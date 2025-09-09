मृत महिला की चार साल तक जारी होती रही पेंशन, कलेक्टर ने कहा- बख्शे नहीं जाएंगे दोषी
जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत शक्ति भैरव और ग्राम पंचायत बरवाहा का मामला. कलेक्टर ने दिया कार्रवाई के निर्देश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 2:52 PM IST
निवाड़ी: निवाड़ी में पिछले कुछ समय से प्रशासनिक लापवाही के कई मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे ही दो और मामले यहां सुर्खियां बने हैं. यहां सरकारी कर्मचारियों ने एक जिंदा महिला को मरा बताकर पेंशन उसकी बंद कर दी. अब बेटा अपनी मां को जिंदा साबित करने के लिए की पेंशन के लिए कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहा है. वहीं दूसरी तरफ एक मृत महिला को 4 साल तक पेंशन जारी होती रही. मामले की शिकायत जिला कलेक्टर तक पहुंची है. अब दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है.
जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत शक्ति भैरव और ग्राम पंचायत बरवाहा का मामला
अधिकारियों और कर्मचारियों के लापरवाही भरे रवैये से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. निवाड़ी जिला मुख्यालय की जनपद पंचायत निवाड़ी की ग्राम पंचायत शक्ति भैरव और ग्राम पंचायत बरवाहा के ये दो मामले जिले भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. जहां जनपद पंचायत निवाड़ी के ग्राम पंचायत शक्ति भैरव में तूलसा की मृत्यु 17 मई 2019 को हो गई थी.
लेकिन तत्कालीन सचिव श्याम सुंदर चौरसिया द्वारा मृतक के खाते में पेंशन जारी रखा गया. जब इसकी जानकारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष गयादीन अहिरवार को मिली तो उन्होंने पिछले दिनों कलेक्टर से शिकायत करते हुए कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. कलेक्टर लोकेश कुमार ने इस मामले जिला पंचायत सीईओ को जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं.
कलेक्टर ने कहा, लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा
वहीं दूसरा मामला जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बरवाहा का है. जहां सचिव अरविंद तिवारी की लापरवाही से शगुन देवी को मृत घोषित कर दिया गया और उनकी पेंशन बंद हो गई. अब उनका बेटा नंदलाल रायकवार अपनी मां को जिंदा साबित करने के लिए कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के चक्कर काट रहा है. मामले में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा है कि लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. जांच में दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.