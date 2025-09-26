ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए झारखंड लोजपा तैयार, जनार्दन पासवान बोले- NDA की जीत सुनिश्चित कराने जाएंगे पार्टी नेता और कार्यकर्ता

लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 26, 2025 at 4:31 PM IST 3 Min Read