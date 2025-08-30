ETV Bharat / state

भगवान गणेश के लड्डू की लगी बोली! जाने, किस भक्त को कितने में मिला प्रसाद - GANESH PUJA VISARJAN

जमशेदपुर में गणपति विसर्जन को लेकर लोगोंं में उत्साह नजर आया. इस भगवान गणेश के हाथों में रखे लड्डू की नीलामी भी हुई.

Lord Ganesha prasad laddu auctioned for seventy thousand rupees In Jamshedpur
भगवान गणेश का लड्डू ले जाते भक्त (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2025 at 10:32 PM IST

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर में गणेश पूजा को लेकर धूम रही. शनिवार को प्रतिमा के विसर्जन के दिन पंचायत इलाके में गणपति के हाथों में रखे लड्डू की बोली लगी. जिसे सत्तर हजार की बोली लगाने वाले एक भक्त को प्रसाद मिला.

पूरे भारत में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है कई जगह पर मूर्ति स्थापित कर धूमधाम के साथ उत्सव मनाया जाता है. विशेष कर महाराष्ट्र मुंबई में यह पूजा का काफी महत्व देखा जाता है लेकिन जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में भगवान गणेश की पूजा के बाद विसर्जन के दिन गणपति के हाथों में रखे लड्डू की बोली लगती है.

दरअसल, जमशेदपुर में परसुडीह क्षेत्र के किताडीह इलाके में किताडीह बॉयज क्लब द्वारा 1983 से गणेश पूजा का आयोजन किया जा रहा है. पंडाल बनाकर भगवान गणेश की विशालकाय मूर्ति रख चार दिनों तक पूजा अर्चना की जाती है. वहीं पिछले 2017 से यहां गणेश पूजा के विसर्जन के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. चार दिन तक भगवान गणेश के हाथ में रखे लड्डू की बोली लगती है और सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सम्मान के साथ लड्डू सौंपा जाता है.

Lord Ganesha prasad laddu auctioned for seventy thousand rupees In Jamshedpur
भगवान गणेश के हाथ में रखा लड्डू (ETV Bharat)

बता दें कि भगवान गणेश के हाथों में रखे लड्डू का वजन 5 किलो 500 ग्राम का होता है. जिसके अंदर चांदी का सिक्का भी रखा जाता है. शनिवार शाम गणपति विसर्जन के दौरान लड्डू की बोली लगनी शुरू हुई. जहां भक्तों के बीच भगवान के हाथों में कमेटी द्वारा जयकारे के साथ लड्डू की टोकरी रखी गई. एक हजार रुपये से बोली की शुरुआत हुई और अंतिम में 70 हजार रुपये पर क्षेत्र के रहने वाले बी. जोगिंदर राव को भगवान गणेश का लड्डू मिला.

लड्डू की बोली लगाने वालों में महिलाएं भी शामिल रहीं. इस दौरान लोगों में काफी उत्साह दिखा, ढोल नगाड़े की धुन पर बोली लग रही थी. पूजा कमेटी के अध्यक्ष धर्म सिंह वालिया ने बताया कि 2017 में लड्डू की बोली आठ हजार लगी थी फिर बीस, 30 हजार और पिछले वर्ष 55 हजार की बोली लगी थी. लड्डू की बोली की रकम को कमेटी में रखा जाता है सामाजिक काम के अलावा अन्य उत्सव में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

Lord Ganesha prasad laddu auctioned for seventy thousand rupees In Jamshedpur
गणपति विसर्जन में उमड़े भक्त (ETV Bharat)

वहीं बोली लगाने वालों में क्षेत्र के रहने वाले बी. जोगिंदर राव ने 70 हजार बोली लगाकर लड्डू लेने में सफल रहे आरती करने के बाद कमेटी के द्वारा जोगिंदर राव और उनकी मां को सम्मानित कर लड्डू की टोकरी उनके सिर पर रखी गई. जिसे वहां मौजूद लोगों ने भी प्रणाम किया और भगवान का आर्शीवाद लिया.

बी. जोगिंदर राव और उनकी मां बी. लक्ष्मी ने बताया कि हमारी श्रद्धा है और हम मानते हैं कि भगवान गणेश के हाथों का लड्डू शुभ होता है घर में सब मंगल होता है. लड्डू के अंदर चांदी के सिक्का की पूजा करते हैं और लड्डू आसपास सबके घर मे बांटा जाता है. उन्होंने बताया कि दक्षिण भारत मे यह परम्परा काफी प्रचलित है वहां इससे भी ज्यादा बोली लड्डू की लगती है.

