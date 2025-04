ETV Bharat / state

छह साल पहले वीरांगना को बनाया बहन, अब वादा निभाने पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष बिरला, शहीद की बेटी के ब्याह में भरा मायरा - OM BIRLA FULFILLS PROMISES

वीरांगना मधुबाला को चुनरी ओढाते स्पीकर बिरला ( ETV Bharat Kota )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 12, 2025 at 8:35 AM IST | Updated : April 12, 2025 at 9:55 AM IST 2 Min Read

कोटा: पुलवामा आतंकी हमले में कोटा के सांगोद के विनोद कला निवासी हेमराज मीणा शहीद हो गए थे. उनकी वीरांगना मधुबाला मीणा को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बहन मानते हैं. दोनों वीरांगना मधुबाला से राखी भी बंधवाते हैं. स्पीकर बिरला ने 6 साल पहले मधुबाला से वादा किया था कि भाई की तरह कर्तव्य निभाएंगे व उनकी बेटियों के विवाह में मायरा भरेंगे और इसी वादे को निभाने वे शुक्रवार को सांगोद पहुंचे. मधुबाला के भाई अशोक मीणा का कहना है कि रीना की शादी कोटा में तय हुई. वे 14 अप्रैल को कोटा निवासी अशोक मीणा के साथ सात फेरे लेंगी. इसके पहले शादी की रस्म चल रही है. जिस तरह से हम ननिहाल पक्ष के लोग शादी में शरीक होने आए हैं और मायरा भरा. उसी तरह स्पीकर बिरला बहन मधुबाला से राखी का वादा निभाने पहुंचे. इसके तहत शुक्रवार को सांगोद में कार्यक्रम में बिड़ला और नागर ने वीरांगना मधुबाला की बेटी बड़ी बेटी रीना का मायरा भरा. उन्होंने हीरालाल नागर के साथ मधुबाला को चुनरी ओढाई और मायरे की रस्म पूरी की. बहन की ओर से बत्तीसी झिलाने का कार्यक्रम हुआ. स्पीकर बिरला का तिलक किया व आरती उतारी. स्पीकर बिरला ने शहीद हेमराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.

लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने शहीद की बेटी के ब्याह में भरा मायरा (ETV Bharat Kota) पढ़ें: सेहत के लिए दौड़ा कोटा, बिरला बोले- शहर वासी बन जाएं कोचिंग के ब्रांड एंबेसडर - उल्लेखनीय है कि पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को आतंकी हमले में सीआरपीएफ जवान हेमराज मीणा भी शहीद हो गए थे. उनकी शहादत के बाद परिवार में चार बच्चों और वीरांगना मधुबाला के सामने पालन पोषण का संकट खड़ा हो गया था. सरकार के साथ लोकसभा स्पीकर बिरला और हीरालाल नागर ने उन्हें संबल दिया. शहीद हेमराज के दो बेटियां रीना व टीना तथा दो बेटे अजय और ऋषभ हैं. बिरला और नागर इनकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद करते हैं. सरकार और अन्य कई संस्थाओं ने शहीद के परिवार को आर्थिक संबल दिया. स्पीकर ओम बिरला ने निभाया 6 साल पुराना वादा (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

