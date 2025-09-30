ETV Bharat / state

करनाल की स्वदेशी लड़ियां चाइनीज़ लाइट्स को दे रहीं कड़ी टक्कर, विदेशों में भी बिखेर रहीं चमक

करनाल की महिलाएं स्वदेशी झालरें तैयार कर रही है, जो कि चाइनीज़ लाइट्स को कड़ी टक्कर दे रही है.

Karnal Women are making Handmade Decorative Lights
करनाल की स्वदेशी लड़ियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 8:07 PM IST

करनाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "लोकल फॉर वोकल" अभियान को करनाल की महिलाओं ने जमीनी स्तर पर साकार कर दिखाया है. सेवा भारती संस्था के लड़ी प्रोजेक्ट के तहत गांव-बस्तियों की सैकड़ों महिलाएं अब स्वदेशी झालरें यानी कि लड़ियां बनाकर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि चाइनीज़ लाइट्स को सीधी टक्कर भी दे रही हैं. यही नहीं ये देसी रोशनी अब अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी अपनी चमक बिखेर रही है.

हाथों की मेहनत से उजाले की राह: सेवा भारती संस्था से जुड़े लगभग 13-14 गांवों के करीब 250 परिवार इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं. महिलाएं घर बैठे कच्चा माल लेकर झालरें तैयार करती हैं. अहमदाबाद, दिल्ली और गाजियाबाद से आने वाला कच्चा माल महिलाओं को दिया जाता है, जो महज 2-3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद इसे तैयार कर लेती हैं. एक झालर की कीमत 130 से 150 रुपये होती है. कुछ महिलाएं इससे सालाना 55,000 से 60,000 रुपये तक की आमदनी भी कर रही हैं.

करनाल की स्वदेशी लड़ियां बनीं रौशनी की मिसाल (ETV Bharat)

चाइनीज़ लाइट्स को दे रही टक्कर: इस प्रोजेक्ट की खास बात ये है कि ये पूरी तरह स्वदेशी और हस्तनिर्मित है. मशीनों की बजाय महिलाएं अपने हाथों से ये झालरें बनाती हैं, जो गुणवत्ता में किसी से कम नहीं हैं. राम मंदिर के उद्घाटन समारोह से लेकर दिवाली जैसे पर्वों पर इन लड़ियों की भारी मांग रही है.

Karnal Women are making Handmade Decorative Lights
विदेशों में भी बिखेर रहीं चमक (ETV Bharat)

सेवा भारती का समाज उत्थान में योगदान: इस बारे में संस्था के प्रांत उपाध्यक्ष रोशन लाल ने बताया कि, "सेवा भारती पिछले 45 वर्षों से गरीब व जरूरतमंद समाज के लिए काम कर रही है. 5 साल पहले शुरू हुआ यह लड़ी प्रोजेक्ट अब 30,000 से अधिक लड़ियों का उत्पादन करने लगा है. इस प्रोजेक्ट में 15 साल की युवतियों से लेकर 70 साल तक की महिलाएं शामिल हैं."

Karnal Women are making Handmade Decorative Lights
स्वदेशी लड़ियां बना रही महिलाएं (ETV Bharat)

महिलाओं को मिला सम्मान: त्योहारों के आसपास संस्था महिलाओं को सम्मानित भी करती है. इससे उनका मनोबल और बढ़ता है. यहां काम करने वाली महिलाएं कहती हैं कि,"यह काम सिर्फ आय का साधन नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भी अनुभूति है. परिवार के सहयोग से अब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं."

Karnal Women are making Handmade Decorative Lights
चाइनीस लाइट्स को दी कड़ी टक्कर (ETV Bharat)

शिक्षा और रोजगार दोनों में योगदान: सेवा भारती संस्था लड़ियों के निर्माण के अलावा गरीब बच्चों के लिए गुरुकुल पद्धति पर आधारित छात्रावास भी संचालित करती है. इस तरह यह संस्था ग्रामीण भारत में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा दोनों क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रही है.

