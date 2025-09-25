ETV Bharat / state

चंद रुपयों के खातिर जोखिम में जान, अवैध रेत उत्खनन में मौत हुई तो जिम्मेदार कौन ?

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में जान जोखिम में डालकर मजदूरों से अवैध रेत उत्खनन करवाया जा रहा है.

llegal sand mining
चंद रुपयों के खातिर जोखिम में जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 4:17 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

संवाददाता : मुकेश विश्वकर्मा,गौरेला पेंड्रा मरवाही

--

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम जिले में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर चंद रुपयों के लिए रेत का अवैध खनन कर रहे हैं. जो बारिश के बाद खतरनाक हो चुकी नदी में उतरते हैं और रेत निकाल रहे हैं.रेत निकालते वक्त जब ट्रैक्टर नदी में फंस जाती है तो उसे निकालने के लिए मजदूर ट्रैक्टर के इंजन में बैठते हैं.ताकि वजन के कारण अगला पहिया ना उठे. इसके बाद ड्राइवर रेस देकर ट्रैक्टर को निकालता है. ट्रैक्टर निकालने का ये तरीका खतरों से भरा हुआ है.जिसमें थोड़ी सी चूक से किसी की जान भी जा सकती है.


खतरे में मजदूरों की जान : आपको बता दें कि अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है.अरपा, सोन, मलनिया सहित छोटी बड़ी नदियों से ट्रैक्टर लगाकर अवैध रेत उत्खनन करते हैं. इस रेत के उत्खनन में मजदूरों की सुरक्षा को भी रेत का उत्खनन करवाने वाले नजरअंदाज कर रहे हैं. गौरेला पेंड्रा मरवाही में नदियों से अवैध रेत का उत्खनन करने के कारण न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है बल्कि मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ती है.

अवैध रेत उत्खनन में मौत हुई तो जिम्मेदार कौन ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हैरान करने वाला वीडियो आया सामने : बनझोरखा गांव के पास से बहने वाली अरपा नदी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह नदी के अंदर घुसकर नदी के नीचे से मजदूर जान जोखिम में डालकर रेत खनन कर रहे हैं.दूसरी ओर ये नदियों से अवैध उत्खनन के दौरान जब ट्रैक्टर नदी में फंस जाता है जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर चालक ट्रेक्टर के इंजन में मजदूरों को बैठाकर इंजन में वजन डालता है कि इंजन दबे और रेत से भरा ट्रैक्टर नदी से बाहर निकल जाए.

अरपा नदी से रेत निकालने का काम कर रहा हूं.ट्रैक्टर भारी होने के कारण नदी में फंस गई है.लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं है- रामू,ट्रैक्टर मालिक

नदी से ट्रैक्टर निकालने के लिए मजदूरों को आगे बिठाया गया था.लेकिन अगला पहिया किसी के ऊपर नहीं चढ़ता,किसी को कोई चोट नहीं लगती- राहुल, ट्रैक्टर चालक

इस दौरान भी मजदूर जान खतरे में डालते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मजदूर ट्रैक्टर के सामने वाले पहिये के नीचे आने से बचा है.ये मजदूर इतना जोखिम चंद रुपयों के लिए उठा रहे हैं.

मैं 400 रुपए रोजी में रोजाना नदी से रेत निकालने का काम करता हूं. मैं उतरते वक्त ट्रैक्टर से फिसल गया था - राहुल,मजदूर

वहीं मामले में स्थानीय प्रशासन का कहना है कि मामले की जानकारी मिलने पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी.

हम लगातार ऐसे जगहों का निरीक्षण करके कार्रवाई करते हैं.हमारी टीम छोटी है इसलिए हर समय हर जगह पर उपलब्ध नहीं हो सकते.इसे जगहों पर रेत चोरी रोकने के लिए हमने रास्ते में गड्ढे खोदे हैं ताकि ट्रैक्टर ना जा सके - सबीना खान,जिला खनिज अधिकारी

आपको बता दें कि चाहे निजी काम हो या फिर ठेकेदार का नदी में इस तरह से बिना परमिशन रेत निकालना अवैध है.यही नहीं यदि रेत निकालते वक्त किसी मजदूर की मौत होती है तो इसका खामियाजा कौन भरेगा ये भी स्पष्ट नहीं है.ऐसे में लोगों को चाहिए वो चंद पैसों की खातिर अपनी जान खतरें में ना डाले.साथ ही साथ प्रशासन ऐसे ट्रैक्टर मालिकों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे ताकि अवैध काम में अपने वाहनों का इस्तेमाल बंद करें.

''शिवनाथ नदी से अवैध रेत खनन जारी'', दुर्ग कलेक्टर ने कहा ननकठ्ठी से उत्खनन की नहीं है अनुमति

अवैध रेत खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खनिज विभाग ने 30 वाहन किए सीज

अवैध रेत खनन के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, रेत निकालने वाली मशीन जब्त

For All Latest Updates

TAGGED:

WORKERS PUT THEIR LIVES AT RISKSAND MINING WORKERSअवैध रेत उत्खननअरपाLLEGAL SAND MINING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.