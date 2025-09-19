बिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का हुआ विस्तार! यहां देखें नया टाइम टेबल
लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का हुआ विस्तार! राजगीर से मुंबई का सफर अब आसान हुआ. यहां जानें पूरा टाइम टेबल.
Published : September 19, 2025 at 12:25 PM IST
नालंदा: बिहार के राजगीर सहित पूरे नालंदा जिले के निवासियों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। रेलवे ने प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक (LTT) एक्सप्रेस को पटना से राजगीर तक विस्तारित करने का फैसला किया है. रेलवे बोर्ड ने नया टाइम टेबल भी जारी कर दिया है, जिससे राजगीर से मुंबई तक सीधी यात्रा संभव हो सकेगी. इस बहुप्रतीक्षित सेवा के परिचालन की आधिकारिक तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि दुर्गा पूजा तक यह सेवा शुरू हो जाएगी.
ट्रेन का नया टाइम टेबल: स्टेशन प्रबंधक सीबी सिंह ने बताया कि गाड़ी संख्या 13201 अब सप्ताह के सातों दिन राजगीर से रात 8:45 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन रात 9:00 बजे नालंदा, 9:20 बजे बिहारशरीफ और 11:45 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. पटना से यह अपने पूर्व निर्धारित समय रात 11:55 बजे मुंबई के लिए प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन सुबह 10:50 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस (LTT) पहुंचेगी.
"लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 13201) अब सप्ताह के सातों दिन रात 8:45 बजे राजगीर से रवाना होगी. ये नालंदा, बिहारशरीफ और पटना होते हुए मुंबई पहुंचेगी. इसका प्राइमरी मेंटेनेंस भी राजगीर में होगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है."-सीबी सिंह, स्टेशन प्रबंधक
ट्रेन की वापसी का समय: वापसी में गाड़ी संख्या 13202 दोपहर 2:45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से खुलेगी और तीसरे दिन तड़के 3:00 बजे राजगीर पहुंचेगी. इस ट्रेन का प्राइमरी मेंटेनेंस अब राजगीर में ही किया जाएगा, जिसके लिए रेलवे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह सुविधा न केवल यात्रियों के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रेलवे के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगी.
पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा: लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के राजगीर तक विस्तार से नालंदा जिले के पर्यटन और व्यापार को नई गति मिलने की उम्मीद है. राजगीर, जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का प्रमुख केंद्र है, अब मुंबई जैसे महानगर से सीधे जुड़ जाएगा. इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को फायदा होगा, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी.
धार्मिक यात्रियों के लिए वरदान: यह ट्रेन विंध्याचल और मैहर जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले नालंदा और आसपास के हजारों श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी. सीधी रेल सेवा से इन स्थानों तक पहुंच आसान हो जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को समय और धन दोनों की बचत होगी.
जनप्रतिनिधियों ने दी प्रतिक्रिया: रेलवे के इस फैसले से राजगीर में खुशी की लहर है. राजगीर नगर परिषद की मुख्य सभापति जीरो देवी, जदयू नेता सुवेंद्र राजवंशी, वार्ड पार्षद डॉ. अनिल कुमार और भाजपा नेता सुधीर पटेल सहित कई जनप्रतिनिधियों ने रेल मंत्री और सांसद कौशलेंद्र कुमार को बधाई दी है. सांसद के मीडिया सेल की टीम ने भी इस उपलब्धि को क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताया है.
आर्थिक और सामाजिक लाभ: इस ट्रेन के परिचालन से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि राजगीर रेलवे स्टेशन की आमदनी में भी इजाफा होगा. स्थानीय लोगों का मानना है कि यह सेवा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रेलवे के इस कदम ने नालंदा जिले के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं.
ये भी पढ़ें-यात्रीगण ध्यान दें! बिहार में 22-26 सितंबर तक कई दर्जन ट्रेन रद्द..26 का बदला मार्ग, यहां देखें लिस्ट