लखनऊ: एक युवक ने अपनी पहचान और धर्म छिपाकर एक छात्रा को धोखे में रखा. पहले उसने अपना 'राज' नाम बताया और दोस्ती की. बाद में, जब उसकी असल पहचान मोहम्मद फुरकान के तौर पर सामने आई, तो उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया.

अश्लील फोटो दिखाकर कर रहा था ब्लैकमेल: जब पीड़िता ने मना किया, तो आरोपी ने अश्लील फोटो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करना और धमकाना शुरू कर दिया. पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस आगे की कारवाई कर रही है.

लखनऊ में लव जिहाद का मामला आया सामने: प्रयागराज की 25 वर्षीय पीड़िता लखनऊ के चिनहट इलाके में रहती है. आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने एक छोटी खाने-पीने की दुकान खोली. यहीं पर उसकी मुलाकात एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम राज बताया और खुद को बाराबंकी का निवासी बताया. उनकी दोस्ती गहरी हुई और 'राज' ने शादी का प्रस्ताव रखा.

धर्म परिवर्तन से इनकार करने पर की मारपीट: दीपावली 2024 के आसपास जब वे बड़ा इमामबाड़ा घूमने गए, तो युवक ने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू किया. इसी दौरान पीड़िता को पता चला कि उसका नाम राज नहीं, बल्कि मोहम्मद फुरकान है. जब पीड़िता ने धर्म बदलने से इनकार किया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की, गला दबाया और जान से मारने की धमकी दी.

पीड़ित की शिकायत पर FIR, पुलिस को आरोपी की तलाश: आरोप है फुरकान ने न सिर्फ उसे धमकाया, बल्कि 7 अगस्त को उसके कमरे में घुसकर उसे डराया. जब वह 11 अगस्त को बाहर गयी थी, तो फुरकान ने पीड़िता के कमरे का ताला तोड़कर 25,000 रुपये चुरा लिए.

पीड़िता बहुत डरी हुई है. उसने अपनी दुकान भी बंद कर दी है. चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर, चिनहट पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मोहम्मद फुरकान की तलाश की जा रही है.

