ABVP–RSS के बड़े लीडर्स ने बुधवार शाम कॉलेजों के प्रिंसिपल और डीन से मीटिंग कर ABVP के पक्ष में फर्जी वोट डलवाने का दबाव बनाया है. मैं साफ चेतावनी देता हूं, अगर किसी भी कॉलेज से फर्जी वोट की शिकायत आई तो ज़िम्मेदारों को बख़्शा नहीं जाएगा. NSUI और कांग्रेस पार्टी के सभी साथी पूरी तरह मुस्तैद रहें. कहीं भी समस्या या गड़बड़ी हो, तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. वोट चोर BJP–RSS से सावधान!
DUSU चुनाव 2025 LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू, आईडी चेकिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री
Published : September 18, 2025 at 9:12 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 10:01 AM IST
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025-26 के लिए मतदान आज सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हो गया. वोट डालने जा रहे छात्रों की पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पुलिस द्वारा जांचे जा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें मतदान केंद्र तक जाने की अनुमति दी जा रही है. कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों के आसपास सुरक्षा को देखते हुए 300 मीटर पहले ही बैरिकेडिंग की गई है, वहीं वाहनों के लिए डायवर्जन लागू कर दिया गया है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है.ABVP-NSUI में सीधी टक्करमुख्य मुकाबला हमेशा की तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के बीच माना जा रहा है. दोनों संगठनों ने छात्रों से जुड़ी समस्याओं को अपना एजेंडा बनाया है. हालांकि, इस बार एसएफआई-आइसा उम्मीदवारों की उपस्थिति भी खास है. माना जा रहा है कि यदि यह उम्मीदवार बड़ी संख्या में वोट खींचते हैं तो पारंपरिक दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. डीयू प्रशासन ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. विश्वविद्यालय परिसर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पुलिस ने भी निगरानी बढ़ा दी है. साथ ही, छात्रों को आदर्श आचार संहिता का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है. छात्रों के बीच इस चुनाव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है.
DU के छात्रों सतर्क रहें-वोट चोर सक्रिय हैं!
महिलाओं की भागीदारी पर जोर
DUSU चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है. NSUI से DUSU अध्यक्ष पद प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी ने कहा कि छात्रों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है. NSUI महिलाओं की भागीदारी पर जोर दे रहा है. मैं कैंपस में छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल की समस्या पर काम करना चाहती हूं. एनएसयूआई अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी कहती हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अच्छे नतीजे आएंगे. विश्वविद्यालय में बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं. एनएसयूआई चारों सीटें जीतने जा रही है. मैं एक महिला अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूं. हम हर सेमेस्टर में बारह दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की मांग कर रहे हैं. हम छात्रों के लिए एक सुरक्षित परिसर की मांग कर रहे हैं.दिल्ली विश्वविद्यालय में दुनिया भर से छात्र आते हैं, इसलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। महिला और पुरुष गार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सुरक्षा वैन होनी चाहिए. मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकना चाहती हूं. मैं छात्रावासों को एक बड़ी समस्या मानती हूं और मैं इस पर काम करना चाहती हूं.
रामजस कॉलेज में वोटिंग करने जाते छात्रों
दिल्ली: DUSU चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है। रामजस कॉलेज के बाहर पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।
फैकल्टी ऑफ़ ला के बाहर पुलिस मौजूूद, वोटिंग से पहले चेक हो रहे छात्रों के आई कार्ड
फैकल्टी ऑफ़ ला के बाहर पुलिस की निगरानी में छात्र वोटिंग के लिए जा रहे हैं बूथ से पहले पहुंचने उनके आई कार्ड को जांच की जा रही है.