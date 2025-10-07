ETV Bharat / state

100 साल पुराने मंदिर से निकली भगवान वाल्मीकि की शाही यात्रा, CM बोली- "भगवान वाल्मीकि हैं प्रेरणास्रोत"

ऐतिहासिक श्री वाल्मीकि मंदिर, शाहदरा में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. करीब 100 साल पुराने इस मंदिर में जयंती का उत्सव विशेष महत्व रखता है. श्रद्धालुओं का मानना है कि यहां पर भगवान वाल्मीकि की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. सुबह 5 बजे से मंदिर से भगवान वाल्मीकि की शाही यात्रा निकाली गई, जो कई मोहल्लों से होती हुई मंदिर तक पहुंची. यात्रा के दौरान भक्तों ने भक्ति गीत गाए और कीर्तन में भाग लिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है. शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित वाल्मीकि मंदिरों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. त्रिलोकपुरी से लेकर शाहदरा तक जगह-जगह भजन-कीर्तन और भंडारे की व्यवस्था की गई.

यहां से लोगों की जुड़ी अनेक आस्थाएं: मंदिर समिति के वेद प्रकाश ने बताया कि यह मंदिर 1947 से भी पहले का है और यहां से जुड़ी अनेक आस्थाएं हैं. उन्होंने कहा कि बचपन से ही यहां पूजा करने से उन्हें अनुभव हुआ है कि भगवान वाल्मीकि सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं. वहीं, मंदिर समिति के शेखर ने बताया कि हर साल जयंती पर भव्य यात्रा निकाली जाती है और श्रद्धालुओं के लिए भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है.

भगवान वाल्मीकि सबके लिए प्रेरणा (ETV Bharat)

भगवान वाल्मीकि समाज को सही दिशा दिखाते: इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी त्रिलोकपुरी पहुंचीं और वाल्मीकि दलित पंचायत में लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि महान प्रेरणास्रोत हैं और उनके आदर्श समाज को सही दिशा दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर वाल्मीकि समाज के बीच आकर उन्हें विशेष खुशी का अनुभव हो रहा है.

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर दिल्ली भर में भक्तिभाव का अद्भुत माहौल देखने को मिला. मंदिरों में सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का आना-जाना जारी रहा. जगह-जगह पर आयोजित भंडारों और भजन-कीर्तन ने इस पर्व की रौनक को और भी बढ़ा दिया.





