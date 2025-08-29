ETV Bharat / state

25 हजार रिश्वत दो, तब लगेगी लाइसेंस पर सील, लोकायुक्त ने सिखाया सबक - CORRUPT AGRICULTURE OFFICER CAUGHT

रिश्वत की दूसरी किश्त लेते भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी पकड़ाया, खाद एवं बीज व्यापारी से मांगी थी रिश्वत

AGRICULTURE OFFICER CORRUPTION
25 हजार रिश्वत दो, लाइसेंस की सर्टिफाइड कॉपी लो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 2:26 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 2:35 PM IST

3 Min Read

रतलाम : सैलाना में कृषि विस्तार अधिकारी को खाद बीज दुकान संचालक से रिश्वत लेते पकड़ा गया है. लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलाना के कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल मेड़ा को 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा है. सकरवादा गांव के खाद बीज विक्रेता विजय सिंह से दुकान लाइसेंस की प्रमाणित कॉपी के लिए आरोपी ने 25 हजार की रिश्वत की मांग की थी.

कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने बीज दुकान संचालक से 15 हजार रुपए की रिश्वत पहली किश्त भी ले ली थी. इसके बाद भी वह पैसों की मांग कर रहा था. परेशान दुकान संचालन ने इसके बाद मामले की शिकायत लोकायुक्त में की.

LOKAYUKTA CAUGHT AGRI OFFICER
रिश्वत की दूसरी किश्त लेते भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी पकड़ाया (Etv Bharat)

25 हजार रिश्वत दो, लाइसेंस की सर्टिफाइड कॉपी लो

दरअसल, खाद एवं बीज व्यापारी विजय सिंह ने दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था. जहां उसके दुकान के लाइसेंस पर प्रमाणीकरण के लिए सील लगाने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी ने 25 हजार रु की रिश्वत की मांग की थी. फरियादी विजय सिंह ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की. रिश्वत मांगे जाने की तस्दीक करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप प्लानिंग की और फिर शिकायतकर्ता को 10 हजार रु की दूसरी किश्त के साथ आरोपी के पास भेजा.

Corrupt Agriculture Officer Caught
कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - उज्जैन में शनि देव का ऑन द स्पॉट इंसाफ! मंदिर में रिश्वत लेते कर्मचारी को लोकायुक्त ने धर दबोचा

जैसे ही भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी ने 10 हजारी की रिश्वत ली, उसे लोकायुक्त टीम ने दबोच लिया. लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया, '' आरोपी को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा किया गया है.''

तय की थी रिश्वत की किश्तें

प्रदेश में रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में भ्रष्ट अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि रिश्वत लेने में आजकल भ्रष्ट अधिकारी किस्तों में भी रिश्वत लेने लगे हैं. लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकड़े गए कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने फरियादी को सहूलियत देते हुए किश्त में रिश्वत लेने का विकल्प दिया था. फरियादी विजय सिंह ने बताया कि उन्हें पहली किस्त के 15 हजार देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद दूसरी किस्त में 10 हजार रु की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें - 30 हजार दो जेल में पीटेंगे नहीं, नोटों की गड्डी के साथ पकड़े गए सहा. जेल अधीक्षक का सच

गौरतलब है कि प्रदेशभर में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इसमें कई भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार व घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही.

रतलाम : सैलाना में कृषि विस्तार अधिकारी को खाद बीज दुकान संचालक से रिश्वत लेते पकड़ा गया है. लोकायुक्त उज्जैन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सैलाना के कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल मेड़ा को 10 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा है. सकरवादा गांव के खाद बीज विक्रेता विजय सिंह से दुकान लाइसेंस की प्रमाणित कॉपी के लिए आरोपी ने 25 हजार की रिश्वत की मांग की थी.

कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने बीज दुकान संचालक से 15 हजार रुपए की रिश्वत पहली किश्त भी ले ली थी. इसके बाद भी वह पैसों की मांग कर रहा था. परेशान दुकान संचालन ने इसके बाद मामले की शिकायत लोकायुक्त में की.

LOKAYUKTA CAUGHT AGRI OFFICER
रिश्वत की दूसरी किश्त लेते भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी पकड़ाया (Etv Bharat)

25 हजार रिश्वत दो, लाइसेंस की सर्टिफाइड कॉपी लो

दरअसल, खाद एवं बीज व्यापारी विजय सिंह ने दुकान के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था. जहां उसके दुकान के लाइसेंस पर प्रमाणीकरण के लिए सील लगाने के लिए कृषि विस्तार अधिकारी ने 25 हजार रु की रिश्वत की मांग की थी. फरियादी विजय सिंह ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी को इसकी शिकायत की. रिश्वत मांगे जाने की तस्दीक करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने ट्रैप प्लानिंग की और फिर शिकायतकर्ता को 10 हजार रु की दूसरी किश्त के साथ आरोपी के पास भेजा.

Corrupt Agriculture Officer Caught
कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें - उज्जैन में शनि देव का ऑन द स्पॉट इंसाफ! मंदिर में रिश्वत लेते कर्मचारी को लोकायुक्त ने धर दबोचा

जैसे ही भ्रष्ट कृषि विस्तार अधिकारी ने 10 हजारी की रिश्वत ली, उसे लोकायुक्त टीम ने दबोच लिया. लोकायुक्त पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र वर्मा ने बताया, '' आरोपी को उनके कार्यालय में रिश्वत लेते हुए पकड़ा है. गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद उन्हें मुचलके पर रिहा किया गया है.''

तय की थी रिश्वत की किश्तें

प्रदेश में रिश्वत लेने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई में भ्रष्ट अधिकारी पकड़े भी जा रहे हैं, जिसमें यह तथ्य सामने आया है कि रिश्वत लेने में आजकल भ्रष्ट अधिकारी किस्तों में भी रिश्वत लेने लगे हैं. लोकायुक्त पुलिस द्वारा पकड़े गए कृषि विस्तार अधिकारी मगनलाल ने फरियादी को सहूलियत देते हुए किश्त में रिश्वत लेने का विकल्प दिया था. फरियादी विजय सिंह ने बताया कि उन्हें पहली किस्त के 15 हजार देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद दूसरी किस्त में 10 हजार रु की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें - 30 हजार दो जेल में पीटेंगे नहीं, नोटों की गड्डी के साथ पकड़े गए सहा. जेल अधीक्षक का सच

गौरतलब है कि प्रदेशभर में लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. इसमें कई भ्रष्ट सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं, बावजूद इसके भ्रष्टाचार व घूसखोरी के मामलों में कमी नहीं देखी जा रही.

Last Updated : August 29, 2025 at 2:35 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RATLAM LOKAYUKT ACTIONAGRICULTURE OFFICER CORRUPTIONLOKAYUKTA CAUGHT AGRI OFFICERBRIBER FOR SHOP LICENSE COPYCORRUPT AGRICULTURE OFFICER CAUGHT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.