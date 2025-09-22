ETV Bharat / state

बंधक बनाकर लूट : पेट्रोल पंप कर्मचारियों के हाथ-पैर बांधे, मुंह पर टेप लगाया

अंता थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह का कहना है कि घटनाक्रम रविवार देर रात 2 बजे के आसपास सीसवाली रोड स्थित पेट्रोल पंप अंबिका फिलिंग स्टेशन पर हुआ है. इस मामले में संचालक राजकुमार नंदवाना की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. साथ ही बदमाशों की पड़ताल शुरू कर दी है. मामले में दो सेल्समैन को बंधक बनाकर छोड़ा था, जिन्होंने घटना के बाद सूचना दी.

अंता (बारां): जिले के अंता में स्थित पेट्रोल पंप पर लूट का मामला सामने आया है. रविरार देर रात नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पर प्रवेश कर गए और वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की. साथ ही पेट्रोल पंप पर रखे हुए 75 हजार रुपए लूट कर चले गए. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें बदमाश मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं. बदमाशों ने पेट्रोल पर मौजूद स्टाफ को बंधक बना लिया था.

पेट्रोल पंप के कर्मचारी आरिफ हुसैन का कहना है कि वह देर रात को ड्यूटी पर मौजूद थे. पेट्रोल पंप पर बिक्री बंद कर देर रात को सो गए थे. इस दौरान 6 बदमाश मौके पर आ गए और उन्होंने चाकू की नोक पर बंधक बनाया. इसके बाद दो व्यक्ति हमारे पास चाकू लेकर बैठ गए, जबकि चार ऑफिस में जाकर तिजोरी तोड़ने लगे. करीब 20 मिनट बाद उन्होंने तिजोरी में रखे पैसे निकाल लिए व फरार हो गए.

मालिक राजकुमार का कहना है कि पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसके अनुसार कर्मचारियों के हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह पर टेप लगा दी गई थी. उन्होंने जैसे-तैसे टेप खोल कर घटना की जानकारी दी. बदमाशों ने पूरी तरह से बैखोफ होकर घटना को अंजाम दिया है. इसके बाद पुलिस मौके पर आई है. पुलिस ने ही सेल्समैन के हाथ-पैर खोले थे.

पढे़ं. बाड़मेर में घरवालों को बंधक बनाकर लूटी नकदी व गहने

एक करोड़ की चोरी में भी खुलासे का इंतजार : एनटीपीसी कॉलोनी में 15 सितंबर की देर रात को एक करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई थी, जिसका खुलासा अभी नहीं हुआ है. एनटीपीसी के रिटायर्ड इंजीनियर नाथूलाल ने बताया कि उनके और पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र वर्मा के यहां पर 15 सितंबर की रात चोरी हुई थी. इस मामले में प्रकरण दर्ज कर दिया है, लेकिन अभी पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है. दोनों घरों से एक करोड़ से ज्यादा के कीमत के सोने-चांदी के आभूषण और 8 लाख की नकदी चोरी की गई है. इसके अलावा एफडी और मकान के कागजात भी चोर चुरा कर ले गए थे.