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंहLOVER COUPLE DEATH IN JASHPUR

