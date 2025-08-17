कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे निर्माण को लेकर एक ओर जहां पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है, वहीं अब देवता कार्तिक स्वामी ने तत्काल प्रभाव से प्रोजेक्ट बंद करने के आदेश दिए हैं। देवता ने अपने गुर के माध्यम से इस परियोजना पर बिल्कुल भी कार्य न करने के आदेश दिए हैं। आखिर देवता ने अपने गुर के माध्यम से बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ कहा है आइए विस्तार से जानते हैं, साथ यह भी जानते हैं कि आखिर इस परियोजना का विरोध पिछले कुछ दिनों से क्यों हो रहा है?

देवता ने दिए बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट जल्द बंद करने के आदेश

मनाली के सिमसा में रविवार (17 अगस्त) को देवता कार्तिक स्वामी के मंदिर में देवता कार्तिक स्वामी के गुर ने कहा है, "देव आदेशों की अवहेलना के चलते अब त्रासदी भी हो रही है. ऐसे में देवी देवताओं के पुराने स्थान की धार्मिक मान्यता को बनाए रखा जाए और देवी देवताओं के आदेशों का भी पालन किया जाए. पूजा के दौरान देवता ने यह आदेश जारी किए हैं."

क्या कहते हैं देवता कार्तिक स्वामी के कारदार युवराज?

"देवता ने साफ कहा है कि यह रोपवे बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए. क्योंकि, इससे धार्मिक स्थल की पुरानी परंपराएं और पवित्रता खंडित होगी. देवता हमेशा अपने गुर के माध्यम से आदेश देते हैं और सभी हरियानों को उन आदेशों को मानना पड़ता है. देवता कार्तिक स्वामी भी हर 12 साल के बाद बिजली महादेव मंदिर जाते हैं और मंदिर परिसर के समीप जो सरोवर है, वहां पर अपना डेरा डालते हैं. देवता के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसके बारे में मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार से भी चर्चा करेंगे, ताकि देवता के आदेशों के अनुसार बिजली महादेव रोपवे परियोजना को फौरन बंद किया जाए."

- युवराज, कारदार, देवता कार्तिक स्वामी

क्या है बिजली महादेव प्रोजेक्ट?

आइए जानते हैं आखिर बिजली महादेव प्रोजेक्ट क्या है और इसका विरोध क्यों हो रहा है? कुल्लू से बिजली महादेव मंदिर की दूरी करीब 14 किलोमीटर है. मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को 3 KM पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है. मंदिर जाने के लिए जंगलों के बीच से होते जाना पड़ता है. कठिन और दुर्गम रास्ता पार करने के बाद श्रद्धालु बिजली महादेव के दरबार में पहुंचते हैं.

क्या है बिजली महादेव प्रोजेक्ट? (ETV BHARAT)

श्रद्धालुओं को भोले-भंडारी के दर्शन में परेशानी पेश न आए यानी यात्रा को सुगम बनाने के लिए बिजली महादेव रोपवे का निर्माण होने जा रहा है. यह रोपवे मोहाल नेचर पार्क से शुरू होकर बिजली महादेव मंदिर तक जाएगा. रोपवे का सफर करीब 2.3 KM होगा. बताया जा रहा है कि रोपवे के निर्माण से करीब तीन घंटे का सफर महज 7 मिनट में पूरा हो जाएगा. सबसे बड़ी बात यह है कि हर मौसम में रोपवे के सुविधा रहेगी, जिससे श्रद्धालु किसी भी मौसम में बिजली महादेव के दर्शन कर सकते हैं.

बिजली महादेव मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLM Ltd.) कंपनी को सौंपी गई है. कंपनी का कहना है कि साल 2026 तक श्रद्धालु बिजली महादेव रोपवे से सफर कर सकते हैं. वहीं, स्थानीय लोग रोपवे निर्माण का विरोध कर रहे हैं.

हिमाचल सरकार और एनएचएलएमएल के बीच हुआ था एमओयू (FILE)

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का क्यों हो रहा विरोध?

बता दें कि, बिजली महादेव मंदिर देवभूमि हिमाचल में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है. मान्यता है कि हर 12 साल में मंदिर में शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है, जिससे शिवलिंग खंडित हो जाता है. फिर विधि-विधान से माखन का लेप लगाए जाने के बाद खंडित शिवलिंग जुड़ जाता है. यही वजह है कि यहां भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं.

बिजली महादेव रोपवे को लेकर कार्तिक स्वामी मे दिए आदेश. ((Concept))

स्थानीय लोगों की इससे अच्छी-खासी कमाई भी होती है. रोपवे निर्माण के बाद इनकी रोजी-रोटी पर बन आएगी. यही वजह है कि कुल्लू की खराहल घाटी की 9 पंचायतें रोपवे निर्माण का विरोध कर रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां पर रोपवे बनने से स्थानीय कारोबार पर भारी असर पड़ेगा. रोपवे बनने के बाद टैक्सी चालकों की भी रोजी रोटी छिन जाएगी.

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते लोग. ((फाइल फोटो))

बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट और विवाद

बता दें कि, बिजली महादेव रोपवे के विरोध में इससे पहले भी खराहल घाटी के साथ ही अन्य इलाके के लोगों ने ढालपुर में धरना प्रदर्शन किया था. लंबे समय से इस रोपवे प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की जा रही है. हालांकि, स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद भी बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट का कार्य अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है. अब देखना यह है कि देवता कार्तिक स्वामी के आदेश का पालन होता है या नहीं.

