अघोषित बिजली कटौती से आक्रोश, ग्रामीणों ने डिस्कॉम कार्यालय का किया घेराव - PROTEST AGAINST POWER CUT

सैपऊ उपखंड मुख्यालय पर डिस्कॉम के खिलाफ स्थानीय निवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मामला शांत करवाया.

Protest Against Power Cut
डिस्कॉम के ​खिलाफ प्रदर्शन करते लोग (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 11:12 AM IST

धौलपुर: सैपऊ उपखंड मुख्यालय पर लंबे समय से हो रही अघोषित बिजली कटौती से कस्बे के लोगों का गुस्सा फूट गया. ग्रामीणों ने शनिवार को डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर डेढ़ घंटे तक हंगामा किया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया. डर के मारे डिस्कॉम कर्मचारी कार्यालय छोड़कर भाग गए. हालात बिगड़ता देख स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंच कर लोगों को शांत कराया.

सैपऊ थाने के एएसआई अजय सिंह ने कस्बे में लंबे समय से लाइट नहीं आ रही. इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है. इसके चलते उन्होंने डिस्कॉम पर प्रदर्शन किया. स्थानीय लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच डिस्कॉम की ओर से मनमाने तरीके से बिजली कटौती की जा रही है. उनका आरोप है कि राजस्व वसूली के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कर्मचारी केवल वसूली तक सीमित हैं, जबकि बिजली आपूर्ति की खराब व्यवस्था की ओर किसी का ध्यान नहीं है.

लोगों ने बताया कि बिजली कटौती का डिस्कॉम ने कोई निश्चित क्राइटेरिया तय नहीं किया है, जिससे मनमाने ढंग से बिजली काटी जा रही है. इससे लोगों के साथ-साथ पानी की आपूर्ति, सरकारी अस्पतालों में मरीज और सरकारी दफ्तरों का कामकाज भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. मेंटेनेंस के नाम पर कभी भी बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाती है. गुरुवार और शुक्रवार की रात करीब 12 बजे से बिजली काट दी गई थी, जो शनिवार सुबह 9 बजे तक बहाल नहीं हो सकी. इसी से आक्रोशित होकर भारी तादाद में ग्रामीण लामबंद हुए और कार्यालय पहुंच गए.

33 केवीए लाइन में आई खराबी: सहायक अभियंता पुष्पेंद्र चौधरी ने बिजली आपूर्ति बाधित होने का कारण 33 केवीए लाइन में खराबी बताया. उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था में सुधार कर निर्बाध आपूर्ति दी जाएगी. इस बीच, एएसआई अजय सिंह के नेतृत्व में पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया. हालांकि, ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि विद्युत व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं हुआ, तो वे सड़क जाम करके आंदोलन तेज करेंगे.

