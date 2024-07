ETV Bharat / state

Political stir in Jharkhand Update: राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पहुंचे राजभवन, सीएम चंपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा - New government in Jharkhand

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : 11 hours ago | Updated : 10 hours ago

रांची में राजभवन की तस्वीर ( ETV Bharat )

LIVE FEED कल मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधा कृष्णन ने आज नहीं दिया समय, चंपाई सोरेन ने दे दिया है इस्तीफा. राजभवन के बाहर गहमा-गहमी बढ़ी राजभवन (null) हेमंत सोरेन ने राज्यापाल से मिलकर सरकार बनाने का पेश किया दावा, इससे पहले चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था. हेमंत सोरेन राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपते हुए राज्यपाल (ईटीवी भारत) चपाई सोरेन ने दिया इस्तीफा मथुरा महतो सहित कई विधायक राजभवन पहुंचे. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मिली राजभवन में इंट्री, कृषि मंत्री बादल पहुंचे राजभवन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, रामेश्वर उरांव राज भवन पहुंचे. सीएम ने दिया इस्तीफा (ईटीवी भारत)

Last Updated : 10 hours ago