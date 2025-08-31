ETV Bharat / state

लाहौल में फंसे वाहन चालकों के लिए उम्मीद की किरण बने ये लोग, युवक और महिला मंडल मुश्किल घड़ी में खिला रहे खाना - PEOPLE STRANDED IN LAHAUL SPITI

लाहौल स्पीति में फंसे लोगों के लिए स्थानी युवक और महिला मंडल उम्मीद बन रहे हैं. सड़क किनारे लोगों को दे रहे खाना.

People Stranded in Lahaul Spiti
लाहौल में फंसे वाहन चालकों को खाना खिला रहे स्थानीय लोग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 7:06 PM IST

4 Min Read

कुल्लू: मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में कहर बनकर बरस रहा है. हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में पागल नाला में बाढ़ आने के चलते सड़कें बुरी तरह से एक क्षतिग्रस्त हुई हैं. हालांकि बीते दिनों से छोटे वाहनों के लिए तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन लाहौल घाटी के कई इलाकों में अभी भी बड़े वाहन फंसे हुए हैं. वाहन फंसे होने के कारण वाहन चालकों को खाने-पीने और रहने को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय युवक और महिला मंडल लाहौल घाटी में फंसे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं.

यातायात बाधित होने से लाहौल घाटी में फंसे हैं कई वाहन चालक

कई मालवाहक वाहन चालक जो जरूरी सामान लेकर लाहौल घाटी गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहीं फंस गए हैं. बड़े वाहनों के लिए अभी तक सड़क बहाल नहीं हो पाई है. वहीं, अटल टनल से मनाली तक भी सड़क मार्ग धंसा हुआ है. पिछले 6 दिनों से यहां पर गाड़ियों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें खाने और पीने की भी दिक्कत होने लगी है. सड़क किनारे फंसे इन वाहन चालकों के लिए लाहौल घाटी के स्थानीय युवक मंडल और महिला मंडल आगे आए हैं.

People Stranded in Lahaul Spiti
यातायात बाधित होने से लाहौल घाटी में फंसे हैं कई वाहन चालक (ETV Bharat)

लाहौल में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने ये लोग

युवक मंडल और महिला मंडल के द्वारा खाने-पीने की वस्तुएं सभी लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है. रविवार (31 अगस्त) को भी स्टिंगरी में फंसे हुए वाहन चालकों के लिए युवक मंडल और महिला मंडल के द्वारा खाना उपलब्ध करवाया गया, घाटी में फंसे वाहन चालकों को काफी राहत मिली है. घाटी में फंसे हुए वाहन चालक अब सड़क बहाली का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, अटल टनल से मनाली और मनाली से कुल्लू के बीच सड़क मार्ग को बहाल होने में अभी भी काफी समय लग सकता है.

People Stranded in Lahaul Spiti
अटल टनल से मनाली तक भी सड़क मार्ग धंसने से फंसे साकड़ों वाहन चालक (ETV Bharat)

लाहौल में फंसे लोगों को मुश्किल घड़ी में खिला रहे खाना

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "लाहौल घाटी में सड़कों की बहाली का काम तेज कर दिया गया है. जल्द ही यहां सड़क बड़े वाहनों के लिए भी बहाल कर दी जाएगी. स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहां पर फंसे हुए लोगों की मदद की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. आने वाले 2-3 दिन में मौसम खराब रहने वाला है. इसलिए लोग नदी-नालों से दूर रहें और जितना संभव हो सके सुरक्षित स्थान पर रहें."

कोकसर लैंडस्लाइड के दौरान NCC कैडेटों ने नागरिकों को बचाया

साहस और करुणा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, 1 एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के कैडेटों ने पिछले दिनों लाहौल जिले के कोकसर में हुए विनाशकारी भूस्खलन के दौरान एक साहसिक बचाव अभियान चलाया. मूसलाधार बारिश और गिरते मलबे के बीच, पांच कैडेट - एलएफसी अतुल कौशल, एलएफसी रोहित, कैडेट नरेश, कैडेट पंकज और कैडेट काव्यांश फंसे हुए लोगों और पर्यटकों की सहायता के लिए आगे बढ़े. एक खतरनाक, भीड़भाड़ वाले पुल को पार करते हुए, उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. कैडेट भारतीय सेना द्वारा आयोजित सूर्य स्पीति मैराथन और सूर्य द्रोणाचार्य दौड़ से लौट रहे थे, जब सड़क अवरोधों के कारण उन्हें कोकसर ट्रांजिट कैंप और सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा.

NCC cadets rescue civilians during Koksar landslide
एनसीसी के कैडेटों ने विनाशकारी भूस्खलन के दौरान साहसिक बचाव अभियान चलाया (ETV Bharat)

NCC कैडेटों ने लैंडस्लाइड के दौरान साहसिक बचाव अभियान चलाया

लैंडस्लाइड के दौरान एनसीसी कैडेटों की सूझबूझ और साहसिक अभियान ने न केवल त्रासदी को टाला, बल्कि एनसीसी के अनुशासन, प्रशिक्षण और सेवा भाव को भी दर्शाया. इस अभियान में, 11 महिला कैडेटों सहित 28 सदस्यीय दल के साथ जीसीआई पूजा, सार्जेंट मंदीप, कॉर्पोरल साहिल और हिमाचल होमगार्ड के गुलशन भी थे. उन्होंने लाहौल-स्पीति के दुर्गम इलाकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पार किया.

NCC cadets rescue civilians during Koksar landslide
कोकसर भूस्खलन के दौरान एनसीसी कैडेटों ने नागरिकों को बचाया (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: शिमला में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां, यहां चलती गाड़ी पर गिरा बिजली का खम्बा

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश से साढ़े 5 हजार KM से अधिक सड़कें, 70 पुल क्षतिग्रस्त, प्रदेश की आर्थिकी पर छाया संकट

कुल्लू: मानसून सीजन हिमाचल प्रदेश में कहर बनकर बरस रहा है. हिमाचल के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लाहौल घाटी में पागल नाला में बाढ़ आने के चलते सड़कें बुरी तरह से एक क्षतिग्रस्त हुई हैं. हालांकि बीते दिनों से छोटे वाहनों के लिए तो बहाल कर दिया गया है, लेकिन लाहौल घाटी के कई इलाकों में अभी भी बड़े वाहन फंसे हुए हैं. वाहन फंसे होने के कारण वाहन चालकों को खाने-पीने और रहने को लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय युवक और महिला मंडल लाहौल घाटी में फंसे लोगों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं.

यातायात बाधित होने से लाहौल घाटी में फंसे हैं कई वाहन चालक

कई मालवाहक वाहन चालक जो जरूरी सामान लेकर लाहौल घाटी गए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहीं फंस गए हैं. बड़े वाहनों के लिए अभी तक सड़क बहाल नहीं हो पाई है. वहीं, अटल टनल से मनाली तक भी सड़क मार्ग धंसा हुआ है. पिछले 6 दिनों से यहां पर गाड़ियों में सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और उन्हें खाने और पीने की भी दिक्कत होने लगी है. सड़क किनारे फंसे इन वाहन चालकों के लिए लाहौल घाटी के स्थानीय युवक मंडल और महिला मंडल आगे आए हैं.

People Stranded in Lahaul Spiti
यातायात बाधित होने से लाहौल घाटी में फंसे हैं कई वाहन चालक (ETV Bharat)

लाहौल में फंसे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने ये लोग

युवक मंडल और महिला मंडल के द्वारा खाने-पीने की वस्तुएं सभी लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है. रविवार (31 अगस्त) को भी स्टिंगरी में फंसे हुए वाहन चालकों के लिए युवक मंडल और महिला मंडल के द्वारा खाना उपलब्ध करवाया गया, घाटी में फंसे वाहन चालकों को काफी राहत मिली है. घाटी में फंसे हुए वाहन चालक अब सड़क बहाली का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन, अटल टनल से मनाली और मनाली से कुल्लू के बीच सड़क मार्ग को बहाल होने में अभी भी काफी समय लग सकता है.

People Stranded in Lahaul Spiti
अटल टनल से मनाली तक भी सड़क मार्ग धंसने से फंसे साकड़ों वाहन चालक (ETV Bharat)

लाहौल में फंसे लोगों को मुश्किल घड़ी में खिला रहे खाना

लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "लाहौल घाटी में सड़कों की बहाली का काम तेज कर दिया गया है. जल्द ही यहां सड़क बड़े वाहनों के लिए भी बहाल कर दी जाएगी. स्थानीय लोगों के द्वारा भी यहां पर फंसे हुए लोगों की मदद की जा रही है और जिला प्रशासन के द्वारा भी लगातार पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. आने वाले 2-3 दिन में मौसम खराब रहने वाला है. इसलिए लोग नदी-नालों से दूर रहें और जितना संभव हो सके सुरक्षित स्थान पर रहें."

कोकसर लैंडस्लाइड के दौरान NCC कैडेटों ने नागरिकों को बचाया

साहस और करुणा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, 1 एचपी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के कैडेटों ने पिछले दिनों लाहौल जिले के कोकसर में हुए विनाशकारी भूस्खलन के दौरान एक साहसिक बचाव अभियान चलाया. मूसलाधार बारिश और गिरते मलबे के बीच, पांच कैडेट - एलएफसी अतुल कौशल, एलएफसी रोहित, कैडेट नरेश, कैडेट पंकज और कैडेट काव्यांश फंसे हुए लोगों और पर्यटकों की सहायता के लिए आगे बढ़े. एक खतरनाक, भीड़भाड़ वाले पुल को पार करते हुए, उन्होंने बुजुर्ग महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. कैडेट भारतीय सेना द्वारा आयोजित सूर्य स्पीति मैराथन और सूर्य द्रोणाचार्य दौड़ से लौट रहे थे, जब सड़क अवरोधों के कारण उन्हें कोकसर ट्रांजिट कैंप और सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा.

NCC cadets rescue civilians during Koksar landslide
एनसीसी के कैडेटों ने विनाशकारी भूस्खलन के दौरान साहसिक बचाव अभियान चलाया (ETV Bharat)

NCC कैडेटों ने लैंडस्लाइड के दौरान साहसिक बचाव अभियान चलाया

लैंडस्लाइड के दौरान एनसीसी कैडेटों की सूझबूझ और साहसिक अभियान ने न केवल त्रासदी को टाला, बल्कि एनसीसी के अनुशासन, प्रशिक्षण और सेवा भाव को भी दर्शाया. इस अभियान में, 11 महिला कैडेटों सहित 28 सदस्यीय दल के साथ जीसीआई पूजा, सार्जेंट मंदीप, कॉर्पोरल साहिल और हिमाचल होमगार्ड के गुलशन भी थे. उन्होंने लाहौल-स्पीति के दुर्गम इलाकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पार किया.

NCC cadets rescue civilians during Koksar landslide
कोकसर भूस्खलन के दौरान एनसीसी कैडेटों ने नागरिकों को बचाया (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: शिमला में बारिश का कहर, लैंडस्लाइड की चपेट में आई गाड़ियां, यहां चलती गाड़ी पर गिरा बिजली का खम्बा

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बारिश से साढ़े 5 हजार KM से अधिक सड़कें, 70 पुल क्षतिग्रस्त, प्रदेश की आर्थिकी पर छाया संकट

For All Latest Updates

TAGGED:

LAHAUL SPITI FLOODSPEOPLE STRANDED IN LAHAUL SPITILAHAUL SPITI FOOD AND SHELTERलाहौल में फंसे लोगPEOPLE STRANDED IN LAHAUL SPITI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव मनाने के बाद आखिर क्यों करते हैं गणपति बप्पा का विसर्जन, महाभारत से जुड़ी है अद्भुत मान्यता

देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा हिमाचल, जानें कब प्रदेश के नाम जुड़ेगी ये उपलब्धि

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

भारत में कितने हैं कैंसर के मरीज ? ये राज्य हैं टॉप पर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.