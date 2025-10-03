ETV Bharat / state

मेरठ में LIVE मर्डर; 12 सेकेंड में दोस्त ने कपड़ा विक्रेता के सीने-सिर पर मारीं तीन गोलियां, पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपी

मेरठ में दो दिन पहले कपड़ा बेचने वाले आदिल का शव खेत में मिला था, काफी मशक्कत के बाद हुई थी शिनाख्त

गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल.
गोली मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल. (Social Media)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read
मेरठः जिले के लोहियानगर थाना क्षेत्र में एक अक्टूबर को युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी, जिसकी पहचान आदिल उर्फ रिहान के रूप में हुई थी. वहीं, अब कपड़े बेचने वाले आदिल की गोली मारने का लाइव वीडियो सामने आया है. वहीं, पुलिस ने इस मामले में जल्द ही खुलासे और गिरफ्तारी का दावा किया है.

ताबड़तोड़ तीन गोलियां दागीः सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडिया में दिख रहा है कि आदिल शर्ट और जींस पहने हुए खेत में ट्यूबवेल के पास जमीन पर अचेत हालत में पड़ा हुआ है. वहीं, पास खड़े आरोपी ने एक के बाद एक पिस्टल से 3 राउंड गोली आदिल पर चलाई. इस दौरान गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है. गोली चलाने के बाद आरोपी अपने दूसरे साथी के साथ बाइक पर चला जाता है.

1 अक्टूबर को मिली थी लाशः दरअसल, 1 अक्टूबर को लोहियानगर थाना क्षेत्र के नरहेड़ा गांव के ग्रामीणों ने ट्यूबवेल के पास लाश होने की सूचना पुलिस को दी थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस में रख दिया था. यहां आकर परिजनों ने शव की शिनाख्त लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के राधना वाली गली निवासी आदिल के रूप में की थी, कपड़ों बेचने के लिए फेरी लगाता था. आदिल के भाई फाजिल की तहरीर पर इमरान पुत्र अबरार, सलमान, नवाब, शावेज, इकबाल, हमजा औऱ जुल्फेकार सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है.

आदिल को कुछ लोग बुलाकर ले गए थेः आदिल के बड़े भाई फाजिल ने बताया कि वह घर में सबसे छोटा था. 30 सितंबर को कुछ लोग आदिल को बुलाने घर आए थे. आदिल 10 मिनट में आने की बात घर पर कहकर गया था. पूरी रात वह नहीं लौटा तो चिंता हुई. अगले दिन पुलिस को लावारिश लाश मिली तो मोर्चरी में जाकर पहचाना था. पिता की मौत हो चुकी है, सभी अलग-अलग मेहनत मजदूरी करते हैं.

आरोपियों की पहचानः एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक पर गोली चलाई जा रही है. उन्होंने कहा कि तीन टीम लगाई गई हैं. आसपास के क्षेत्र में जो भी मार्ग हैं, वहां के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किये जा रहे हैं. मृतक और आरोपी मित्र हैं, जो साथ में घूमते-फिरते थे. किस बात को लेकर हत्या की गई है और वीडियो वायरल किया है, इसकी जांच की जा रही है. आरोपियों की जानकारी मिल चुकी है, जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे.

