लवली एनकाउंटर : चार साल बाद CBI ने किया सीन रीक्रिएट, लवली के साथी को भी साथ लाए

जोधपुर : जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर लवली कंडारा के एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई की ओर से स्वीकार करने के बाद दूसरी बार सीबीआई की टीम सोमवार को जोधपुर पहुंची. आज टीम घटना के दिन लवली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ और उससे पहले की जगहों का मौका मुआयना कर रही है. इसके लिए PWD चौराहे के पास पहुंची, जहां 13 अक्टूबर 2021 को सबसे पहले लवली और पुलिस का सामना हुआ था और वहां सीन रीक्रिएट किया. इसके बाद टीम सेंट्रल जेल गई. अंत में टीम बनाड़ रोड पहुंची, जहां मुठभेड़ हुई थी और वहां पर सीबीआई टीम ने सीन रीक्रिएट किया. इस दौरान घटना के दिन लवली की गाड़ी में मौजूद उसके साथी अजय, संजय, राहुल और आशीष को भी सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर आई थी.

इस मामले में लवली के परिजनों के अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि हमने जांच टीम को बदलवाया है. आज टीम घटना के दिन का सीन रीक्रिएट कर रही है. 13 अक्टूबर 2021 की शाम को रातानाडा थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर दुबली कंडारा अपने साथियों के साथ मौजूद था. पीडब्ल्यूडी चौराहा के पास उसे रोकने की कोशिश थानाधिकारी लीलाराम ने की, लेकिन वह अपनी गाड़ी में भाग गया. इसके बाद लीलाराम प्राइवेट गाड़ी में अपने पुलिस कर्मियों के साथ पीछा करने लगा. पीछा करते समय लवली ने फायर किए. बनाड़ रोड पर जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें लवली को 4 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई थी. घटना के दिन कई तरह के वीडियो और फुटेज सामने आए थे, जिसमें कई साक्ष्य मौजूद थे. वाल्मीकि समाज की मांग के चलते कमिश्नर को लीलाराम सहित चारों पुलिसकर्मियों के निलंबित करना पड़ा था. इसके बाद ही लवली कंडारा के शव का अंतिम संस्कार किया गया था.