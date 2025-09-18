प्रेमी जोड़ा उफनती नदी में कूदा, हसदेव नदी के राताखार पुल की घटना, रेस्क्यू में लड़का बचा लड़की लापता
हसदेव नदी पर बने राताखार पुल से युवक युवती ने उफनते पानी में छलांग लगा दी.जिसमें युवक का रेस्क्यू किया गया है.
कोरबा : कोरबा में प्रेमी जोड़े ने राताखार पुल से नदी में छलांग लगा दी. आस पास मौजूद लोगों ने इसी दौरान लड़के को बहते हुए देखा .जो नदी के बीच फंसा था. इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई. जहां से नगर सेना के गोताखोरों को बचाव कार्य के लिए सूचित किया गया. जिला आपदा बचाव दल की टीम मौके पर पहुंची, नाव तैयार किया और ट्यूब से नदी में उतरे.
पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत: वर्तमान में बांगो बांध के बाद दर्री बराज से गेट खोले गए हैं. जिसके कारण हसदेव नदी पर बने सर्वेश्वर एनीकेट में भी पानी लबालब है. बहाव काफी तेज था, गोताखोरों की टीम और कोतवाली थाना में तैनात पुलिस के जवान बचाव कार्य के लिए नदी में उतरे. तेज बहाव में एक जवान भी नदी में बहने से बाल-बाल बचा. 1 घंटे की काफी मशक्कत के बाद गुरुवार की दोपहर लड़के को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है. जबकि लड़की अब भी लापता है.
25 फीट ऊंचे पुल से नदी में लगाई छलांग : जानकारी के अनुसार जिले के राताखार पुल से गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे एक अज्ञात युवक तेज बहाव के बीच बने टापू पर फंस गया था. नीचे सर्वेश्वर एनीकेट के समीप उसकी बाइक खड़ी मिली. घटना को सबसे पहले मछुआरों ने देखा और तत्काल पुलिस और 112 डायल को सूचना दी. खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची.
पुलिसकर्मी की भी जान पर आफत : युवक को बचाने के लिए थाना कोतवाली में तैनात आरक्षक चंद्रकांत गुप्ता अपने दो साथियों के साथ नदी में कूद पड़े. लेकिन रेस्क्यू के दौरान तेज धारा में बहकर उनकी जान पर बन आई थी, मौके पर मौजूद एक अन्य पुलिसकर्मी ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्यूब फेंका और आरक्षक की जान बचाई. इस घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिसकर्मी की जद्दोजहद नजर आ रही है.
एक घंटे तक चला रेस्क्यू : घटना के बाद रेस्क्यू टीम के द्वारा लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को नदी से बाहर निकाल गया. जिसकी पहचान निहारिका क्षेत्र के काशीनगर बस्ती के राहुल नामदेव के तौर पर की गई है. रेस्क्यू दल के मुताबिक युवक ने उन्हें बताया कि वह और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जान देने की नीयत से नदी में कूदा था. रेस्क्यू दल के सदस्य नगर सेना कोरबा में पदस्थ गेंदालाल मनहरे ने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से हमें सूचना मिली कि सर्वेश्वर एनीकट के नीचे एक लड़का नदी में तेज बहाव में फंसा हुआ है. मौके पर पहुंचकर हमने बचाव कार्य शुरू किया .
पानी का बहाव काफी तेज था. हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं पर अत्यधिक गड्ढा होने के कारण हम फंस गए थे. आखिरकार काफी मशक्कत के बाद हमने लड़के को बचा लिया है. जिसने हमें बताया कि वह जान देने की नीयत से एक लड़की के साथ नदी में कूदा था, लड़की फिलहाल लापता है. जिसकी तलाश में की जा रही है -गेंदलाल मनहरे, रेस्क्यू टीम के सदस्य, नगर सेना कोरबा
लड़की अब भी लापता : प्राथमिक तौर पर ये जानकारी मिल रही है कि प्रेमी युगल के परिजन उनकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, हालांकि इस जानकारी के फिलहाल पूरी तरह से पुष्टि नहीं है. लड़के को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बचा लिया है, लेकिन लड़के के साथ नदी में कूदने वाली लड़की अब भी लापता है. रेस्क्यू टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, मौके पर प्रत्यक्षदर्शियों की भीड़ भी लगी हुई है.
