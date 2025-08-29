रतलाम : सैलाना में कृषि विस्तार अधिकारी को खाद बीज दुकान संचालक से रिश्वत लेते पकड़ा गया है. लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलाना के कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल मेड़ा को 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा है. सकरवादा गांव के खाद बीज विक्रेता विजय सिंह से दुकान लाइसेंस की प्रमाणित कॉपी के लिए आरोपी ने 25 हजार की रिश्वत की मांग की थी.

कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने बीज दुकान संचालक से 15 हजार रुपए की रिश्वत पहली किश्त भी ले ली थी. इसके बाद भी वह पैसों की मांग कर रहा था. परेशान दुकान संचालन ने इसके बाद मामले की शिकायत लोकायुक्त में की.

25 हजार रिश्वत दो, लाइसेंस की सर्टिफाइड कॉपी लो

दरअसल, खाद एवं बीज व्यापारी विजय सिंह ने दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था. जहां उसके दुकान के लाइसेंस पर प्रमाणीकरण के लिए सील लगाने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी ने 25 हजार रु की रिश्वत की मांग की थी. फरियादी विजय सिंह ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की. रिश्वत मांगे जाने की तस्दीक करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप प्लानिंग की और फिर शिकायतकर्ता को 10 हजार रु की दूसरी किश्त के साथ आरोपी के पास भेजा.

जैसे ही भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी ने 10 हजारी की रिश्वत ली, उसे लोकायुक्त टीम ने दबोच लिया. लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया, '' आरोपी को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा किया गया है.''

तय की थी रिश्वत की किश्तें

प्रदेश में रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में भ्रष्ट अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि रिश्वत लेने में आजकल भ्रष्ट अधिकारी किस्तों में भी रिश्वत लेने लगे हैं. लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकड़े गए कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने फरियादी को सहूलियत देते हुए किश्त में रिश्वत लेने का विकल्प दिया था. फरियादी विजय सिंह ने बताया कि उन्हें पहली किस्त के 15 हजार देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद दूसरी किस्त में 10 हजार रु की मांग की गई थी.

गौरतलब है कि प्रदेशभर में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इसमें कई भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार व घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही.