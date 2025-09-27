बरसाना पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला; राधा रानी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद, मोरारी बापू की कथा सुनी
मथुरा में करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.
Published : September 27, 2025 at 4:31 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 5:23 PM IST
मथुरा : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को अपनी पत्नी के साथ बरसाना पहुंचे. उन्होंने मथुरा स्थित बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया. भक्ति में लीन लोकसभा अध्यक्ष ने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद विख्यात संत मुरारी बापू की कथा में शिरकत की. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. बरसाने में पिछले कई दिनों से संत मोरारी बापू की कथा चल रही है.
धार्मिक यात्रा पर लोकसभा अध्यक्ष : पीआरओ के मुताबिक, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ शनिवार को करीब 11:20 पर मथुरा के बरसाना में श्री लाडली महारानी राधा रानी मंदिर पहुंचे. मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के सेवायत ने लोकसभा अध्यक्ष और उनकी पत्नी का सम्मान किया. सेवायत ने उन्हें राधा रानी जी की प्रसादी चुनरी ओम बिरला को ओढ़ाई गई. उन्होंने करीब बीस मिनट तक पूजा अर्चना की.
संत मुरारी बापू की कथा में पहुंचे : बरसाना में राधा रानी मंदिर में दर्शन करने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का काफिला रमेश बाबा के आश्रम पहुंचा. यहां वह संत मुरारी बापू की कथा में शामिल हुए और उनसे आशीर्वाद लिया. पंडाल में संत मुरारी बापू की पिछले कई दिनों से राम कथा हो रही है.
जिला प्रशासन ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम : शनिवार को धार्मिक यात्रा पर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए थे. कार्यक्रम गोपनीय रखा गया था. करीब 3 घंटे तक रुकने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.
एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि बरसाना के प्रसिद्ध संत रमेश बाबा के आश्रम में संत मुरारी बापू की 9 दिवसीय राम कथा हो रही है. शनिवार को कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी पत्नी के साथ कथा पंडाल में पहुंचे. उन्होंने करीब ढाई घंटे तक संत मुरारी बापू की राम कथा सुनी. उसके बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हो गये.
