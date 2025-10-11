शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी, उफनती नदी पार करके बच्चे जाते हैं स्कूल
कबीरधाम में शिक्षा के लिए बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.उफनती नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2025 at 4:38 PM IST
कवर्धा : जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बड़ौदा खुर्द में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गांव से स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना उफनती नदी पार करनी पड़ रही है.पुल के अभाव में शनिवार सुबह भी कई बच्चे नदी किनारे फंसे रहे. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों का हाथ पकड़कर एक-एक कर सुरक्षित नदी पार कराया. तेज बहाव के बीच यह दृश्य देखकर हर किसी की सांसें थम गईं.
बारिश में जान पर आफत : लगातार भारी बारिश से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है.पुल नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है. स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है. गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.ग्रामीण दुख्खू नेताम ने बताया कि हर साल बारिश में उफनती नदी पार कर लोगों को आवागमन करना पड़ता है खासकर स्कूल बच्चों को समस्याएं होती हैं.
आजादी को लगभग 78 बरस होने को है. लेकिन इस गांव में आज तक पुलिया नहीं बनी. मार्ग बार-बार अवरुद्ध होने के कारण गांव का विकास भी पीछे है- धन्ना यादव, ग्रामीण
जनप्रतिनिधि भी नहीं देते ध्यान : ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. बार-बार खबरें प्रकाशित होने और शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे हुए हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे.
आपको बता दें कि पुल नहीं होने से बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है. बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं.जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है. बच्चों के माता पिता के पास इस खतरे के सिवा स्कूल भेजने का दूसरा मार्ग भी नहीं है.इसलिए वो डर के साये में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं. फिलहाल प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द बड़ौदा खुर्द गांव में पुल का निर्माण करे,ताकि ग्रामीणों समेत बच्चों की परेशानी कम हो.
