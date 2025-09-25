'निर्दोष हूं.. नार्को टेस्ट करवा लीजिए', जेल में बंद रईस खान ने चिराग पासवान को लिखा खत
लोजपा (रामविलास) नेता रईस खान की गिरफ्तारी के बाद सियासी हंगामा शुरू हो गया है. उन्होंने पत्र लिखकर नार्को टेस्ट की मांग की है. पढ़ें.
Published : September 25, 2025 at 2:01 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान जिले में सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में हाल ही में पुलिस की छापेमारी ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया. इस घटना के बाद रईस खान ने जेल जाते वक्त पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को एक भावुक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है.
वकील ने उठाए सवाल, पुलिस कार्रवाई पर संदेह: बुधवार को रईस खान के सीनियर वकील इष्टदेव तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बरामद सामान बाहर से लाया गया था और यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. वकील ने दावा किया कि रईस खान निर्दोष हैं और प्रशासन टारगेटेड एक्शन ले रहा है. उन्होंने परिवार को मिली धमकियों का भी जिक्र किया, जिसमें ' एनकाउंटर कर देंगे' जैसी चेतावनियां शामिल हैं.
चिराग पासवान से की नार्को टेस्ट की मांग: गिरफ्तारी के तुरंत बाद रईस खान ने थाने में छिपकर चिराग पासवान को पत्र लिखा, जो उनके वकील के माध्यम से मीडिया तक पहुंचा. पत्र में रईस ने खुद को पार्टी का 'सिपाही' बताते हुए कहा, "मुझे झूठे केस में फंसाया गया है. आपसे अनुरोध है कि उच्च कोटि की जांच एजेंसी से जांच कराएं या मेरा नार्को टेस्ट कराइए." उन्होंने पार्टी के लिए अपनी निष्ठा का हवाला देते हुए लिखा कि उनकी जिंदगी और पार्टी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं.
"मुझे झूठे केस में फंसाया गया है. चिराग पासवान जी, उच्च कोटि की जांच एजेंसी से जांच कराएं या मेरा नार्को टेस्ट कराइए. मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे और पार्टी को बदनाम किया जा रहा है."-रईस खान, नेता, लोजपा (रामविलास)
पत्र में मुस्लिम भाइयों और जनता से अपील: पत्र के एक हिस्से में रईस खान ने मुस्लिम समुदाय से अपील की, "आज हमारी बारी है, कल आपकी भी हो सकती है. फंसाने-फंसने के काम न करें." उन्होंने सिवान की जनता से बिहार और केंद्र सरकार से जांच की मांग करने की गुजारिश की. साथ ही भाइयों से दुआ और प्रार्थना की अपील की. रईस ने स्पष्ट किया कि घर पर कुछ नहीं मिला, बल्कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया. यह पत्र जेल जाते समय वकील को सौंपा गया था, क्योंकि परिवार से मिलने की आशंका नहीं थी.
राजनीतिक साजिश का लगाया आरोप: रईस खान ने पत्र में राजनीति के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया. यह घटना सिवान की रघुनाथपुर सीट पर सियासी समीकरण बदल सकती है, जहां रईस लोजपा (रामविलास) से दावेदार थे. विपक्षी आरजेडी के ओसामा शहाब (शहाबुद्दीन के बेटे) और बीजेपी के मनोज सिंह के बीच मुकाबला तेज हो सकता है. लोजपा (रामविलास) के करीबियों का कहना है कि यह गिरफ्तारी एनडीए के भीतर ही साजिश है. वहीं चिराग पासवान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
परिवार पर खतरा!: रईस खान के परिवार ने प्रशासन पर टारगेटेड एक्शन का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी दी है. स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने भी नार्को टेस्ट और स्वतंत्र जांच की मांग उठाई है. सिवान में यह गिरफ्तारी पुराने अपराधी इतिहास को फिर से सुर्खियों में ला रही है, लेकिन रईस के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मामले पर और खुलासे हो सकते हैं, जो बिहार की सियासत को प्रभावित करेंगे.
छापेमारी में बरामद हुए हथियार, कई गिरफ्तार: 21 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने रईस खान के आवास पर छह घंटे तक चली छापेमारी की. इस दौरान एक देसी कट्टा, बुलेटप्रूफ जैकेट, वॉकी-टॉकी, चाकू, मादक पदार्थ, 10 मोबाइल फोन और एक बाइक समेत कई वाहन बरामद किए गए. कुछ रिपोर्ट्स में एके-47 के कारतूसों का भी जिक्र है. रईस खान के अलावा मुन्ना खान, अफताब और शाह आलम सहित चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. पुलिस ने हथियार अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है.
रईस खान का आपराधिक इतिहास: रईस खान और उनके भाई अयूब खान को स्थानीय स्तर पर 'खान ब्रदर्स' के नाम से जाना जाता है. उन पर हत्या, अपहरण, रंगदारी जैसे 52 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं. 2016 में कार्बाइन और हैंड ग्रेनेड के साथ उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 2022 में एक जवान की हत्या के मामले में नामजद हुए थे. जनवरी 2025 में दोनों भाई चिराग पासवान की लोजपा (आर) में शामिल हुए. रईस खान रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन यह गिरफ्तारी उनके राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है.
ये भी पढ़ें-चिराग पासवान के नेता खान ब्रदर्स के घर से AK-47 के कारतूस और हथियार बरामद, बिहार STF की छापेमारी