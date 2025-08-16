भोपाल: आज के भूगोल के नक्शे से देखें तो भगवान कृष्ण का जन्म भले उत्तर प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनके जीवन में जितनी बार टर्निंग पाइंट आए, इत्तेफाकन इसका साक्षी मध्य प्रदेश रहा. मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जिनका श्री कृष्ण के जीवन में विशेष महत्व रहा. जन्माष्टमी के अवसर पर जानिए उन स्थानों के बारे में जिन्हें कृष्ण के जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव की तरह देखा जाता है. रायसेन जिले के महलपुर पाठा से लेकर उज्जैन के सांदीपनि आश्रम, इंदौर के जावापाव और अमझेरा तक. हर स्थान में कृष्ण की कहानी का एक नया पन्ना खुलता है. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी जन्माष्टमी के दिन कृष्ण से जुड़े सभी ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर निकले हैं.

यहां श्री कृष्ण ने किया था रुक्मिणी हरण

मध्य प्रदेश के धार में स्थित अमझेरा वो जगह है, जिसके लिए कहा जाता है कि माता रुक्मिणी के हरण का प्रसंग इसी स्थान का है. पुराण ये कहते हैं कि रुक्मिणी का हरण भगवान श्री कृष्ण ने इसी स्थान पर किया था. विवाह के प्रसंग में भी इस स्थान का वर्णन है. बताया जाता है कि रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी, श्रीकृष्ण से विवाह करना चाहती थीं, लेकिन उनके भाई रुक्मी, शिशुपाल से उनका विवाह कराना चाहते थे. रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण को एक संदेश भेजकर उनसे विवाह करने का आग्रह किया. जब शिशुपाल बारात लेकर विदर्भ पहुंचा, तो श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया और उन्हें द्वारका ले गए, जहां उन्होंने उनसे विवाह किया.

श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई थी (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के इस स्थान पर मिला कृष्ण को सुदर्शन चक्र

इंदौर के जानापाव स्थान वैसे तो भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में विख्यात है, लेकिन इस स्थान का एक बड़ा महत्व ये भी है कि इंदौर के इसी जानापाव नाम की जगह पर भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था. शास्त्र बताते हैं कि सुदर्शन चक्र इसी स्थान पर श्री कृष्ण के हाथों में विराजित हुआ.

इन ऐतिहासिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं मोहन यादव (ETV Bharat)

कान्हा की पहली पाठशाला सांदीपनि आश्रम

उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा अपनी शिक्षा-दीक्षा के लिए पहुंचे थे. वैसे तो मां पहली गुरु होती है, लेकिन गुरु सांदीपनि के इस आश्रम का कृष्ण की जीवन गाथा में विशेष स्थान है. इस गुरुकुल से ही उन्होंने 16 विद्याएं, 18 पुराण और 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था और बालक कृष्ण से श्री कृष्ण बने थे.

कान्हा की पहली पाठशाला सांदीपनि आश्रम (ETV Bharat)

इनमें इतिहास उस गोपालपुर मंदिर का भी है. उज्जैन के इस मंदिर का द्वार सोमनाथ का द्वार माना गया था. बेशकीमती इस द्वार को 11वीं सदी में महमूद गजनी ने हमला कर लूट लिया था. मराठा शैली में बने इस मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो चांदी का है.

मध्य प्रदेश के इस स्थान पर मिला कृष्ण को सुदर्शन चक्र (ETV Bharat)

महलपुर पाठा का प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर

मुख्यमंत्री डॉ. यादव जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना के लिए रायसेन के प्राचीन महलपुर पाठा मंदिर जाएंगे. यह मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्मित महलपुर पाठा गांव में स्थित है. यह ऐसा मंदिर है जहां राधा-कृष्ण और देवी रुक्मिणी की मूर्ति एक ही श्वेत पत्थर पर बनी हुई है.

यहां श्री कृष्ण ने किया था रुक्मिणी हरण (ETV Bharat)

इस मंदिर पर लगा एक शिलालेख इसके संवत 1354 अर्थात वर्ष 1297 ईस्वी में निर्मित किए जाने की जानकारी देता है. मंदिर के पास ही प्राचीन किला भी है, जहां परमार वंश के राजाओं का शासन रहा. राधा-कृष्ण मंदिर भी उसी काल का है. मकर संक्रांति पर यहां बड़ा मेला भी लगता है. यहां विष्णु यज्ञ भी होता है. मंदिर के पास स्थित किले में 51 बावड़ियां हैं.

इन ऐतिहासिक स्थानों पर पहुंच रहे हैं मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जन्माष्टमी के मौके पर एक-एक करके इन स्थानों पर पहुंच रहे हैं. उन्होंने इस दिन अपनी धार्मिक यात्रा की शुरुआत रायसेन के महल पुर पाठा के राधा कृष्ण मंदिर से की है. इसके बाद वे इंदौर के अमझेरा जानापाव और भगवान कृष्ण के गुरुकुल संदीपनी आश्रम भी पहुंचेंगे.

सीएम डॉ मोहन यादव का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के विशेष अवसर को विशेष बनाने के उद्देश्य से और आज की पीढ़ी को समृद्ध इतिहास के अध्याय से परिचित करवाने की दिशा में इन स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं. प्रदेश में श्रीकृष्ण पाथेय के विकास के लिए न्यास भी गठित किया गया है. ऐसे स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है.