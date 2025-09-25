ETV Bharat / state

चंद रुपयों के खातिर जोखिम में जान, अवैध रेत उत्खनन में मौत हुई तो जिम्मेदार कौन ?

संवाददाता : मुकेश विश्वकर्मा,गौरेला पेंड्रा मरवाही

--

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम जिले में मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर चंद रुपयों के लिए रेत का अवैध खनन कर रहे हैं. जो बारिश के बाद खतरनाक हो चुकी नदी में उतरते हैं और रेत निकाल रहे हैं.रेत निकालते वक्त जब ट्रैक्टर नदी में फंस जाती है तो उसे निकालने के लिए मजदूर ट्रैक्टर के इंजन में बैठते हैं.ताकि वजन के कारण अगला पहिया ना उठे. इसके बाद ड्राइवर रेस देकर ट्रैक्टर को निकालता है. ट्रैक्टर निकालने का ये तरीका खतरों से भरा हुआ है.जिसमें थोड़ी सी चूक से किसी की जान भी जा सकती है.



खतरे में मजदूरों की जान : आपको बता दें कि अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जोरों से फल फूल रहा है.अरपा, सोन, मलनिया सहित छोटी बड़ी नदियों से ट्रैक्टर लगाकर अवैध रेत उत्खनन करते हैं. इस रेत के उत्खनन में मजदूरों की सुरक्षा को भी रेत का उत्खनन करवाने वाले नजरअंदाज कर रहे हैं. गौरेला पेंड्रा मरवाही में नदियों से अवैध रेत का उत्खनन करने के कारण न केवल पर्यावरण पर असर पड़ता है बल्कि मजदूरों की जान भी खतरे में पड़ती है.

अवैध रेत उत्खनन में मौत हुई तो जिम्मेदार कौन ? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हैरान करने वाला वीडियो आया सामने : बनझोरखा गांव के पास से बहने वाली अरपा नदी का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह नदी के अंदर घुसकर नदी के नीचे से मजदूर जान जोखिम में डालकर रेत खनन कर रहे हैं.दूसरी ओर ये नदियों से अवैध उत्खनन के दौरान जब ट्रैक्टर नदी में फंस जाता है जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर चालक ट्रेक्टर के इंजन में मजदूरों को बैठाकर इंजन में वजन डालता है कि इंजन दबे और रेत से भरा ट्रैक्टर नदी से बाहर निकल जाए.