वनगमन पथ पर फिर दर्शन देंगे राम, ग्वालियर के 70 टन मिंट स्टोन से बन रही 51 फीट की भव्य प्रतिमा - LORD RAM STATUE MADE IN GWALIOR

ग्वालियर के मिंट सैंडस्टोन से बनी भगवान राम की प्रतिमा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 8:46 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 8:52 AM IST 5 Min Read

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): भगवान राम ने 14 वर्ष का समय वनवास में काटा था, उन्होंने अयोध्या से चलकर जंगलों में समय व्यतीत करते हुए श्रीलंका तक पद यात्रा की थी. वे जिन क्षेत्रों से गुजरे उन स्थानों को वनगम पथ के रूप में पूजा जाता है. यही वजह है कि भारत सरकार ने रामवन गमन पथ को विकसित करने का निर्णय लिया. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत दस राज्यों में 248 स्थलों को चिन्हित कर सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से इन स्थानों को विकसित किया जा रहा है. अब राम वन गमन पथ पर ग्वालियर की भी छाप दिखाई देगी. ग्वालियर के मिंट स्टोन से बनी भगवान राम की 51 फीट की प्रतिमा जल्द ही छतीसगढ़ के रायपुर में लगाई जाएगी. वनवासी श्रीराम की संन्यासियों सी सुंदर छवि दिखेगी (ETV Bharat) चंदखुरी में लगेगी वनवासी राम की प्रतिमा वनवासी राम के स्वरूप में तैयार यह प्रतिमा प्रख्यात मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाई है. ईटीवी भारत से खास बातचीत में शिल्पकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया, "भगवान श्रीराम कि यह भव्य प्रतिमा छत्तीसगढ़ के रायपुर में लगाई जाएगी, जिसे राम वन गमन पथ के अंतर्गत आने वाले चंदखुरी के पास लगाया जाएगा. अत्यंत सुंदर नयन और कोमल मुस्कान भगवान राम के स्वरूप को मनमोहक और आकर्षक बनाते हैं."

जानें क्यों खास है मिंट स्टोन (ETV Bharat) 25 कलाकारों ने 7 महीने में तैयार की मूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार ने 7 महीने पहले दीपक विश्वकर्मा को इस मूर्ति को तैयार करने का जिम्मा सौंपा था. इस प्रतिमा को तैयार करने में दीपक विश्वकर्मा के साथ उनकी टीम के करीब 25 कलाकारों ने 7 महीने तक दिन रात मेहनत की है. इस पूरी प्रतिमा को ग्वालियर मिंट स्टोन से तैयार किया गया है. अलग-अलग पत्थरों को जोड़कर इसे एक स्वरूप दिया गया है. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इसके बिंदु पहले ही बता दिए थे. ऐसे में उनके अनुसार ही इसे तैयार किया गया है. 60 से 70 टन ग्वालियर मिंट स्टोन बनाई गई मूर्ति (ETV Bharat) 60-70 टन मिंट स्टोन का इस्तेमाल इस प्रतिमा में राम की सुंदरता और वनवासी रूप को दर्शाने के लिए पुष्प हार को पत्थर में ही उकेरा गया है. साथ ही प्रमुख आकर्षण रुद्राक्ष की माला है, जिसे 108 पत्थरों से रूप दिया गया है. खड़ाऊ भी अत्यंत आकर्षक बनाए गए हैं. इस प्रतिमा को बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दीपक को डिजाइन उपलब्ध कराया गया था. उसी डिजायन को दीपक ने पत्थर में हूबहू उकेरा है. इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए 60-70 टन ग्वालियर मिंट स्टोन का इस्तेमाल किया गया. हालांकि, कांट छांट और प्रतिमा को स्वरूप देने में आधा पत्थर निकल गया फिर भी यह करीब 30 से 35 टन वजनी है. राम वन गमन पथ में लगेगी वनवासी श्रीराम की मूर्ति (ETV Bharat) चुनौतीपूर्ण रहा पत्थर से प्रतिमा का सफर भगवान राम की यह प्रतिमा अपने आप में अनोखी है और इसे बनाना भी किसी चुनौती से कम नहीं था. दीपक विश्वकर्मा ने बताया, "इस प्रतिमा का साइज अपने आप में चुनौती था. पहले मूर्ति के लिए पत्थर को काटा गया और उसे जमीन पर बिछाया गया. जिसके बाद इसकी ड्राइंग तैयार की गई. नाप तौल किया गया, क्योंकि डिजाइन के अनुसार 51 फीट की प्रतिमा बनाना आसान नहीं था, लेकिन पूरी टीम ने इसे सफलता पूर्वक पूरा किया." दीपक ने यह भी बताया, "मूर्ति को पास कर दिया गया है और आने वाले एक हफ्ते में यह मूर्ति रायपुर के लिए रवाना हो जाएगी." 51 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा बनकर तैयार (ETV Bharat) प्रतिमा पर 1 करोड़ होंगे खर्च जितनी भव्य और आकर्षक यह प्रतिमा है, उतना ही इसका खर्च भी है. 51 फीट ऊंची इस प्रतिमा को बनाने में करीब 72 लाख रुपए की लागत आई है. इसके बाद जब इसे रायपुर में लगाया जाएगा, तो वहां भी करीब 22-25 लाख रुपए का खर्च आएगा. यानी करीब एक करोड़ रुपए की लागत से राम वन गमन पथ पर ग्वालियर की यह प्रतिमा शोभा बढ़ाएगी. इन्वेस्टर्स समिट के मेहमानों को 'इंडियन मोनालिसा' का तोहफा, खूबसूरती देख मन हो जाएगा गदगद

नर्मदा पर देश का पहला धार्मिक ब्रिज, मंत्रोच्चार से गूंजेगा नेशनल हाइवे, मूर्तियों की होगी पूजा पहले भी लगाईं ग्वालियर में तैयार दो प्रतिमाएं ऐसा नहीं है कि यह पहली प्रतिमा है, जो राम वन गमन पथ पर ग्वालियर से तैयार होकर लगाई गई है. इससे पहले भी दीपक विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई भगवान राम के वनवासी रूप की दो प्रतिमाएं छत्तीसगढ़ में लग चुकी हैं, लेकिन उनकी ऊंचाई महज 25-25 फीट थी. उन्हीं प्रतिमाओं के आधार पर दीपक विश्वकर्मा को इस प्रतिमा का ऑर्डर मिला था. हालांकि, यह पहली प्रतिमा है, जो वहां लगाई गई 7 प्रतिमाओं में सबसे बड़ी है. 51 फीट ऊंची है. बाकी सभी 6 की ऊंचाई सिर्फ 25 फीट ही है. कुछ ही दिन में इसकी भी स्थापना हो जाएगी.

Last Updated : June 18, 2025 at 8:52 AM IST