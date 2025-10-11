ETV Bharat / state

शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी, उफनती नदी पार करके बच्चे जाते हैं स्कूल

कवर्धा : जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम बड़ौदा खुर्द में लगातार हो रही बारिश ने ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. गांव से स्कूल जाने के लिए बच्चों को रोजाना उफनती नदी पार करनी पड़ रही है.पुल के अभाव में शनिवार सुबह भी कई बच्चे नदी किनारे फंसे रहे. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों का हाथ पकड़कर एक-एक कर सुरक्षित नदी पार कराया. तेज बहाव के बीच यह दृश्य देखकर हर किसी की सांसें थम गईं.





बारिश में जान पर आफत : लगातार भारी बारिश से नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है.पुल नहीं होने से ग्रामीणों को बरसात के दिनों में जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ती है. स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है. गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से पुल निर्माण की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई. हर वर्ष बारिश के मौसम में यही स्थिति बनती है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.ग्रामीण दुख्खू नेताम ने बताया कि हर साल बारिश में उफनती नदी पार कर लोगों को आवागमन करना पड़ता है खासकर स्कूल बच्चों को समस्याएं होती हैं.

शिक्षा के लिए दांव पर जिंदगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)