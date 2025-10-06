ETV Bharat / state

लवली एनकाउंटर : चार साल बाद CBI ने किया सीन रीक्रिएट, लवली के साथी को भी साथ लाए

साल 2021 के लवली एनकाउंटर मामले में सीबीआई जोधपुर पहुंची है.

लवली एनकाउंटर, CBI ने किया सीन रीक्रिएट
लवली एनकाउंटर, CBI ने किया सीन रीक्रिएट (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
जोधपुर : जोधपुर में हिस्ट्रीशीटर लवली कंडारा के एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई की ओर से स्वीकार करने के बाद दूसरी बार सीबीआई की टीम सोमवार को जोधपुर पहुंची. आज टीम घटना के दिन लवली और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ और उससे पहले की जगहों का मौका मुआयना कर रही है. इसके लिए PWD चौराहे के पास पहुंची, जहां 13 अक्टूबर 2021 को सबसे पहले लवली और पुलिस का सामना हुआ था और वहां सीन रीक्रिएट किया. इसके बाद टीम सेंट्रल जेल गई. अंत में टीम बनाड़ रोड पहुंची, जहां मुठभेड़ हुई थी और वहां पर सीबीआई टीम ने सीन रीक्रिएट किया. इस दौरान घटना के दिन लवली की गाड़ी में मौजूद उसके साथी अजय, संजय, राहुल और आशीष को भी सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर आई थी.

इस मामले में लवली के परिजनों के अधिवक्ता विक्रम सिंह ने बताया कि हमने जांच टीम को बदलवाया है. आज टीम घटना के दिन का सीन रीक्रिएट कर रही है. 13 अक्टूबर 2021 की शाम को रातानाडा थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर दुबली कंडारा अपने साथियों के साथ मौजूद था. पीडब्ल्यूडी चौराहा के पास उसे रोकने की कोशिश थानाधिकारी लीलाराम ने की, लेकिन वह अपनी गाड़ी में भाग गया. इसके बाद लीलाराम प्राइवेट गाड़ी में अपने पुलिस कर्मियों के साथ पीछा करने लगा. पीछा करते समय लवली ने फायर किए. बनाड़ रोड पर जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें लवली को 4 गोलियां लगी और उसकी मौत हो गई थी. घटना के दिन कई तरह के वीडियो और फुटेज सामने आए थे, जिसमें कई साक्ष्य मौजूद थे. वाल्मीकि समाज की मांग के चलते कमिश्नर को लीलाराम सहित चारों पुलिसकर्मियों के निलंबित करना पड़ा था. इसके बाद ही लवली कंडारा के शव का अंतिम संस्कार किया गया था.

चार साल बाद CBI ने किया सीन रीक्रिएट (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें. पुलिस और बदमाशों की फायरिंग में मारे गए लवली के परिजन का आरोप, कहा-जानबूझकर एनकाउंटर किया

पुलिस की जांच में मिली थी क्लीन चिट : मामले की पुलिस की आंतरिक जांच में एनकाउंटर को सही मानते हुए थानाधिकारी लीलाराम व तीन कॉन्स्टेबल के पक्ष में रिपोर्ट दी गई. इसके बाद पुलिस मुख्यालय से थानाधिकारी लीलाराम को वह 3 कांस्टेबलों को डीसीपी भारत भूषण यादव ने एक आदेश जारी कर बहाल कर दिया था. इसके बाद लवली के परिजनों ने रातानाडा थाने में ही पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, लेकिन उसमें भी उनको दोषी नहीं माना. इसके बाद इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर आंदोलन शुरू हो गया. लंबे आंदोलन के बाद अशोक गहलोत सरकार ने अपना कार्यकाल खत्म करने से ठीक पहले इसकी जांच सीबीआई से करवाने के लिए सहमति भेजी थी.

पढ़ें. Lovely Encounter: उलझी गुत्थी, युवक ने वीडियो जारी कर कहा- 'लवली की गाड़ी में 4 नहीं 6 लोग थे'

आदिवासियों की जमीन हड़पने पर लीलाराम निलंबित : इस मामले में लवली के परिजनों की ओर से पुलिस निरीक्षक लीलाराम पर एनकाउंटर का आरोप लगाया गया था, जिसके तहत सीबीआई जांच कर रही है. लीलाराम को गत सप्ताह ही चार निर्दोष आदिवासियों को मर्डर मामले आरोपी बनाकर उनकी जमीन हड़पने के मामले में निलंबित किया गया है. लीलाराम उदयपुर के नाई थाने में निरीक्षक के पद पर तैनात थे. उनके साथ कांस्टेबल को भी शनिवार को निलंबित किया है.

