कुचामन में लोक अदालत: 60 साल पुराना रास्ते का विवाद सुलझा तो खुशी से घर लौटे तीसरी पीढ़ी के दोनों पक्षकार - LOK ADALAT 2025

कुचामन में लोक अदालत में सुलझा रास्ते का विवाद ( ETV Bharat Kuchaman City )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 10, 2025 at 8:35 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 8:53 PM IST 2 Min Read

कुचामन सिटी:कुचामन थाना क्षेत्र के खारिया गांव में करीब तीन पीढ़ियों से चला आ रहा रास्ते का 60 साल पुराना विवाद आखिर लोक अदालत की पहल से सुलझ गया. खारिया के दो परिवारों में रास्ते का विवाद शनिवार को लोक अदालत में समझाइश, संवाद और सहमति के जरिये निस्तारण कर दिया गया. इसमें ऐसा हल निकला कि वर्षों पुरानी दीवार गिरा दी गई. तीसरी पीढ़ी के दोनों पक्षकार जेठाराम व तिलोकाराम एक-दूसरे से गले मिले और खुशी-खुशी घर लौट गए. खास बात रही कि इस मामले में न कोई जीता, न कोई हारा. फिर भी दोनों पक्षों के चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुंदरलाल खारोल और वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कामाक्षी मीणा की अध्यक्षता में दो बेंच ने शनिवार को लोक अदालत में करीब 2 करोड़ 45 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए. इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत में हजारों प्रकरणों का निस्तारण किया गया. इनमें बिजली, जलदाय, दूरसंचार, बैंक, बीमा और राजस्व विभागों से जुड़े कई केस सुलझे. तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं एडीजे सुन्दरलाल खारोल ने लोक अदालत की शुरुआत की. शुरू में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई. कुचामन में लोक अदालत पर बोले न्यायाधीश (ETV Bharat Kuchaman City) पढ़ें:इस साल चार बार लगेगी लोक अदालत, फिर भी माफ नहीं होगा इन लोगों चालान - LOK ADALAT 2025 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कामाक्षी मीणा ने बताया कि लोक अदालत की खासियत त्वरित और सहज न्याय देना है. इसमें कोर्ट फीस नहीं ली जाती. यदि मामला पहले से अदालत में लंबित है तो पूर्व में दी फीस भी लौटा दी जाती है. लोक अदालत में पक्षकार सीधे जज से बात कर सकते हैं. इससे समाधान की संभावना बढ़ जाती है.

Last Updated : May 10, 2025 at 8:53 PM IST