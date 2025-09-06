ETV Bharat / state

शिमला और मंडी में धूमधाम से हुई बप्पा की विदाई, ढोल-नगाड़ों के साथ निकली शोभायात्रा

हर साल सिद्धि विनायक सेवा मंडल की ओर से तत्तापानी में भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, लेकिन सतलुज नदी के उफान और भूस्खलन के कारण इस बार दाड़गी को चुना गया. सिद्धि विनायक सेवा मंडल के मीडिया प्रभारी राज कुमार ने बताया, "विसर्जन कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग शोभायात्रा में शामिल हुए और पूरा बाजार गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठा".

शिमला के मिडिल बाजार में भगवान गणपति की विशेष पूजा-अर्चना की गई. इस दौरान महिलाओं द्वारा सिंदूर की होली खेली गई. जिसके बाद बप्पा की 108 मूर्तियों को शोभायात्रा के रूप में निकाला गया. यह यात्रा लोअर बाजार, माल रोड और लक्कड़ बाजार होते हुए दाड़गी तक पहुंची. रास्ते भर जगह-जगह श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर गणपति बप्पा का स्वागत किया.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी में भगवान गणेश जी की धूमधाम से विदाई की गई. इस दौरान ढोल नगाड़ों की धुन पर श्रद्धालु थिरकते नजर आए. शिमला में सिद्धि विनायक सेवा मंडल ट्रस्ट मिडल बाजार की ओर से गणपति बप्पा की 108 मूर्तियों का विसर्जन दाड़गी में किया गया. इस दौरान ढोल-नगाड़ों और जयकारों के बीच भक्तों ने शोभायात्रा निकाली.

इसी तरह राधा कृष्ण मंदिर संजौली, टुटू और कसुम्पटी से भी शनिवार को गणपति बप्पा की शोभायात्रा निकाली गई और ढोल-नगाड़ों के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया गया. इस मौके पर पूजा, सिंदूर खेली और भंडारे का आयोजन भी हुआ.

गणेश विसर्जन (ETV Bharat)

वहीं, छोटी काशी मंडी में बीते दस दिनों से जारी भव्य गणेश उत्सव का आज गणेश विसर्जन के साथ समापन हो गया. शहर की कोई गली या मोहल्ला ऐसा नहीं था, जहां भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित न किया गया हो. लोगों ने दस दिनों तक भगवान गणेश की खूब पूजा अर्चना की और भजन कीर्तनों के माध्यम से उनकी महिमा का गुणगान किया. आज चुर्तुदर्शी वाले दिन सभी ने भंडारों के बाद विधिवत पूजन करके भगवान गणेश की स्थापित मूर्तियों के साथ पूरे शहर में भव्य शोभायात्राएं निकाली.

इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी. लोगों ने भगवान गणेश को वंदन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इन शोभायात्राओं में स्थानीय देवी-देवताओं के रथ भी शामिल हुए और ढोल नगाड़ों की थाप के साथ भगवान गणेश को ब्यास नदी के तट तक ले जाया गया. ब्यास नदी के तट पर मौजूद एनडीआरएफ के जवानों ने सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया. स्थानीय निवासी आशुतोष ने बताया कि आज गणेश विसर्जन के साथ ही गणपति बप्पा से अगले बरस जल्दी आने की कामना की गई है और पूरे प्रदेश व उत्तरी भारत में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनसे निजात दिलाने की दुआएं मांगी गई हैं.

एएसपी मंडी सचिन हीरेमठ ने बताया, "ब्यास नदी के बढ़े हुए जलस्तर और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी गणेश मूर्तियों का विसर्जन एसडीआरएफ के जवानों के माध्यम से करवाया गया है. पुलिस और प्रशासन की तरफ से गणेश उत्सव के समापन पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. शहर में 40 से अधिक पुलिस जवान इस महोत्सव के दौरान तैनात रहे और ट्रैफिक पुलिस ने भी सेवाएं दी".

ये भी पढ़ें: कुल्लू लैंडस्लाइड: अब तक 8 लोगों के शव बरामद, एक की तलाश जारी, कल फिर से चलेगा सर्च ऑपरेशन