ETV Bharat / state

बदलती जीवनशैली का शिकार हो रहा शरीर का 'पावरहाउस', युवाओं में खतरा ज्यादा! - LIVER DISEASES INCREASED

युवाओं में आधुनिक जीवनशैली, नशा और असंतुलित आहार के कारण लिवर रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. संतुलित आहार और नियमित जांच जरूरी है.

Liver diseases increased
लिवर ​संबंधी बीमारियां ((symbolic picture))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 9:45 AM IST

2 Min Read

कुचामनसिटी: लिवर शरीर का पावरहाउस माना जाता है. यह बिना किसी शोर-शराबे के शरीर को संतुलन प्रदान करता है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली, नशे की लत और असंतुलित आहार का लिवर पर सीधा असर पड़ रहा है. युवाओं में हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिवर फेल्योर जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. चिकित्सकों के अनुसार समय रहते सतर्कता जरूरी है.

परबतसर के चिकित्सक डॉ. ईश्वर चौहान ने बताया कि आजकल मोटापा, डायबिटीज, जंक फूड और हाई फैट डाइट के कारण भी फैटी लिवर की बीमारी हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि लोग शराब, तंबाकू और अन्य नशों से दूर रहें. स्वस्थ लिवर के लिए संतुलित आहार लें, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर शामिल हों. रोजाना व्यायाम करें, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं न लें. स्वच्छ, उबला हुआ पानी पिएं और समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं.

पढ़ें: हेपेटाइटिस से लिवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा, दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क

डॉ. ईश्वर चौहान, फिजिशियन, परबतसर. (ETV Bharat Kuchamancity)

हेपेटाइटिस के प्रकार, लक्षण और कारण: हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन से, बी और सी संक्रमित रक्त व असुरक्षित यौन संबंधों से, डी संक्रमित खून से और ई दूषित पानी से फैलता है. थकान, भूख की कमी, उल्टी, आंखों व त्वचा का पीला पड़ना, पेट में सूजन और गहरे रंग का मूत्र. गंभीर लक्षणों में गर्दन पर काले निशान, पेट पर चर्बी जमा होना, मस्सों का बढ़ना आदि शामिल हैं.

डॉ. चौहान ने बताया कि लिवर रोगियों को शराब, मीठा, डिब्बाबंद पेय व देसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इलाज केवल डॉक्टर की सलाह से करें. मरीजों को निरंतर एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए. हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण चिकित्सक की सलाह के अनुसार करवाना चाहिए, जिससे लिवर की बीमारी को रोका जा सकता है. मरीजों को खुद को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए. गूगल से दवा खोजकर खाना जानलेवा साबित हो सकता है. सही सलाह और जांच के लिए विशेषज्ञ से ही संपर्क करें.

कुचामनसिटी: लिवर शरीर का पावरहाउस माना जाता है. यह बिना किसी शोर-शराबे के शरीर को संतुलन प्रदान करता है, लेकिन आधुनिक जीवनशैली, नशे की लत और असंतुलित आहार का लिवर पर सीधा असर पड़ रहा है. युवाओं में हेपेटाइटिस, फैटी लिवर, सिरोसिस और लिवर फेल्योर जैसे रोग तेजी से बढ़ रहे हैं. चिकित्सकों के अनुसार समय रहते सतर्कता जरूरी है.

परबतसर के चिकित्सक डॉ. ईश्वर चौहान ने बताया कि आजकल मोटापा, डायबिटीज, जंक फूड और हाई फैट डाइट के कारण भी फैटी लिवर की बीमारी हो रही है. ऐसे में जरूरी है कि लोग शराब, तंबाकू और अन्य नशों से दूर रहें. स्वस्थ लिवर के लिए संतुलित आहार लें, जिसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर शामिल हों. रोजाना व्यायाम करें, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं न लें. स्वच्छ, उबला हुआ पानी पिएं और समय-समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं.

पढ़ें: हेपेटाइटिस से लिवर सिरोसिस और कैंसर का खतरा, दिखे ये लक्षण तो हो जाएं सतर्क

डॉ. ईश्वर चौहान, फिजिशियन, परबतसर. (ETV Bharat Kuchamancity)

हेपेटाइटिस के प्रकार, लक्षण और कारण: हेपेटाइटिस ए दूषित भोजन से, बी और सी संक्रमित रक्त व असुरक्षित यौन संबंधों से, डी संक्रमित खून से और ई दूषित पानी से फैलता है. थकान, भूख की कमी, उल्टी, आंखों व त्वचा का पीला पड़ना, पेट में सूजन और गहरे रंग का मूत्र. गंभीर लक्षणों में गर्दन पर काले निशान, पेट पर चर्बी जमा होना, मस्सों का बढ़ना आदि शामिल हैं.

डॉ. चौहान ने बताया कि लिवर रोगियों को शराब, मीठा, डिब्बाबंद पेय व देसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इलाज केवल डॉक्टर की सलाह से करें. मरीजों को निरंतर एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए. हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण चिकित्सक की सलाह के अनुसार करवाना चाहिए, जिससे लिवर की बीमारी को रोका जा सकता है. मरीजों को खुद को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए. गूगल से दवा खोजकर खाना जानलेवा साबित हो सकता है. सही सलाह और जांच के लिए विशेषज्ञ से ही संपर्क करें.

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUTH LIVER ALERTFATTY LIVER PROBLEMLIVER FAILURELIFE STYLE DESEASELIVER DISEASES INCREASED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.