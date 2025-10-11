ETV Bharat / state

शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी, उफनती नदी पार करके बच्चे जाते हैं स्कूल

कबीरधाम में शिक्षा के लिए बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं.उफनती नदी पार करके बच्चे स्कूल जाते हैं.

Lives at stake for education
शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 11, 2025 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कवर्धा : जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बड़ौदा खुर्द में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गांव से स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना उफनती नदी पार करनी पड़ रही है.पुल के अभाव में शनिवार सुबह भी कई बच्चे नदी किनारे फंसे रहे. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों का हाथ पकड़कर एक-एक कर सुरक्षित नदी पार कराया. तेज बहाव के बीच यह दृश्य देखकर हर किसी की सांसें थम गईं.

बारिश में जान पर आफत : लगातार भारी बारिश से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है.पुल नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है. स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है. गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.ग्रामीण दुख्खू नेताम ने बताया कि हर साल बारिश में उफनती नदी पार कर लोगों को आवागमन करना पड़ता है खासकर स्कूल बच्चों को समस्याएं होती हैं.

शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आजादी को लगभग 78 बरस होने को है. लेकिन इस गांव में आज तक पुलिया नहीं बनी. मार्ग बार-बार अवरुद्ध होने के कारण गांव का विकास भी पीछे है- धन्ना यादव, ग्रामीण

जनप्रतिनिधि भी नहीं देते ध्यान : ग्रामीणों के मुताबिक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. बार-बार खबरें प्रकाशित होने और शिकायत करने के बावजूद जिम्मेदार विभाग चुप्पी साधे हुए हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पुल निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे.

Lives at stake for education
उफनती नदी पार करते हैं ग्रामीण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


आपको बता दें कि पुल नहीं होने से बच्चों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है. बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी को पार करते हैं.जिससे कभी भी अनहोनी हो सकती है. बच्चों के माता पिता के पास इस खतरे के सिवा स्कूल भेजने का दूसरा मार्ग भी नहीं है.इसलिए वो डर के साये में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हैं. फिलहाल प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द बड़ौदा खुर्द गांव में पुल का निर्माण करे,ताकि ग्रामीणों समेत बच्चों की परेशानी कम हो.

धमतरी नगर निगम में भ्रष्टाचार : बाउंड्रीवॉल बचाने के लिए दिए पैसे , फिर भी गिरा दी गई दीवार, बिफरे महापौर

अहिवारा में खुला उप पंजीयक कार्यालय, ग्रामीणों को नहीं जाना पड़ेगा दूर

जर्जर सड़क से व्यापारी परेशान, दिवाली में धंधा मंदा होने का डर, महापौर से लगाई गुहार

For All Latest Updates

TAGGED:

CHILDREN CROSS SWOLLEN RIVERउफनती नदीSWOLLEN RIVERशिक्षा के लिए दांव पर जिंदगीLIVES AT STAKE FOR EDUCATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.