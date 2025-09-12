विभाग के मेंटनेंस कार्य में 1 पर्सेंट की मांगी थी रिश्वत, जबलपुर लोकायुक्त ने सिखाया सबक
आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता 20 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मंडला में जबलपुर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 2:44 PM IST
मंडला : जबलपुर लोकायुक्त ने आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ असिस्टेंट इंजीनियर को रंगे हाथों पकड़ा है. असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता ने विभाग के मेंटेनेंस के कार्य में 1 पर्सेंट की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद लोाकायुक्त की टीम ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, आवेदक रोशन तिवारी ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को 9 सितंबर को भ्रष्ट असिस्टेंट इंजीनियर की शिकायत की थी. आवेदक ने अपनी शिकायत में बताया था कि आदिवासी जनजाति कार्य विभाग में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कार्य में शेष 16 लाख 60 हजार की राशि का भगतान होना है, जिसपर असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता द्वारा 1 प्रतिशत यानी 56 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी.
लोकायुक्त ने रिश्वत की रकम के साथ भेजा ट्रैप
शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त ने शिकायत का सत्यापन किया और फिर आवेदक रोशन तिवारी को पहली किश्त के साथ भ्रष्ट असिस्टेंट इंजीनियर के पास भेजा. प्रथम किश्त स्वरूप 20 हजार की राशि देते वक्त जबलपुर लोकायुक्त टीम द्वारा भ्रष्ट A.E को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. आरोपी नरेंद्र गुप्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई.
लगातार जारी हैं लोकायुक्त कार्रवाई
वहीं, इस मामले को लेकर आवेदक अनूपपुर निवासी रोशन तिवारी ने कहा, '' मेरे द्वारा 16 लाख 60 हजार का काम पूर्ण कर दिया गया था लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर नरेंद्र गुप्ता द्वारा मुझसे बिल भुगतान के 56 हजार रु की मांग की गई थी, जिसकी शिकायत 9 सितम्बर को लोकायुक्त जबलपुर में की गई थी. जिसपर आज मेरे द्वारा गुप्ता को 20 हजार नगद दिया और लोकायुक्त ने उसे पकड़ लिया.'' इसके पहले लोकायुक्त जबलपुर द्वारा मोहगांव सहकारी बैंक के प्रबंधक को 4 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था.
वहीं, जबलपुर लोकयुक्त निरीक्षक शशिकला मर्सकोले ने बताया, '' रोशन तिवारी द्वारा 9 सितम्बर को जबलपुर कार्यलय में आवेदन दिया गया था जिसपर हमारी टीम द्वारा सहायक इंजीनियर नरेश गुप्ता को 20 हजार रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है. आरोपी पर भ्रस्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है.