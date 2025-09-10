ETV Bharat / state

गाजियाबाद में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जानिए कैसे उठाएं लाभ और किन मामलों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण होने से वादी के समय और पैसे की बचत होगी.

गाजियाबाद में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन
गाजियाबाद में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)
Published : September 10, 2025

Published : September 10, 2025 at 5:03 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा. इस दौरान विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण होने से वादी के समय और पैसे की बचत होगी. लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें.

दरअसल, लोक अदालत में मौके पर ही मामलों का निस्तारण किया जाता है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत को सफल बनाने के लिए जिले के सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि लोक अदालत को लेकर अपने कार्यालय के बाहर बैनर लगाएं. ताकि लोगों को इसके संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके और वह अपनी वादों का निस्तारण करवा सकें. लोक अदालत से जहां एक तरफ लोगों को त्वरित न्याय मिलता है. वहीं, दूसरी तरफ विभागों को राजस्व की भी वसूली होती है. इसके साथ ही, न्यायालय पर भी मुकदमों का बोझ कम होता है.

गाजियाबाद में 13 सितंबर को लोक अदालत का आयोजन (ETV Bharat)

लोक अदालत में निस्तारण योग्य मामले:

  • सभी प्रकार के शमनीय आपराधिक मामले.
  • चेक बाउंस से संबंधित धारा 138 एनआईए एक्ट के वाद.
  • बैंक रिकवरी वाद.
  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद.
  • श्रमवाद
  • बिजली और जल के बल से संबंधित शमनीय दंडवाद.
  • वैवाहिक और पारिवारिक वाद.
  • प्री लिटिगेशन वाद.
  • भूमि संबंधी वाद.
  • राजस्व वाद
  • सिविल वाद

लोक अदालत के फायदा:

  • दो पक्षों के बीच आपसी सुला समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण.
  • पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकते हैं.
  • लोक अदालत में बात का निस्तारण करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है.
  • लंबित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी होती है.
  • लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं हो सकती है.
  • कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है.

कैसे होगा लोक अदालत में मामलों का निस्तारण: किसी भी लंबितवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करवाना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय की पीटासीन अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से संपर्क कर अपनी बात लोक अदालत में नियत कर सकते हैं.

