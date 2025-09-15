लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्री के बैग में मिला जिंदा कारतूस, CISF ने बैग स्क्रीनिंग में पकड़ा, जेद्दा जा रहा था
सोमवार दिन में 12:10 बजे जेद्दा के लिए रवाना होने वाला था. एयरपोर्ट पर चेकिंग में पकड़ा गया.
लखनऊ : चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सोमवार को जेद्दा (सऊदी) जा रहे यात्री के बैग में कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया. सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ कर सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया. यात्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
बैग स्क्रीनिंग में पकड़ा गया : पुलिस के मुताबिक प्रयागराज जिले के फूलपुर थाना अंतर्गत गुलचपा निवासी मोहम्मद एहसान पुत्र मोहम्मद असलम सऊदी अरबिया एयरलाइंस की उड़ान (एसवी 891) से सोमवार दिन में 12:10 बजे जेद्दा के लिए रवाना होने वाला था. एयरपोर्ट पर बैग स्क्रीनिंग के दौरान सीआईएसएफ कर्मचारी को बैग में संदिग्ध वस्तु नजर आयी. चेक करने पर एक जिंदा कारतूस मिला.
पूछताछ में नहीं दी कोई जानकारी : केंद्रीय औद्योगिक बाल के सुरक्षाकर्मियों ने एहसान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. लेकिन एहसान ने कारतूस के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी. इसके बाद सीआईएसएफ ने एहसान को सरोजनीनगर पुलिस के हवाले कर दिया. सीआईएसएफ कर्मी की तहरीर पर सरोजनीनगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया.
पुलिस ने कारतूस जब्त किया : सरोजनीनगर सेकंड इंस्पेक्टर हरिद्वारी लाल ने बताया कि सीआईएसएफ के एएसआई रामप्रकाश गौतम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी मोहम्मद एहसान को गिरफ्तार किया गया. बरामद कारतूस को जब्त कर लिया गया है.
आरोपी मोहम्मद एहसान से कारतूस के बारे में काफी पूछताछ की गई, लेकिन वह ना तो कारतूस के बारे में कोई सही जवाब दे सका और ना ही शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध करा सका. आरोपी एहसान को जेल भेज दिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
