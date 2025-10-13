ETV Bharat / state

डीएपी की किल्लत: अनूपगढ़ धान मंडी में तड़के से लंबी कतारें और आपस में उलझे किसान

कृषि विभाग के सहायक अभियंता जसवंत सिंह बराड़ ने बताया कि दो निजी कंपनियों के 3 हजार बैग आए थे. इनका वितरण कर दिया. एक-दो दिन में 2500 बैग डीएपी और आने की संभावना है. रबी की तैयारी में जुटे किसान डीएपी खाद की कमी से जूझ रहे हैं. रविवार को डीएपी की आपूर्ति किसी कारण से नहीं आ पाई. किसानों को सोमवार को डीएपी आने की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल के बाहर सैकड़ों किसान सुबह 4 बजे से जुटने लगे. बढ़ती भीड़ से स्थिति बिगड़ने लगी.

अनूपगढ़: शहर के धानमंडी में सोमवार को भारी चहल पहल थी. बड़ी तादाद में किसान डीएपी लेने मंडी पहुंचे, लेकिन आपूर्ति पर्याप्त नहीं होने पर नाखुश दिखे. सुबह 4 बजे से किसान कतारों में लग गए. दोपहर 11.30 बजे तक एक हजार पर्चियां बांटने के बाद भी हजारों किसान कतारों में लगे रहे. कई किसान एक बार पर्ची लेने बाद दोबारा लाइन में लगते भी दिखे. किसान आपस में भी उलझे. किसानों ने बताया कि विभाग की तरफ से एक पर्ची पर महज 3 बैग डीएपी दी जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है.

आपस में उलझे किसान :थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ सुबह 6 बजे धान मंडी पहुंचे तो आपस में उलझ रहे किसानों को शांत कराया. सुबह 10 बजे तक कृषि अधिकारियों के पहुंचने के बाद हर किसान को तीन बैग के टोकन दिए. किसानों को एक बार पर्ची लेकर दोबारा लाइन में लगते देख विभाग ने पर्ची के बाद किसानों को व्यापार मंडल पार्क में एकत्र किया. कई किसान पार्क की दीवार फांद कर दोबारा व्यापार मंडल से बाहर आकर पर्ची लेते नजर आए. इस दौरान किसान आपस में उलझते भी देखे गए. इस पर पुलिस को व्यवस्था बनानी पड़ी.

मांग अनुमान से अधिक: कृषि विभाग के सहायक निदेशक जसवंत सिंह बराड़ व तहसीलदार दिव्या चावला, व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय नागपाल, कोषाध्यक्ष शंकर शर्मा, उपाध्यक्ष अजीत सिंह धंजू मौके पर आए. व्यापार मंडल ने कृषि विभाग से डीएपी की जानकारी ली. कृषि अधिकारियों से आग्रह किया कि किसानों को बिजाई के उपयुक्त समय में डीएपी मिलना सुनिश्चित करें. बराड़ ने माना कि डीएपी की मांग अनुमान से अधिक है. उन्होंने कहा कि किसानों को सरसों की बिजाई के लिए जितने डीएपी की आवश्यकता है, उतनी ही लेनी चाहिए.स्टॉक से बचना चाहिए. गेहूं की बिजाई के समय डीएपी के रैक आ जाएंगे.

जरूरत ज्यादा खाद की: किसान मूलाराम सिंघाटिया, गुरदयाल सिंह और जगजीत सिंह ने बताया कि उन्हें पांच से छह बैग की जरूरत थी, लेकिन केवल तीन बैग मिले. इससे बिजाई बाधित हो रही है. समय पर पर्याप्त डीएपी नहीं मिली, तो रबी की बुवाई में देरी होगी. इससे उत्पादन पर असर पड़ सकता है. बिजाई के लिए उपयुक्त समय यही है.