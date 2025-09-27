ETV Bharat / state

बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला; राधा रानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, मोरारी बापू की कथा सुनी

मथुरा में करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्नी के साथ राधा रानी के दर्शन किये.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्नी के साथ राधा रानी के दर्शन किये. (Photo credit: PRO Media Cell)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 4:31 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बरसाना पहुंचे. उन्होंने मथुरा स्थित बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया. भक्ति में लीन लोकसभा अध्यक्ष ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विख्यात संत मुरारी बापू की कथा में शिरकत की. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. बरसाने में पिछले कई दिनों से संत मोरारी बापू की कथा चल रही है.

बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Video credit: PRO Media Cell)

धार्मिक यात्रा पर लोकसभा अध्यक्ष : पीआरओ के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ शनिवार को करीब 11:20 पर मथुरा के बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर पहुंचे. मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के सेवायत ने लोकसभा अध्यक्ष और उनकी पत्नी का सम्मान किया. सेवायत ने उन्हें राधा रानी जी की प्रसादी चुनरी ओम बिरला को ओढ़ाई गई. उन्होंने करीब बीस मिनट तक पूजा अर्चना की.



संत मुरारी बापू की कथा में पहुंचे : बरसाना में राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का काफिला रमेश बाबा के आश्रम पहुंचा. यहां वह संत मुरारी बापू की कथा में शामिल हुए और उनसे आशीर्वाद लिया. पंडाल में संत मुरारी बापू की पिछले कई दिनों से राम कथा हो रही है.

जिला प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : शनिवार को धार्मिक यात्रा पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.

एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बरसाना के प्रसिद्ध संत रमेश बाबा के आश्रम में संत मुरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा हो रही है. शनिवार को कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ कथा पंडाल में पहुंचे. उन्होंने करीब ढाई घंटे तक संत मुरारी बापू की राम कथा सुनी. उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.

यह भी पढ़ें : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मथुरा-वृंदावन यात्रा; कृष्ण कुब्जा मंदिर में किए दर्शन, बृजवासियों का किया अभिवादन

Last Updated : September 27, 2025 at 5:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MATHURA NEWSLOK SABHA SPEAKER OM BIRLAOM BIRLA IN BARSANARADHA RANI TEMPLE BARSANAMATHURA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नक्शे से गायब होने के कगार पर यूपी का ये गांव, 85 घर शारदा नदी में देखते-देखते समा गए, सड़क के किनारे जिंदगी काट रहे 389 बेघर

यूपी में पहली बार गांव-गांव लगेंगे रोजगार मेले; 8 हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी, जानिए- कितनी सैलरी; कैसे करें रजिस्ट्रेशन

उम्मीदों का सुई-धागा; अलीगढ़ की हजार महिलाएं कमा रहीं लाखों, मुगल बादशाहों के शाही पहनावे की शान थी ये कढ़ाई-बुनाई

वाराणसी में लांच हुई 'डिजिटल नारी' स्कीम; जानें गांव की महिलाएं मोबाइल से कैसे करेंगी भरपूर कमाई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.