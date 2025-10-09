भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश

भोपाल लोकायुक्त की टीम ने सुबह 5 बजे खटखटाया दरवाजा, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर के उड़े होश
भोपाल में PWD के पूर्व चीफ इंजीनियर JP मेहरा के घर लोकायुक्त की टीम ने मारा छापा, पीडब्ल्यूडी में विभागीय ठेकों का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 12:13 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 12:23 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने पीडब्ल्यूडी के पूर्व चीफ इंजीनियर जेपी मेहरा के घर छापामार कार्रवाई की है. लोकायुक्त की टीम ने गुरुवार सुबह करीब 5 बजे रिटायर्ड अधिकारी का दरवाजा खटखटाया. लोकायुक्त की टीम देख पहले तो घर के लोगों से गेट खोलने में आनाकानी की, लेकिन बाद में टीम की सख्ती के बाद उन्हें अंदर आने दिया गया. बताया जा रहा है लोकायुक्त ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में की है. जेपी मेहरा इसी साल पीडब्ल्यूडी विभाग से रिटायर्ड हुए हैं.
मेहरा के कार्यकाल के ठेकों में गड़बड़ी की जांच
बताया जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई जेपी मेहरा के कार्यकाल के दौरान किए गए निर्माण से जुड़े कामों और विभागीय ठेकों में गड़बड़ियों को लेकर की है. लोकायुक्त की टीम इन मामलों की जांच कर रही है. शुरुआती जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद लोकायुक्त ने जीपी मेहरा के मणिपुरम स्थित मकान पर कार्रवाई की है. लोकायुक्त की कार्रवाई के दौरान जेपी मेहरा घर पर ही मौजूद थे. बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त को मामले से जुड़े कई संदिग्ध दस्तावेज प्राप्त हुए हैं.
- छतरपुर में रियल एस्टेट कारोबारी के आवास पर ED का छापा, सुबह से रात तक सर्चिंग
- सैंपल में दिखाते थे असली खाद और बेचते थे स्टॉक में रखा नकली माल! DAP से भरा गोडाउन सील
जेपी मेहरा पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पीडब्ल्यूडी में विभागीय ठेकों और निर्माण कार्यों में गड़बड़ियां कीं. आरोपों की गंभीरता को देखते हुए लोकायुक्त ने जांच की प्रक्रिया शुरू की. अब तक की कार्रवाई में कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जो भ्रष्टाचार के मामलों को और मजबूत कर सकते हैं.
प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी खंगाल रही टीम
छापामार कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त की टीम जीपी मेहरा द्वारा विभाग में रहते हुए की गई कमाई और सरकारी नौकरी से प्राप्त आय के अनुपात का भी आंकलन कर रही है. टीम को जांच में उनके द्वारा राजधानी भोपाल के अलावा मुंबई में भी अचल संपत्ति से जुड़ी जानकारी का पता चला है. इसके अलावा कई और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं.