नई दिल्ली/ पटना : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर एक नया हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे कुछ ऐसे लोगों के साथ चाय पीते नजर आ रहे हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट में ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है. राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि जिंदगी में कई अनुभव हुए, लेकिन ‘मरे हुए लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका पहली बार मिला.

राहुल का तंज –'मरे हुए लोगों के साथ चाय' : वीडियो के साथ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए लिखा कि यह अनुभव चुनाव आयोग की बदौलत मिला. उनका यह बयान उस समय आया है, जब बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया जारी है और विपक्ष लगातार मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगा रहा है.

एक पंचायत में 50 ‘मरे हुए’ वोटर : वीडियो में राहुल गांधी मजाकिया लहजे में कहते हैं कि सुना है आप लोग अब जिंदा नहीं हैं, चुनाव आयोग ने आपको ‘मार’ दिया है. इस पर एक व्यक्ति जवाब देता है कि उन्हें यह बात वोटर लिस्ट देखने पर पता चली. वहीं, एक अन्य शख्स का दावा है कि सिर्फ उनके पंचायत में ऐसे 50 मामले हैं.

तेजस्वी के क्षेत्र में भी गड़बड़ी के आरोप : एक वोटर ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में भी कई जिंदा लोगों को मृत दिखाया गया है. कुछ लोग अपने साथ लिखित सबूत भी लेकर आए थे. एक व्यक्ति ने बताया कि उसने अपने वोट के अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में छह घंटे खड़े होकर लड़ाई लड़ी.

EC द्वारा मृत घोषित लोगों के साथ चर्चा करते राहुल (ETV Bharat)

चुनाव आयोग पर जवाब न देने का आरोप : वीडियो में राहुल गांधी और प्रभावित लोगों का कहना है कि चुनाव आयोग ने इस तरह के मामलों पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया. लोगों ने मांग की कि बिहार को इस तरह की गड़बड़ियों से बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.

RJD नेता भी रहे मौजूद : इस मुलाकात के दौरान आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव भी मौजूद थे. संजय यादव तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार भी है. सभी मृत घोषित लोग तेजस्वी यादव की विधानसभा के मतदाता हैं. राहुल गांधी ने कहा कि यह मामला सिर्फ कुछ लोगों का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल खड़ा करता है.

ये भी पढ़ें-