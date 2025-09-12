ETV Bharat / state

विभाग के मेंटनेंस कार्य में 1 पर्सेंट की मांगी थी रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त ने सिखाया सबक

लोकायुक्त ने रिश्वत की रकम के साथ भेजा ट्रैप ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 12, 2025 at 2:44 PM IST 2 Min Read