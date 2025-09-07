ETV Bharat / state

श्मशान घाट से खुला राज! जानें, कैसे हुआ प्यार का दर्दनाक अंत

हजारीबागः जिला के बड़कागांव में साथ जीने में बाधक होने पर साथ मरने की शर्त पर एक प्रेमी प्रेमिका ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. बड़कागांव थाना क्षेत्र के पुंदौल गांव में करीब 10 साल बाद फिर इसी प्रकार की घटना हुई है.

रविवार को यह मामला तब चर्चा में आया जब प्रेमिका के शव को परिजन अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पहुंच चुके थे. इसी बीच बड़कागांव पुलिस वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर हजारीबाग भेज दिया. हालांकि इस संबंध में दोनों के परिजन कुछ भी जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं. ये मामला बड़कागांव थाना क्षेत्र के चंदौल-पुंदौल गांव का है.

पुंदौल गांव निवासी नरेंद्र पांडे का 26 वर्षीय पुत्र मंटू पांडे और चंदौल गांव निवासी अशोक रजवार की 22 वर्षीय पुत्री सुलेखा कुमारी द्वारा शनिवार रात खुद की जान देने का मामला प्रकाश में आया है. दोनों के परिजनों ने अलग-अलग समय में रात को ही इलाज के लिए उन दोनों को बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. स्थिति नाजुक होने के कारण दोनों को रेफर हजारीबाग रेफर कर दिया गया.

हजारीबाग से सुलेखा को रांची के लिए रेफर कर दिया गया. जिसकी रास्ते में ही मौत हो गयी. परिजनों ने शव को अपने पैतृक गांव चंदौल लाकर रविवार को दिन में अंतिम संस्कार करने के लिए श्मशान घाट लेकर गये. इसी बीच मुखाग्नि देने के ठीक पहले बड़कागांव पुलिस ने पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया.

वहीं दूसरी ओर मंटू पांडे को भी हजारीबाग से रेफर करने की तैयारी चल ही रही थी कि उसकी मौत हो गई. मंटू पांडे के शव को भी हजारीबाग सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया. हालांकि दोनों के परिवार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की भी कोई जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है.

परिजनों के मुताबिक, युवती ने पेट ने दर्द होने की बात अपने परिजनों को बताई. जिसे इलाज के लिए बड़कागांव ले जाने के बाद पूरी बात का खुलासा हुआ. जबकि मंटू पांडे को आधी रात को उल्टी होने लगी तो उसने परिजनों को बताया कि मैंने अपनी जान देने का फैसला किया है. इस घटना को लेकर दोनों के परिजन हैरान हैं.

ग्रामीणों और आसपास के लोगों के अनुसार, युवक मंटू ने अपने नवनिर्मित घर की छत पर चढ़कर रात को वीडियो कॉलिंग करते हुए लड़की से काफी देर तक बात की. इसके बाद दोनों ने अपनी जान देने का निर्णय लिया होगा.