लोहरदगा में तिहरे हत्याकांड का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे

लोहरदगा में ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Triple Murder Case In Lohardaga
लोहरदगा पुलिस की गिरफ्त में तिहरे हत्याकांड के आरोपी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
लोहरदगा : माता-पिता और उसके नौ साल के बच्चे की निर्ममता से गला दबा कर और कुदाल से काट कर की गई हत्या की घटना का पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर उद्भेदन कर लिया है. इस जघन्य घटना के पीछे जो कारण निकल कर सामने आया है, वह हैरान करने वाला है. जब पुलिस को हत्याओं के पीछे की वजह का पता चला तो पुलिस भी हैरान रह गई.

अंधविश्वास ने ली तीन की जान

लोहरदगा पुलिस ने तिहरे हत्याकांड का उद्भेदन कर लिया है. मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. विगत आठ-नौ अक्टूबर 2025 की मध्यरात्रि में लोहरदगा जिले के पेशरार थाना क्षेत्र के केकरांग बरटोली निवासी लक्ष्मण नगेशिया, उसकी पत्नी बिफनी नगेशिया, नौ साल के पुत्र रामविलास नगेशिया की निर्मम हत्या अज्ञात अपराधियों ने कर दी थी.

जानकारी देते लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पेशरार थाना को घटना की सूचना नौ अक्टूबर को सुबह में मिली थी. थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने तुरंत एसपी को घटना की जानकारी देते हुए घटनास्थल पर निकल गए. एसपी ने तत्काल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किस्को वेदांत शंकर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कर फोरेंसिक टीम को घटनास्थल ले जाकर गहन अनुसंधान करने का निर्देश दिया. रांची से आई फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की. हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वायड को बुला कर घटना स्थल की जांच कराई गई. इसी बीच अनुसंधान के क्रम में कुछ संदिग्ध की संलिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली.

आरोपियों में ये हैं शामिल

जिसके आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर हत्याकांड में शामिल तीन आरोपी पेशरार थाना क्षेत्र के केकरांग बरटोली निवासी सुखनाथ नगेसिया, बिंदेश्वर नगेसिया, संचरवा नगेसिया को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्याकांड में प्रयुक्त कुदाल और पत्थर को बरामद किया है. साथ ही एक बाइक भी जब्त की है.

एसपी ने दी जानकारी

घटना का खुलासा करते हुए लोहरदगा एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि मृतका बिफनी नगेसिया द्वारा ओझा-गुणी और झाड़-फूंक किया जाता था. आरोपितों में अंधविश्वास था कि सुखनाथ नगेसिया की पत्नी का गर्भपात और निरंतर बीमारी और बिंदेश्वर नगेसिया की मां की बीमारी का कारण बिफनी नगेसिया द्वारा किया गया ओझा-गुणी और झाड़-फूंक है. इसी कारण से तीनों ने बिफनी नगेसिया और उसके परिवार को जान से मारने की योजना बनाई और मध्यरात्रि में इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

