'निर्दोष हूं.. नार्को टेस्ट करवा लीजिए', जेल में बंद रईस खान ने चिराग पासवान को लिखा खत

September 25, 2025

सिवान: बिहार के सिवान जिले में सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर गांव में हाल ही में पुलिस की छापेमारी ने राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और खान ब्रदर्स के छोटे भाई रईस खान को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया. इस घटना के बाद रईस खान ने जेल जाते वक्त पार्टी प्रमुख चिराग पासवान को एक भावुक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. वकील ने उठाए सवाल, पुलिस कार्रवाई पर संदेह: बुधवार को रईस खान के सीनियर वकील इष्टदेव तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई. उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बरामद सामान बाहर से लाया गया था और यह राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. वकील ने दावा किया कि रईस खान निर्दोष हैं और प्रशासन टारगेटेड एक्शन ले रहा है. उन्होंने परिवार को मिली धमकियों का भी जिक्र किया, जिसमें ' एनकाउंटर कर देंगे' जैसी चेतावनियां शामिल हैं. चिराग पासवान से की नार्को टेस्ट की मांग: गिरफ्तारी के तुरंत बाद रईस खान ने थाने में छिपकर चिराग पासवान को पत्र लिखा, जो उनके वकील के माध्यम से मीडिया तक पहुंचा. पत्र में रईस ने खुद को पार्टी का 'सिपाही' बताते हुए कहा, "मुझे झूठे केस में फंसाया गया है. आपसे अनुरोध है कि उच्च कोटि की जांच एजेंसी से जांच कराएं या मेरा नार्को टेस्ट कराइए." उन्होंने पार्टी के लिए अपनी निष्ठा का हवाला देते हुए लिखा कि उनकी जिंदगी और पार्टी दोनों पर सवाल उठ रहे हैं. "मुझे झूठे केस में फंसाया गया है. चिराग पासवान जी, उच्च कोटि की जांच एजेंसी से जांच कराएं या मेरा नार्को टेस्ट कराइए. मैं पार्टी का सिपाही हूं, मुझे और पार्टी को बदनाम किया जा रहा है."-रईस खान, नेता, लोजपा (रामविलास) पत्र में मुस्लिम भाइयों और जनता से अपील: पत्र के एक हिस्से में रईस खान ने मुस्लिम समुदाय से अपील की, "आज हमारी बारी है, कल आपकी भी हो सकती है. फंसाने-फंसने के काम न करें." उन्होंने सिवान की जनता से बिहार और केंद्र सरकार से जांच की मांग करने की गुजारिश की. साथ ही भाइयों से दुआ और प्रार्थना की अपील की. रईस ने स्पष्ट किया कि घर पर कुछ नहीं मिला, बल्कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठा लिया. यह पत्र जेल जाते समय वकील को सौंपा गया था, क्योंकि परिवार से मिलने की आशंका नहीं थी.