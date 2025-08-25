ETV Bharat / state

ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार हुईं शामिल, कहा विट्ठल भाई पटेल ने स्थापित की स्पीकर की निष्पक्षता - ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE

जब मैं स्पीकर बनी तो मैंने ये अनुभव किया, विट्ठल भाई पटेल ने जो नियम बनाए, स्पीकर की निष्पक्षता को उन्होंने स्थापित किया-मीरा कुमार

ALL INDIA SPEAKERS CONFERENCE
पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार (SOURCE: ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2025 at 5:28 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में चल रही ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन सोमवार को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सत्र को संबोधित किया.

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले भारतीय स्पीकर विट्ठलभाई पटेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है. पहले ये केंद्रीय विधानसभा थी, उसे लेकर आज तक सौ वर्ष हो गए हैं, जिसके बाद संसद बनी. फिर संसद भी दूसरे संसद भवन में चली गई और उसके बाद फिर एक नए भवन में चली गई. जब ये उस समय बनी थी तब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था. हमारे ऊपर अंग्रेज़ी शासकों का काफ़ी दबाव था कि ये विधानसभा उनके मुताबिक़ चले. लेकिन ऐसे में विट्ठलभाई पटेल ने बहुत साहस के साथ बहुत मज़बूती के साथ इसकी परंपराओं को शुरू किया. जब मैं स्पीकर बनी तो मैंने ये अनुभव किया कि उन्होंने जो नियम और प्रक्रिया बनायी थी स्पीकर की निष्पक्षता को उन्होंने स्थापित किया. उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है. मुझे इस बात की ख़ुशी है और आज मैं सबको इसकी बधाई देती हू.

विट्ठल भाई पटेल ने स्थापित की स्पीकर की निष्पक्षताः मीरा कुमार (ETV Bharat)

संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का अधिकतर समय बर्बाद होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में एक सांसद जितनी जनता का प्रतिनिधित्व करता है उतनी संख्या किसी भी देश के सांसद के क्षेत्र में नहीं आती है. इसलिए सांसदों के ऊपर उन लोगों के मुद्दों को भी उठाने की जिम्मेदारी होती है, उन पर सबका प्रेशर रहता है. देश की अपनी चुनौतियां भी रहती हैं तो वो जब सदन में प्रतिबिंबित होती हैं. यही बातें सांसद उठाते हैं और इन्हीं बातों को सदन में उठाया जाता है.

अमेरिका और भारत के बीच चल रहे टैरिफ वार पर मीरा कुमार ने कहा कि विदेश मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए किस तरीक़े से पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. इन चीज़ों के लिए जवाब देने चाहिए और इन परिस्थितियों में अच्छे से सामना किया जाना चाहिए. मीरा कुमार से पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सत्र को संबोधित करते हुए विधानसभा की कार्यवाही, संसदीय परंपरा और विट्ठल भाई पटेल की स्मृति में आयोजित कांफ्रेंस को लेकर चर्चा की. इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने विट्ठल भाई पटेल द्वारा स्थापित संसदीय मूल्यों की सराहना की और अपनी बात रखी.

