बस्ती में प्रेमी-प्रेमिका ने की सुसाइड की कोशिश, लड़की की मौत, परिजन दोनों की शादी के खिलाफ थे

बस्ती : वाल्टरगंज थाना क्षेत्र में प्रेमी-प्रेमिका ने शुक्रवार को सुसाइड करने की कोशिश की. प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रेमी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने युवती का शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

एसपी अभिनंदन ने बताया, झलहनिया गांव के रहने वाले मंजीत (24) और कुशलावी (25) कुआनो नदी के किनारे बेहोशी की हालत में पड़े थे. एक चरवाहे ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची तो कुशलावी की मौत हो चुकी थी. जबकि मंजीत की हालत गंभीर बनी हुई थी. मंजीत को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालत खतरे से बाहर है.

एसपी अभिनंदन ने बताया, दोनों के बीच करीब सात महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था और शादी करना चाहते थे. जांच में पता चला है कि घर वाले शादी के खिलाफ थे. गुरुवार को कुशलावी का परिवार में विवाद हुआ था. इसके बाद वह घर से निकल गई. रास्ते में उसे मंजीत मिला. शुक्रवार को फसल में डालने वाला पदार्थ खरीदा और कुआनो नदी के किनारे आ गए.