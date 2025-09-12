ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या कर घर में ही छिपा दी थी लाश, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

लोहरदगा : पत्नी के हत्यारोपी को दोषी करार देते हुए व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोषी पाए गए शख्स पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह फैसला एडीजे टू नीरजा आसरी की अदालत ने सुनाया है. मामला लोहरदगा जिला के पेशरार थाना क्षेत्र का है. चार साल बाद पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिला है और आरोपी को सजा हुई है. यह जानकारी न्यायालय के लोक अभियोजक भारत राम ने दी है.

घरेलू विवाद में कर दी थी पत्नी की हत्या

उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2021 को पेशरार निवासी सच्चू महतो ने घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी. हत्या के बाद उसने पत्नी के शव को घर के भीतर ही बंद कर दिया और मौके से फरार हो गया था. जब आसपास के लोगों को संदेह हुआ तो उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए. घर में महिला की लाश पड़ी थी. इसके बाद लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

इस मामले में पेशरार थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. करीब चार वर्षों तक यह मुकदमा चला. इस दौरान अदालत ने 10 गवाहों के बयान दर्ज किए. गवाहों के बयानों और पुलिस के ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सच्चू महतो को पत्नी की हत्या का दोषी करार दिया और सजा सुनाई.

“हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान गवाहों और सबूतों को अदालत के समक्ष मजबूती से रखा. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपये का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है.”-भारत राम, लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा