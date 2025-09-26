ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए झारखंड लोजपा तैयार, जनार्दन पासवान बोले- NDA की जीत सुनिश्चित कराने जाएंगे पार्टी नेता और कार्यकर्ता

झारखंड लोजपा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय है. पार्टी सीमावर्ती जिलों में अपने कार्यकर्ता एवं नेता को प्रचार के लिए मैदान में उतारेगी.

LJP MLA Janardan Paswan
लोजपा विधायक जनार्दन पासवान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 26, 2025 at 4:31 PM IST

रांची: राजनीतिक दल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां कर रहे हैं. जिसके चलते झारखंड में सिसायी दल सक्रिय हो गए हैं. वे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड में तेजी से तैयारी कर रहे है. विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी संख्या में झारखंड लोजपा (रामविलास) के कार्यकर्ता और नेता, बिहार दौरे पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. सीटों की घोषणा के इंतजार में झारखंड लोजपा के कार्यकर्ता एवं नेताओं को, पार्टी बिहार के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार से लेकर स्थानीय स्तर की तैयारी की जिम्मेदारी देने जा रही है.

बिहार में एनडीए की लहर: लोजपा

झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान का मानना है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी. जिस तरह का माहौल अभी से दिखने लगा है खासकर चतरा विधानसभा सीट से सटा हुआ बिहार का बाराचट्टी, बोधगया, गया जैसे विधानसभा क्षेत्र में साफ दिख रहा है कि एनडीए की लहर है और अधिक मार्जिन से हम सभी सीटों पर बिहार में चुनाव जीतने का काम करेंगे.

जानकारी देते लोजपा विधायक जनार्दन पासवान (Etv Bharat)

एनडीए की सुनिश्चित है जीत: जनार्दन पासवान

लोजपा विधायक ने विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की मां को गाली देने की घोर निंदा करते हुए बताया कि इस घटना से जो बीजेपी के वोटर नहीं हैं वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं. इस तरह से विपक्ष अपने रास्ता से भटक रहा है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह मुद्दों पर बात नहीं करते हैं. उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में बताया कि झारखंड लोजपा से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता बिहार जाएंगे और न केवल अपने पार्टी प्रत्याशी के लिए काम करेंगे बल्कि एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए वह अपनी ताकत झोंकेंगे.

सीमावर्ती जिलों के विधानसभा में काम संभालेंगे लोजपा कार्यकर्ता जिम्मेदारी

बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने झारखंड के कार्यकर्ता और नेताओं को जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है. इसके तहत राज्य के सीमावर्ती जिलों में झारखंड के पार्टी नेता और कार्यकर्ता विशेष रूप से तैनात रहेंगे. इसके अलावा पार्टी के बड़े चेहरे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, विधायक जनार्दन पासवान समेत कई नेताओं को बिहार के विभिन्न जिलों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके साथ ही पार्टी का मानना है कि अक्टूबर के पहला सप्ताह में सीटें तय होने की संभावना है. उसके बाद चुनावी रणनीति के तहत नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी.

