अशोकनगर पहुंचे ओम बिरला, सत्य, अहिंसा और शांति का दिया संदेश

इन दिनों अशोकनगर में मुनि सुधासागर महाराज का चातुर्मास चल रहा है. चातुर्मास को लेकर अशोकनगर में धार्मिक माहौल बना हुआ है. देशभर से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं. जहां वे मुनि के दर्शन कर प्रवचन सुन आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं. धार्मिक महत्त्व के साथ-साथ यह चातुर्मास राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश और देश की कई बड़ी हस्तियां मुनि के दर्शन करने के लिए अशोकनगर पहुंच रही हैं.

अशोकनगर: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शुक्रवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आए. इस दौरान झमाझम बारिश के बीच लोकसभा स्पीकर अशोकनगर पहुंचे. जहां स्टेशन रोड स्थित चातुर्मास स्थल पर आयोजित श्रावक शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने मुनि सुधासागर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया.

शुक्रवार की सुबह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आगमन अशोकनगर हुआ. बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे. चातुर्मास स्थल पर ओम बिरला ने मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में विनम्रता के साथ नमन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने धर्म, आस्था और सेवा भाव की सीख दी.

सत्य,अहिंसा और शांति पहुंचना हमारा उद्देश्य

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा "गुरुदेव जिस नगर से गुजरते हैं, वह सारा स्थान धर्म में हो जाता है. गुरु के चरणों की इस माटी से ही उस स्थान की जनता में आध्यात्मिक, धर्म, संस्कृति की नैतिकता का प्रभाव हो जाता है. यह समय पर्युषण पर्व का है, जो विशेष महत्व का समय है. जिस समाज सृष्टि में रहने वाले हर व्यक्ति को पर्युषण पर्व के महत्व को समझना चाहिए. हमारे जीवन के अंदर हम नैतिकता, क्षमा और करुणा लाएं. अपने जीवन के अंदर हमेशा सत्य, अहिंसा और करुणा का भाव रहे.

ओम बिरला का किया सम्मान (ETV Bharat)

तीर्थंकर भगवान महावीरजी ने कहा था सत्य और शांति ही दुनिया का संदेश है. जो उस समय भगवान महावीरजी ने कहा था. इस संदेश को देश और दुनिया में पहुंचने का काम हमें करना चाहिए.

दुनिया में सत्य अंहिसा शांति पहुंचाने का दिया संदेश (ETV Bharat)

मुनि के प्रवचन में सकारात्मक ऊर्जा

चातुर्मास कार्यक्रम को लेकर पूरे शहर में धार्मिक रंग दिखाई दे रहा है. रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु स्टेशन रोड पहुंचकर मुनि के प्रवचन सुन रहे हैं. श्रद्धालु मानते हैं कि मुनि की वाणी जीवन को सकारात्मक ऊर्जा देती है और समाज को जोड़ने का काम करती है.

पर्युषण पर्व में पहुंचे ओम बिरला (ETV Bharat)

भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

ओम बिरला के दौरे को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखा गया. उन्होंने भारी बारिश की परवाह किए बिना लोकसभा अध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया.