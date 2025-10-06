ETV Bharat / state

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर निकली शहादत यात्रा लोरमी पहुंची

गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने शहादत यात्रा निकाली है.

Lormi Sikh Samaj Welcome Shahadat Yatra
छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने शहादत यात्रा निकाली है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लोरमी: सिख धर्म के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के अवसर पर शहादत यात्रा लोरमी पहुंची. इस पावन अवसर पर स्थानीय सिख समाज ने श्रद्धा और उत्साह के साथ इस यात्रा का स्वागत किया. छत्तीसगढ़ सिख संगठन द्वारा ये यात्रा निकाली गई है.

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर निकली यात्रा लोरमी पहुंची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर से शुरू होकर लोरमी तक पहुंची यात्रा: यह यात्रा रायपुर से आरंभ हुई थी और पंज प्यारों की अगुवाई में नगर भ्रमण करते हुए लोरमी पहुंची. शबद-कीर्तन और धार्मिक गीतों के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बना रहा. यात्रा के मार्ग में लोगों ने सड़कों पर फूल बिछाकर श्रद्धा प्रकट की और गुरु साहिब को नमन किया.

गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: यह यात्रा लोरमी गुरुद्वारा पहुंची, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन किए और अरदास की. गुरुद्वारा परिसर में धार्मिक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसका मंच संचालन सिख समाज के मीडिया प्रभारी आकाश सलूजा ने किया.

Lormi Sikh Samaj Welcome Shahadat Yatra
पंज प्यारों की अगुवाई में नगर भ्रमण करते हुए लोरमी पहुंची यात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान: गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने कश्मीरी पंडितों की पुकार पर धर्म, तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए मुगल शासक औरंगजेब की अत्याचारी नीतियों का विरोध किया. इसके परिणामस्वरूप, उन्हें उनके तीन प्रमुख साथियों भाई सती दास, भाई मति दास और भाई दयाला जी और सैकड़ों अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया.

दिल्ली के चांदनी चौक में इन महान शहीदों को बेहद क्रूर तरीके से शहीद किया गया. भाई सती दास जी को आरी से चीर दिया गया, भाई मति दास जी को जीवित जला दिया गया और भाई दयाला जी को उबालकर मार दिया गया. अंततः गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया गया. आज भी शीश गंज और रकाब गंज गुरुद्वारा इन शहीद स्थलों की गवाही देते हैं.

Lormi Sikh Samaj Welcome Shahadat Yatra
गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी शताब्दी पर निकली यात्रा लोरमी पहुंची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सिख समुदाय, देशभक्ति और सेवा का प्रतीक: सिख समाज का इतिहास देशभक्ति, बलिदान और सेवा से भरा हुआ है. मुगल काल से लेकर आज तक, चाहे 1965 व 1971 के युद्ध हों या कोरोना महामारी, सिख समाज ने हर संकट में अग्रणी भूमिका निभाई है. यह यात्रा न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी गुरु साहिब के बलिदान और मूल्यों की याद दिलाती है.

गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वीं शहीदी शताब्दी पर असम से पंजाब तक ऐतिहासिक यात्रा, भिलाई में भी भव्य स्वागत
गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी शताब्दी यात्रा रायपुर में होगा भव्य स्वागत, 20 सितंबर को छेरीखेड़ी पहुंचेगी यात्रा
सुकमा की वीरे, नेत्रहीन होकर भी अपनी गायिकी से लिख रही उम्मीद का नया अध्याय

For All Latest Updates

TAGGED:

LORMI SIKH SAMAJगुरु तेग बहादुर जीछत्तीसगढ़ सिख संगठनSHAHADAT YATRASHAHADAT YATRA GURU TEG BAHADUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.