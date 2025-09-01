ETV Bharat / state

दंतेवाड़ा में बाढ़ से करोड़ों का नुकसान, सीएम साय ने की समीक्षा बैठक, आपदा प्रबंधन को लेकर दिए निर्देश - FLOOD IN DANTEWADA

सीएम विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की.इस दौरान अफसरों को आपदा प्रबंधन को लेकर जरुरी निर्देश दिए.

Loss of crores due to flood in Dantewada
सीएम साय ने की समीक्षा बैठक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 4:51 PM IST

5 Min Read

बस्तर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है.

राहत और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण : मुख्यमंत्री साय दंतेवाड़ा के चूड़ीटिकरा वार्ड में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे.

इसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया. उन्होंने मेडिकल टीम से दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की.मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करते हुए यह भी पूछा कि क्या वे प्रशासन की मदद से संतुष्ट हैं. प्रभावितों ने जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया.

सीएम साय ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं कठिनाई अवश्य लाती हैं, लेकिन प्रशासनिक तत्परता और जनसहयोग से इन कठिनाइयों का समाधान संभव है. राहत शिविरों और प्रभावित गांवों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं - विष्णुदेव साय , सीएम छग

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल का भी निरीक्षण किया और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था तथा पुनर्निर्माण कार्यों की स्थिति का आकलन किया. सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए.इसी क्रम में कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर कुणाल दुदावत और विधायक चैतराम अटामी तुमनार गांव पहुंचे.इस दौरान अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के निर्देश : मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में हो रहे कार्यों का जायजा लिया. आपको बता दें कि सर्वाधिक नुकसान ग्राम बालपेट, बांगापाल और तुमनार चुड़ी टीकरा में हुआ है. यहां रहने वाले परिवारों के खातों में अब तक 1 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपए की राहत राशि बांटी जा चुकी है.

सीएम साय ने की समीक्षा बैठक : इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में बाढ़ के कारण आई तबाही की समीक्षा बैठक की.आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते से बस्तर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे बस्तर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं.इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बाढ़ राहत एवं पुनर्वास की समीक्षा बैठक की. बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग सहित जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे.

सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात : अफसरों के मुताबिक तुमनार गांव में 52 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.शेष प्रभावित परिवारों को आगामी सोमवार तक पूरी राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी.जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से अवगत कराया. साथ ही प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि इस आपदा की घड़ी में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोताही बरतेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे.

दंतेवाड़ा में करोड़ों का नुकसान : मानसून इस बार कहर बनकर बस्तर पर टूट रहा है. बस्तर के ज्यादातर जिले इस बार बारिश से तरबतर हैं. अकेले दंतेवाड़ा में इस बार बारिश ने जमकर मुसीबत ढाया है. जिला प्रशासन के मुताबिक करीब 1 करोड़ का नुकसान अबतक बारिश से हो चुका है. नदी और बरसाती नालों के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

वाटर फिल्टर प्लांट खराब: बाढ़ की वजह से नगरी का फिल्टर प्लांट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे ठीक करने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है. तकनीकि टीम को बुलाकर प्लांट को दोबारा शुरु करने की तैयारी शुरु कर दी गई है.

निचली बस्तियों में भरा पानी: नगर पालिका प्रशासन ने प्रभावित लोगों के खाने पीने और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने प्रभावित इलाकों में बेरिकेट्स लगाकर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की अपील की है. खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है. लोग को नदी नालों के पास जाने से रोका जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी बारिश ने तबाही मचाई है. पिछले 7 दिनों से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. जिसके कारण नदी किनारे बसे गांव और बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.फिलहाल बस्तर संभाग में हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है.लेकिन उससे पहले जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं,उन तक राहत पहुंचाने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

बस्तर में बाढ़ के बाद भी जोखिम में जान, पुल टूटा तो लकड़ियों और तार के सहारे चढ़ रहे बच्चे

बाढ़ और बारिश के कारण डैमेज हो गया है मकान और समान, तो यह बीमा करेगी पूरी भरपाई

बस्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीसीसी अध्यक्ष ने किया दौरा, गाइडलाइन से हटकर स्पेशल पैकेज देने की मांग

बस्तर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर संभाग के बाढ़ प्रभावित जिलों दंतेवाड़ा और बस्तर का हवाई सर्वेक्षण एवं जमीनी निरीक्षण किया. उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित प्रत्येक परिवार तक समय पर सहायता पहुंचना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर संवेदनशीलता और तत्परता आवश्यक है.

राहत और स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण : मुख्यमंत्री साय दंतेवाड़ा के चूड़ीटिकरा वार्ड में बनाए गए अस्थायी राहत शिविर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों से भेंट कर उनकी समस्याओं को सुना. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. उन्होंने प्रशासन को निर्देशित किया कि शिविरों में पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल और सुरक्षित आवास की व्यवस्था निरंतर बनी रहे.

इसके बाद सीएम ने स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण किया. उन्होंने मेडिकल टीम से दवाइयों की उपलब्धता, डॉक्टरों की तैनाती और मरीजों को दी जा रही प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त की.मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद करते हुए यह भी पूछा कि क्या वे प्रशासन की मदद से संतुष्ट हैं. प्रभावितों ने जिला प्रशासन के त्वरित सहयोग पर संतोष व्यक्त किया.

सीएम साय ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं कठिनाई अवश्य लाती हैं, लेकिन प्रशासनिक तत्परता और जनसहयोग से इन कठिनाइयों का समाधान संभव है. राहत शिविरों और प्रभावित गांवों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने और स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं - विष्णुदेव साय , सीएम छग

मुख्यमंत्री ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए पुल का भी निरीक्षण किया और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था तथा पुनर्निर्माण कार्यों की स्थिति का आकलन किया. सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित गांवों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की शीघ्र बहाली सुनिश्चित की जाए.इसी क्रम में कमिश्नर डोमन सिंह, कलेक्टर कुणाल दुदावत और विधायक चैतराम अटामी तुमनार गांव पहुंचे.इस दौरान अफसरों और जनप्रतिनिधियों ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.

आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के निर्देश : मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत प्रदान करने की दिशा में हो रहे कार्यों का जायजा लिया. आपको बता दें कि सर्वाधिक नुकसान ग्राम बालपेट, बांगापाल और तुमनार चुड़ी टीकरा में हुआ है. यहां रहने वाले परिवारों के खातों में अब तक 1 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपए की राहत राशि बांटी जा चुकी है.

सीएम साय ने की समीक्षा बैठक : इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में बाढ़ के कारण आई तबाही की समीक्षा बैठक की.आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते से बस्तर में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण पूरे बस्तर के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं.इसी को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा में बाढ़ राहत एवं पुनर्वास की समीक्षा बैठक की. बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग सहित जिले के समस्त अधिकारी मौजूद रहे.

सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात : अफसरों के मुताबिक तुमनार गांव में 52 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं.शेष प्रभावित परिवारों को आगामी सोमवार तक पूरी राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी.जिसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री से अवगत कराया. साथ ही प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए कि इस आपदा की घड़ी में अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कोताही बरतेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे.

दंतेवाड़ा में करोड़ों का नुकसान : मानसून इस बार कहर बनकर बस्तर पर टूट रहा है. बस्तर के ज्यादातर जिले इस बार बारिश से तरबतर हैं. अकेले दंतेवाड़ा में इस बार बारिश ने जमकर मुसीबत ढाया है. जिला प्रशासन के मुताबिक करीब 1 करोड़ का नुकसान अबतक बारिश से हो चुका है. नदी और बरसाती नालों के पास रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

वाटर फिल्टर प्लांट खराब: बाढ़ की वजह से नगरी का फिल्टर प्लांट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसे ठीक करने में 15 से 20 दिन लग सकते हैं. फिलहाल प्रशासन की ओर से टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है. तकनीकि टीम को बुलाकर प्लांट को दोबारा शुरु करने की तैयारी शुरु कर दी गई है.

निचली बस्तियों में भरा पानी: नगर पालिका प्रशासन ने प्रभावित लोगों के खाने पीने और अस्थायी ठहराव की व्यवस्था की है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और यातायात विभाग ने प्रभावित इलाकों में बेरिकेट्स लगाकर लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में रहने की अपील की है. खतरे वाली जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की भी तैनाती की गई है. लोग को नदी नालों के पास जाने से रोका जा रहा है.

छत्तीसगढ़ के बस्तर में 26 अगस्त को आफत बनकर बरसी बारिश ने तबाही मचाई है. पिछले 7 दिनों से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है. जिसके कारण नदी किनारे बसे गांव और बस्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.फिलहाल बस्तर संभाग में हुए नुकसान का आकलन प्रशासन कर रहा है.लेकिन उससे पहले जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं,उन तक राहत पहुंचाने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

बस्तर में बाढ़ के बाद भी जोखिम में जान, पुल टूटा तो लकड़ियों और तार के सहारे चढ़ रहे बच्चे

बाढ़ और बारिश के कारण डैमेज हो गया है मकान और समान, तो यह बीमा करेगी पूरी भरपाई

बस्तर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का पीसीसी अध्यक्ष ने किया दौरा, गाइडलाइन से हटकर स्पेशल पैकेज देने की मांग

For All Latest Updates

TAGGED:

LOSS OF CRORES DUE TO FLOODCM SAI HOLDS REVIEW MEETINGविष्णुदेव सायआपदा प्रबंधनFLOOD IN DANTEWADA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.