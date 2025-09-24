ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे लवर की कुटाई, पति ने महिला को छोड़ा, प्रेमी के हवाले किया

छत्तीसगढ़ में प्यार मोहब्बत और इश्क में कुटाई की घटना हुई है. पूरी घटना लखनपुर थाना क्षेत्र की है

CRIME IN SURGUJA
सरगुजा के लखनपुर में प्रेमी प्रेमिका और हंगामा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 1:57 PM IST

सरगुजा: जिले के लखनपुर में हुई घटना सुर्खियों में है. यहां 22 सितंबर को शादी शुदा एक प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की धुनाई हो गई. आधी रात को शादी शुदा प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को उसके ससुराल वालों ने पकड़ लिया. इस दौरान परिवार के सदस्यों ने युवक की जमकर पिटाई की और गांव में पंचायत बैठाई गई. प्रेमिका और उसके प्रेमी के हाथ पैर बांधकर सबके सामने बैठाया गया.

रात भर होता रहा हंगामा: महिला के पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया. उसके बाद महिला को उसके प्रेमी के सुपुर्द कर दिया गया. हैरानी की बात तो यह है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका के बच्चे है. फिलहाल इस घटना की शिकायत किसी भी पक्ष की ओर से थाने में नहीं की गई है लेकिन अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है.

घटना की सूचना मिली है. महिला और पुरुष किसी भी पक्ष से कोई शिकायत नहीं आई है.शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी- शशिकांत सिन्हा, थाना प्रभारी, लखनपुर, सरगुजा

महिला के हैं दो बच्चे: यह पूरी घटना लखनपुर की है. भिट्टीकला महुआ टिकरा निवासी महिला का विवाह लखनपुर के पुहपुटरा गांव में हुआ था. महिला के दो बच्चे हैं. 22 सितम्बर की रात तेलाई कछार निवासी युवक उस महिला से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंच गया था. देर रात घर में प्रेमी प्रेमिका मौजूद थे, इसी बीच महिला के ससुराल वालों ने दोनों को पकड़ लिया. परिवार के सदस्यों ने युवक की जमकर पिटाई की और सोमवार को सुबह गांव में परिवार के सदस्यों ने पंचायत बुलाई. इस दौरान सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद रहे. गांव वालों के सामने महिला के ससुराल वालों ने अपनी बात रखी.

पुलिस में किसी पक्ष ने नहीं की शिकायत: इस घटना को लेकर पुलिस में किसी भी पक्ष की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है. पंचायत में घंटों चली बहस के बाद महिला के पति ने उसे रखने से इंकार कर दिया है. महिला को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया गया है. अब इस घटना का वीडियो सीसीटीवी से वायरल हो रहा है. बड़ी बात यह है कि इस घटना की किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई है.

