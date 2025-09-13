रेवाड़ी लॉकअप में सुसाइड मामला: तीन पुलिसकर्मी सस्पेंड, जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच
Lockup Suicide Case Rewari: रेवाड़ी में लॉकअप में युवक की मौत मामले में लापरवाही बरतने वाले तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया.
Published : September 13, 2025 at 9:38 AM IST
रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी मॉडल टाउन थाने में हत्या के आरोपी विनोद कुमार ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है. घटना शुक्रवार की रात की है, जब विनोद और उसका साथी सन्नी यादव हिरासत में थे. पुलिस के अनुसार, विनोद ने सुबह 4:07 बजे लॉकअप के अंदर लोहे के जाल में कंबल की कतरन से आत्महत्या कर ली. इस दौरान सन्नी चादर ओढ़कर सो रहा था और उसे कोई भनक नहीं लगी. घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है.
पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज: इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है. एक होमगार्ड, एक विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) और थाने के मुंशी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. इसके साथ ही जांच अधिकारी राजेश कुमार के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है. डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइनों के तहत जांच चल रही है. अगर जांच में अन्य पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई हो सकती है.
कैसे हुई घटना? पुलिस के अनुसार, विनोद कुमार और सन्नी यादव को सुल्तानपुर में हत्या के मामले में शुक्रवार रात हिरासत में लिया गया था. 6 सितंबर को डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी. दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया था. रात को लॉकअप में सोते समय विनोद ने कंबल की कतरन उधेड़कर फांसी का फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली. सीसीटीवी फुटेज में इस घटना की पुष्टि हुई है.
जांच में क्या होगा अगला कदम? डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने स्पष्ट किया कि "इस मामले में लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गाइडलाइनों के अनुसार जांच तेजी से चल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर लॉकअप में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई. अगर जांच में और पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं." इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
