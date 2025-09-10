ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जानिए कैसे उठाएं लाभ और किन मामलों का होगा निपटारा?

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण होने से वादी के समय और पैसे की बचत होगी. लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.

दरअसल, लोक अदालत में मौके पर ही मामलों का निस्तारण किया जाता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले के सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि लोक अदालत को लेकर अपने कार्यालय के बाहर बैनर लगाएं. ताकि लोगों को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपनी वादों का निस्तारण करवा सकें. लोक अदालत से जहां एक तरफ लोगों को त्वरित न्याय मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ विभागों को राजस्व की भी वसूली होती है. इसके साथ ही, न्यायालय पर भी मुकदमों का बोझ कम होता है.