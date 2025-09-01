ETV Bharat / state

लोहरदगा के 19 विद्यालयों के नाम खास उपलब्धि, जानिए क्या है वो - QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA

शिक्षा में गुणात्मक सुधार के प्रयासों के बीच लोहरदगा को बड़ी सफलता मिली. विद्यालय प्रमाणीकरण कार्यक्रम में जिले के 19 विद्यालय सफल हुए.

QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA
पी एम श्री रा. मध्य विधालय नवाड़ीपाड़ा, लोहरदगा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 1, 2025 at 12:59 PM IST

5 Min Read

लोहरदगा: स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर करने वाले स्कूलों को प्रोत्साहित करने को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के स्कूलों को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. यह सम्मान दो सितंबर को रांची में मुख्यमंत्री तीन चयनित स्कूलों को देंगे. सबसे खास बात है कि लोहरदगा एक ऐसा जिला है, जिसके प्रतिभागी सभी 19 स्कूल इस विशेष आकलन परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं. शेष किसी भी जिला का आंकड़ा इतना बेहतर नहीं है. पूरे झारखंड में लोहरदगा एक ऐसा जिला, जिसके सभी प्रतिभागी स्कूल इस खास परीक्षा में पास हुए हैं.

QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA
कार्यक्रम प्रस्तुत करते स्कूली छात्र-छात्राएं (Etv Bharat)

चलाया गया है विद्यालय प्रमाणीकरण कार्यक्रम

झारखंड शिक्षा परियोजना ने स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने को लेकर विद्यालय प्रमाणीकरण कार्यक्रम चलाया है. इसका मकसद स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर करना है. साथ ही एक बेहतर शिक्षण व्यवस्था और वातावरण उपलब्ध कराना है. विद्यालय प्रमाणीकरण कार्यक्रम में राउंड वन में लोहरदगा को शत-प्रतिशत पुरस्कार प्राप्त हुआ है.

पूरे राज्य में लोहरदगा पहला ऐसा जिला है, जिसे विद्यालय प्रमाणीकरण में शत-प्रतिशत पुरस्कार मिला है. विद्यालय प्रमाणीकरण में पहले राउंड में लोहरदगा से 19 विद्यालय शामिल हुए थे. जिसमें सभी को पुरस्कार प्राप्त हुआ. इसके तहत लोहरदगा के दो विद्यालयों को स्वर्ण, 16 विद्यालय को रजत और एक विद्यालय को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है.

QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA
लोहरदगा का एक स्कूल (Etv Bharat)

49 विद्यालय को मिला स्वर्ण पदक

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राउंड वन का आयोजन मई एवं जुलाई 2025 में किया गया था. इसके तहत लिखित परीक्षा ली गई थी. विद्यालय के परिवेश की समीक्षा की गई थी. प्रार्थना सभा के वातावरण को भी देखा गया था. इसी के आधार पर परिणाम घोषित किया गया है. पूरे राज्य में 49 विद्यालय को स्वर्ण पदक, 467 विद्यालय को रजत पदक और 27 विद्यालय का चयन कांस्य पदक श्रेणी में किया गया है.

QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA
राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन द्वारा जारी पत्र (Etv Bharat)

राउंड वन में कुल 741 विद्यालयों के तहत 543 विद्यालयों को विभिन्न श्रेणियों में चयनित किया गया है. जबकि 198 विद्यालय प्रथम राउंड में असफल घोषित किए गए. इसके तहत सीएम एसओई के तहत 77 विद्यालय, प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों के 220 विद्यालय और पीएम श्री के अंतर्गत 246 विद्यालय चयनित हुए.

QUALITY OF EDUCATION IN LOHARDAGA
राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन द्वारा जारी पत्र (Etv Bharat)

गोड्डा, हजारीबाग और रांची के पांच-पांच विद्यालयों को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है. स्वर्ण श्रेणी में चयनित तीन विद्यालयों को सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री द्वारा दो सितंबर 2025 को राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा. जबकि शेष प्रमाणीकृत विद्यालयों को अगले 15 दिनों के अंदर जिला स्तर पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित करते हुए सम्मानित किया जाएगा. विद्यालय के चयन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा 30 अगस्त को परिणाम घोषित किया गया था.

लोहरदगा के सभी 19 स्कूल सफल

लोहरदगा के लिए यह प्रमाणीकरण कार्यक्रम सुखद संदेश लेकर आया है. स्कूलों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है. विद्यालय प्रमाणीकरण के राउंड वन के अंतर्गत चयनित विद्यालयों में से लोहरदगा एक ऐसा जिला है, जिसका कोई भी विद्यालय इस कार्यक्रम में असफल घोषित नहीं हुआ है. इसके अलावा राज्य के अन्य 23 जिला के कई विद्यालय को विद्यालय प्रमाणीकरण के राउंड वन के कार्यक्रम में असफल घोषित किया गया है.

विद्यालय प्रमाणीकरण के इस कार्यक्रम में लोहरदगा जिला के 19 विद्यालय शामिल हुए थे. जिसमें से सभी विद्यालयों को कोई न कोई श्रेणी प्राप्त हुई है. इसके तहत लोहरदगा जिला के सदर प्रखंड के पीएम श्री राजकीय कृत मध्य विद्यालय नवाड़ीपाड़ा और कुडू प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय जिंगी को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है.

लोहरदगा के उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुजरा, कस्तूरबा गांधी बालिका सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जिला सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नदिया हिंदू, कस्तूरबा सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस बालिका, चुन्नीलाल उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय किस्को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किस्को, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेन्हा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय चितरी डांडू, उत्क्रमित उच्च विद्यालय बिटपी, मध्य विद्यालय चट्टी, गांधी मेमोरियल उच्च विद्यालय माराडीह, डॉ. अनुग्रह नारायण उच्च विद्यालय कैरो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिड़नी, मध्य विद्यालय मक्का को रजत पदक प्राप्त हुआ है. जबकि मध्य विद्यालय अरु को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है.

'हमें अभी और भी उपलब्धि हासिल करनी है. अभी तो जिला से मात्र 19 विद्यालय शामिल हुए और सभी सफल हुए हैं. यह सभी के समर्पण से संभव हुआ है. हम आगे भी सफल होंगे.' दास सुनंदा चंद्रमौलेश्वर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा

