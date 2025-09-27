ETV Bharat / state

बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला; राधा रानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, मोरारी बापू की कथा सुनी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्नी के साथ राधा रानी के दर्शन किये. ( Photo credit: PRO Media Cell )

September 27, 2025

मथुरा : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बरसाना पहुंचे. उन्होंने मथुरा स्थित बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया. भक्ति में लीन लोकसभा अध्यक्ष ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विख्यात संत मुरारी बापू की कथा में शिरकत की. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. बरसाने में पिछले कई दिनों से संत मोरारी बापू की कथा चल रही है. बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Video credit: PRO Media Cell) धार्मिक यात्रा पर लोकसभा अध्यक्ष : पीआरओ के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ शनिवार को करीब 11:20 पर मथुरा के बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर पहुंचे. मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के सेवायत ने लोकसभा अध्यक्ष और उनकी पत्नी का सम्मान किया. सेवायत ने उन्हें राधा रानी जी की प्रसादी चुनरी ओम बिरला को ओढ़ाई गई. उन्होंने करीब बीस मिनट तक पूजा अर्चना की.

