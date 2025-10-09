ETV Bharat / state

पलवल में वीएचपी नेता के घर लूट का खुलासा, 22 लाख नगद, 30 तोला जेवरात बरामद, 4 गिरफ्तार

पलवल में वीएचपी नेता के घर लूट का हुआ खुलासा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : October 9, 2025 at 8:58 AM IST 4 Min Read

पलवल: हरियाणा के पलवल स्थित धौलागढ़ गांव में 5 और 6 अक्टूबर की रात वीएचपी नेता ओपी शर्मा के घर बड़ी लूट हुई थी. घर में घुसकर आरोपियों ने सदस्यों को टॉय गन (पिस्टल) के बल पर बंधक बनाकर 55 लाख रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया था. पुलिस ने 2 दिनों के भीतर मामले का खुलासा कर दिया है. मामले में शामिल सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. लूट की गई नगद राशि, जेवरात सहित अन्य सामग्री को पुलिस ने अपराधियों के द्वारा खर्च करने से पहले ही बरामद कर लिया. पलवल एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी. 22 लाख नकद बरामदः चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर शिनाख्त के बाद बाल कटवाकर धोलागढ़ गांव में पैरेड कराया गया, ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति अपराध करने की हिम्मत न करे. चारों आरोपी धौलागढ़ गांव के ही रहने वाले हैं, जिनकी पहचान धौलागढ़ निवासी नवीन, सचिन, रविंद्र उर्फ रवि और धर्मेंद्र उर्फ मोनू के रूप में हुई है. एसपी वरुण सिंगला ने प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि, "लूट किए गए 22 लाख नकद और सभी जेवरात को बरामद कर लिया गया है. लूट की घटना के बाद आरोपी घर से बाइक और स्कूटी पर फरार हुए थे. आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है." 22 लाख नकद (Etv Bharat) 22 लाख नकद और 30 तोला सोना लेकर भागे थे आरोपीः एसपी ने बताया कि "इस कांड में मुख्य आरोपी नवीन का पीड़ित के साथ परिवारिक संबंध था. इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड भी नवीन ही है. आरोपियों ने घर के सदस्यों को टॉय गन (पिस्टल) के बल पर बंधक बनाया. इसके बाद उनके घर से 22 लाख रुपए नकद, 30 तोला सोना, बाइक और स्कूटी लेकर फरार हो गए थे."