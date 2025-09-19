ETV Bharat / state

बिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का हुआ विस्तार! यहां देखें नया टाइम टेबल

लोकमान्य तिलक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 19, 2025 at 12:25 PM IST 3 Min Read

नालंदा: बिहार के राजगीर सहित पूरे नालंदा जिले के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। रेलवे ने प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक (LTT) एक्सप्रेस को पटना से राजगीर तक विस्तारित करने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड ने नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जिससे राजगीर से मुंबई तक सीधी यात्रा संभव हो सकेगी. इस बहुप्रतीक्षित सेवा के परिचालन की आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि दुर्गा पूजा तक यह सेवा शुरू हो जाएगी. ट्रेन का नया टाइम टेबल: स्टेशन प्रबंधक सीबी सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 13201 अब सप्ताह के सातों दिन राजगीर से रात 8:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन रात 9:00 बजे नालंदा, 9:20 बजे बिहारशरीफ और 11:45 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. पटना से यह अपने पूर्व निर्धारित समय रात 11:55 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 10:50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पहुंचेगी. लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का विस्तार (ETV Bharat) "लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13201) अब सप्ताह के सातों दिन रात 8:45 बजे राजगीर से रवाना होगी. ये नालंदा, बिहारशरीफ और पटना होते हुए मुंबई पहुंचेगी. इसका प्राइमरी मेंटेनेंस भी राजगीर में होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है."-सीबी सिंह, स्टेशन प्रबंधक ट्रेन की वापसी का समय: वापसी में गाड़ी संख्या 13202 दोपहर 2:45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलेगी और तीसरे दिन तड़के 3:00 बजे राजगीर पहुंचेगी. इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस अब राजगीर में ही किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह सुविधा न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी.