DUSU चुनाव 2025 LIVE: कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू, आईडी चेकिंग के बाद ही छात्रों को एंट्री

महिलाओं की भागीदारी पर जोर

DUSU चुनाव 2025 के लिए मतदान जारी है. NSUI से DUSU अध्यक्ष पद प्रत्याशी जोसलिन नंदिता चौधरी ने कहा कि छात्रों से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है. NSUI महिलाओं की भागीदारी पर जोर दे रहा है. मैं कैंपस में छात्रों की सुरक्षा और हॉस्टल की समस्या पर काम करना चाहती हूं. एनएसयूआई अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जोसलिन नंदिता चौधरी कहती हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे अच्छे नतीजे आएंगे. विश्वविद्यालय में बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं. एनएसयूआई चारों सीटें जीतने जा रही है. मैं एक महिला अध्यक्ष पद की उम्मीदवार हूं. हम हर सेमेस्टर में बारह दिन की मासिक धर्म की छुट्टी की मांग कर रहे हैं. हम छात्रों के लिए एक सुरक्षित परिसर की मांग कर रहे हैं.दिल्ली विश्वविद्यालय में दुनिया भर से छात्र आते हैं, इसलिए हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। महिला और पुरुष गार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और सुरक्षा वैन होनी चाहिए. मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकना चाहती हूं. मैं छात्रावासों को एक बड़ी समस्या मानती हूं और मैं इस पर काम करना चाहती हूं.