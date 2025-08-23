ETV Bharat / state

10 साल से LNJP में सेवा दे रहे डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बागपत में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बागपत के बड़ौत कस्बे में रहने वाले डॉ. परवेज दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में बीते 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे.

लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव बागपत में मिला
लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव बागपत में मिला (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 1:44 PM IST

नई दिल्ली/बागपत: दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव शनिवार सुबह बागपत के बड़ौत में मिला. डॉक्टर का शव नाले में संदिग्ध हालात में पड़ा हुआ मिला. ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी. डॉक्टर की पहचान परवेज आलम के रूप में हुई है.

डॉ. परवेज आलम दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे. वे यहां कैसे पहुंचे और हत्या किसने की पुलिस इसकी जांच कर रही है. डाॅक्टर के परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, शव की शिनाख्त के लिए परिजन घटनास्थल पर पहुंचे तो सन्न रह गए.

लोकनायक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर का शव बागपत में मिला (ETV Bharat)

परिजनों के अनुसार, बड़ौत के रहने वाले अली मोहम्मद के बेटे परवेज ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री कर रखी है. डाॅ. परवेज दिल्ली में रहकर लगभग 10 साल से लोकनायक अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे. शनिवार सुबह डॉ. परवेज का शव पैतृक कस्बे के बाहर नाले में पड़ा मिला. परिजनों का ये भी कहना है कि परवेज से शुक्रवार रात फोन पर बात हुई थी. तब उन्होंने दिल्ली में होने की बात कही थी. इसके बाद अचानक वह बड़ौत कैसे आ गए. यह बात समझ से परे है.

वहीं, परिजन किसी से रंजिश होने की बात से इनकार कर रहे हैं. इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है; ''डाॅक्टर का शव संदिग्ध हालात में कस्बे के बाहर मिला था. शव पर किसी धारदार हथियार आदि के निशान नहीं है. प्राथमिक जांच में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी. कस्बे के आसपास और रूट के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. परिजनों से तहरीर ले ली गई है. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.''

