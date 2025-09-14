NH पर लगा लंबा जाम, कोयले से भरा ट्रेलर बीच सड़क पर फंसा
जाम के चलते हाइवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई.
गौरेला पेंड्रा मरवाही: पेंड्रा रतनपुर बिलासपुर मार्ग पर कोयले से भरा ट्रेलर बीच सड़क पर फंस गया. ट्रेलर के फंसने से हाइवे पर जाम लग गया. चंद मिनटों में ही गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दोनों ओर लग गई. सबसे ज्यादा मुसीबत जाम में फंसे यात्री बसों की है. मुसाफिर उमस और गर्मी से परेशान हो रहे हैं. जाम की वजह से लोगों को पीने के पानी की भी दिक्कत गाड़ियों में हो रही है.
NH पर लगा लंबा जाम: ट्रक ड्राइवरों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण कर ठेका कंपनी की मनमानी की वजह से ये दिक्कत हो रही है. बारिश की वजह से सड़कों पर कई जगह कीचड़ भर गया है. आपको बता दें जिस जगह पर जाम लगा है वो नेशनल हाइवे नंबर 45 है. नेशनल हाइवे 45 बिलासपुर के रतनपुर और केंदा, पेंड्रा से होते हुए अमरकंटक डिंडौरी मार्ग तक जाएगा जिसका निर्माण जारी है.
क्या कहता है नियम: नियमों के मुताबिक हाइवे पर निर्माण कार्य के दौरान सड़क को चालू हालत में यानि कि मोटरेबल रखना है. ताकि लोग इस जगह से आसानी से आ जा सकें. ट्रक ड्राइवरों का आरोप है कि नियमों की अनदेखी की जा रही है. नेशनल हाइवे अथॉरिटी के अधिकारियों और ठेकेदारों की मनमानी स्थानीय लोगों पर भारी पड़ रही है, कभी बारिश में नेशनल हाइवे का अस्थाई पुल बह जाता है तो कभी मुख्य मार्ग पर ही वाहनों के फंसने से लगातार यातायात बाधित रहा है. इसके बावजूद नेशनल हाइवे अथॉरिटी द्वारा अब तक इस दिशा में काम नहीं किया गया है.
क्या चाहते हैं ट्रक ड्राइवर:आरोप है कि अक्सर बारिश के दौरान यहां जाम के हालात बन जाते हैं. घंटों गाड़ियां यहां फंसी रहती है. लोगों का आरोप है कि सिर्फ छोटी गाड़ियां से यहां से निकल पा रही हैं. ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जाम कितनी देर में खुलेगा कहना अभी मुश्किल है. ट्रक ड्राइवर चाहते हैं कि यहां पर यातायात सुगम बनाने के लिए जो भी जरुरी बंदोबस्त है वो किए जाएं. मुसाफिर और वाहन चालक भी आए दिन के जाम से परेशान हो चुके हैं. माल पहुंचाने वाले वाहनों के मालिक कहते हैं कि उनकी गाड़ियों में कई बार खाने पीने की चीजें लोड होती हैं. जाम में फंसने के चलते ट्रक में रखा माल भी कई बार खराब हो जाता है.
