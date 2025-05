ETV Bharat / state

Haryana Live: पानी के मुद्दे पर पंजाब की सर्वदलीय बैठक, हरियाणा में बारिश ने मचाई तबाही! डॉक्टर भावना मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा - HARYANA NEWS LIVE UPDATE

Haryana Latest News ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 2, 2025 at 1:03 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 1:47 PM IST 1 Min Read

LIVE FEED पानी के मुद्दे पर पंजाब की सर्वदलीय बैठक चंडीगढ़: पानी के मुद्दे पर पंजाब की सर्वदलीय बैठक हुई. सीएम मान की अध्यक्षता में पंजाब भवन में बैठक हुई. इस दौरान तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक में पानी के मुद्दे पर चर्चा हुई. पंजाब के सीएम मान ने कहा कि आज महत्वपूर्ण मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक हुई है. सभी दलों ने अपना पक्ष रखा है. रातों-रात बीबीएमबी के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और तानाशाही रवैया दिखाया गया. हरियाणा को अतिरिक्त पानी के लिए आभार प्रकट करना चाहिए था. सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया कि वे पार्टी लाइन से हटकर पंजाब के पानी के साथ हैं. पानी पंजाब की जीवन रेखा है। मैं सभी दलों का आभार व्यक्त करता हूं. भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि वे पानी के मुद्दे पर पार्टी और केंद्र से बात करेंगे. पंचकूला में दो समुदायों के बीच तनाव पंचकूला के रायपुररानी के गांव मौली में लंबे समय से गहराया राजपूत और दलित समाज के बीच का टकराव अभी तक थमा नहीं है. पुलिस के मजबूत प्रयासों के बावजूद दोनों समुदायों के बीच बड़ी अनहोनी होने की आशंका लगातार बनी हुई है. इसी बीच अब रायपुररानी थाना प्रभारी सोमबीर ढाका सुखबीर सिंह और मौली चौकी प्रभारी रवि प्रकाश की जगह रामकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा पुलिस ने दर्ज एससी-एसटी मामले में आठ और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के नेतृत्व में विशेष रूप से गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है. मामले की शिकायतकर्ता अनुसूचित जाति समाज की 22 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि गत मंगलवार की शाम करीब 5:30 बजे वह सहेली और एक आंटी के साथ कॉलेज से गांव लौट रही थी. लेकिन बीच रास्ते में क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों ने उन्हें रोक कर जाति सूचक शब्द कहते हुए धमकी दी कि यदि वे गली से निकलती दिखाई दी तो उनकी टांगे तोड़ दी जाएंगी. शिकायत है कि युवती और उसकी सहेली के कपड़े फाड़कर उनसे छेड़खानी की गई उनकी आंटी के साथ गाली-गलौज कर उनके लिए भी जाति सूचक शब्द कहे गए. तरबूज और खरबूजे की फसल को लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जरूरी सलाह दी है. वैज्ञानिकों ने कहा कि तरबूज व खरबूजे की फसल को चेपा हरा तेला कीट से बचाना जरूरी है. इसके लिए समय पर दवाइयों का इस्तेमाल करें और फसल की निराई गुड़ाई करने और नियंत्रित सिंचाई करते हैं. फूल आने के समय लगभग 5 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से दें और सिंचाई करें. यमुनानगर: बारिश से अनाज मंडियों में रखा अनाज भीगा यमुनानगर में देर रात से बरसात जारी है. जिसके चलते जिले की 13 अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखी गेहूं की फसल भीग गई. किसानों का कहना है कि मंडी में त्रिपालों की व्यवस्था नहीं थी. जिसके चलते ये नुकसान हुआ है. हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार 1 अप्रैल से यमुनानगर जिले की 13 अनाज मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई थी. उस समय मंडी प्रशासन ने दावा किया था कि सीजन शुरू होने से पहले ही हर स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने तैयारी कर रखी है, लेकिन सीजन शुरू होने के कुछ दिन बाद बरसात हुई जिसमें दावों को पोल खुलती दिखाई दी. गुरुग्राम में अवैध बार पर एक्साइज विभाग का छापा पॉश इलाके गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित "द बिग ट्री कैफे" में अवैध रूप से शराब परोसने की गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग को विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि यह कैफे बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब परोस रहा है. पढ़ें पूरी खबर- गुरुग्राम में अवैध बार पर एक्साइज विभाग की बड़ी कार्रवाई, बिना लाइसेंस शराब परोसने का भंडाफोड़ - ILLEGAL BAR IN GURUGRAM डॉक्टर भावना मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हिसार: सिविल लाइन पुलिस ने डॉक्टर भावना हत्याकांड के मुख्य आरोपी उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है. डीएसपी तनुजा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने रेवाड़ी के लिलोध गांव से उदेश को हिरासत में लिया, जो हिसार कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) में लिपिक के पद पर कार्यरत था. पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड की गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है. पढ़ें पूरी खबर- हिसार मर्डर केस: डॉक्टर भावना की हत्या का आरोपी उदेश गिरफ्तार, पुलिस ने सुलझाई गुत्थी - DR BHAWNA MURDER CASE भिवानी में बारिश और तूफान का कहर भिवानी: आज सुबह सुबह 4 बजे के आसपास आई तेज बारिश और आंधी के चलते कई पेड़ उखड़ गए. इसके अलावा बिजली के कई पोल भी टूट गए. जिसके चलते हीं रात से ही बत्ती गुल है. बिजली गुल होने की वजह से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आमजन के कहना है कि रात को तेज आंधी व तूफान से काफी नुकसान हुआ है. जिसके चलते बिजली से होने वाले रोजमर्रा के कार्य ठप पड़े हैं. भिवानी में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से 4 लाख 66 हजार की लूट भिवानी के जमालपुर गांव में बंदूक की नोंक पर पोस्ट ऑफिस कर्मचारी से 4 लाख 66 हजार की लूट की वारदात का मामला सामने आया है. जहां 2 नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने कर्मचारी से कनपटी पर पिस्टल रख रुपयों से भरे बैग को छीना. वहीं वारदात को अंजाम देते ही बदमाश कर्मचारियों व अन्य को पिस्टल दिखाकर वहां से फरार हो गए.

Last Updated : May 2, 2025 at 1:47 PM IST