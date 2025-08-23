नई दिल्ली/बागपत: दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव शनिवार सुबह बागपत के बड़ौत में मिला. डॉक्टर का शव नाले में संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ मिला. ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. डॉक्टर की पहचान परवेज आलम के रूप में हुई है.
डॉ. परवेज आलम दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे. वे यहां कैसे पहुंचे और हत्या किसने की पुलिस इसकी जांच कर रही है. डाॅक्टर के परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, शव की शिनाख्त के लिए परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो सन्न रह गए.
परिजनों के अनुसार, बड़ौत के रहने वाले अली मोहम्मद के बेटे परवेज ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री कर रखी है. डाॅ. परवेज दिल्ली में रहकर लगभग 10 साल से लोकनायक अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे. शनिवार सुबह डॉ. परवेज का शव पैतृक कस्बे के बाहर नाले में पड़ा मिला. परिजनों का ये भी कहना है कि परवेज से शुक्रवार रात फोन पर बात हुई थी. तब उन्होंने दिल्ली में होने की बात कही थी. इसके बाद अचानक वह बड़ौत कैसे आ गए. यह बात समझ से परे है.
#baghpatpolice— Baghpat Police (@baghpatpolice) August 23, 2025
थाना बड़ौत क्षेत्रान्तर्गत कोताना रोड पर बिजली घर के पास परवेज पुत्र अली मोहम्मद निवासी तोमर नर्सिंग होम के पास कस्बा बड़ौत उम्र करीब 30 वर्ष का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक बागपत की बाइट-@Uppolice pic.twitter.com/W3gMyUyh3x
वहीं, परिजन किसी से रंजिश होने की बात से इनकार कर रहे हैं. इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है; ''डाॅक्टर का शव संदिग्ध हालात में कस्बे के बाहर मिला था. शव पर किसी धारदार हथियार आदि के निशान नहीं है. प्राथमिक जांच में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. कस्बे के आसपास और रूट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों से तहरीर ले ली गई है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.''