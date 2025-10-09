ETV Bharat / state

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर के घर छापा ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के घर छापामार कार्रवाई की है. लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे रिटायर्ड अधिकारी का दरवाजा खटखटाया. लोकायुक्त की टीम देख पहले तो घर के लोगों से गेट खोलने में आनाकानी की, लेकिन बाद में टीम की सख्ती के बाद उन्हें अंदर आने दिया गया. बताया जा रहा है लोकायुक्त ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की है. जेपी मेहरा इसी साल पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायर्ड हुए हैं. मेहरा के कार्यकाल के ठेकों में गड़बड़ी की जांच बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई जेपी मेहरा के कार्यकाल के दौरान किए गए निर्माण से जुड़े कामों और विभागीय ठेकों में गड़बड़ियों को लेकर की है. लोकायुक्त की टीम इन मामलों की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद लोकायुक्त ने जीपी मेहरा के मणिपुरम स्थित मकान पर कार्रवाई की है. लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान जेपी मेहरा घर पर ही मौजूद थे. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त को मामले से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुए हैं.

