वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम बोले- हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2025 at 10:04 AM IST

Updated : October 13, 2025 at 1:12 PM IST

1 Min Read
शिमला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर हो गया है. इस खास समारोह में बतौर मुख्यातिथि पहुंची कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह को सफल बनाने के लिए रिज मैदान पर कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में जुटे हैं. सोनिया गांधी, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई नेता समारोह में पहुंचे हैं. ETV भारत पर आपको हर एक पल की जानकारी मिलेगी.

LIVE FEED

1:07 PM, 13 Oct 2025 (IST)

हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र- मुकेश अग्निहोत्री

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "सोनिया गांधी के हाथों वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने का मतलब समझ सकते हैं कि ये देश व प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. हिमाचल की जनता को इस पल का इंतजार था. इंदिरा गांधी की बदौलत हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला. इंदिरा गांधी के साथ हिमाचल के लोग डॉ. वाईएस परमार को स्मरण करते हैं. डॉ. परमार ने 18 साल हिमाचल की कमान संभाली. डॉ. परमार के सपनों में जिस शख्सियत ने रंग भरा, वो वीरभद्र सिंह थे. वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे. उन्होंने जीवन में 9 बार विधानसभा चुनाव जीते और पांच बार लोकसभा चुनाव जीते. वे जीवन के अंत तक नॉट आउट सियासी पिच पर रहे. हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र रहे."

हिमाचल के डिप्टी सीएम ने कहा कि, "उस शख्सियत को सभी नमन कर रहे हैं. नेता वही है, जिसे जाने के बाद भी याद किया जाए. यदि ऐसे नेता के जाने के बाद उनकी प्रतिमा के अनावरण पर सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी आते हैं तो इसका मतलब समझा जा सकता है. वीरभद्र सिंह के साथ जब टूअर करते थे और रात को नींद में जाने से पहले पूछते थे कि कोई मिलने को तो नहीं रह गया. सुबह वे 8 बजे कुर्सी पर बैठ जाते थे कि मिलने वाले आए होंगे। वे जनता के दुख-दर्द में आंसू बहाते देखे जाते थे."

12:39 PM, 13 Oct 2025 (IST)

मंच पर कांग्रेस नेताओं का सम्मान

स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल को सम्मानित किया. वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने राजीव शुक्ला को सम्मानित किया. इसके अलावा हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सचिन पायलट को सम्मानित किया.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
मंच पर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

12:08 PM, 13 Oct 2025 (IST)

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

रिज मैदान पर आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो गया है. कांग्रेस राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने प्रतिमा का अनावरण किया. इस खास मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी समारोह स्थल पर पहुंची हैं. प्रतिमा अनावरण के साथ वीरभद्र सिंह के जयकारे से रिज मैंदान गूंज उठा.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण (ETV Bharat)

11:49 AM, 13 Oct 2025 (IST)

वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर क्या लिखा है?

वीरभद्र सिंह का विजन और उनका हिमाचल के प्रति लगाव उनकी प्रतिमा के रूप में रिज मैदान पर उपस्थिति दर्ज कराने जा रहा है. प्रतिमा की स्थापना वीरभद्र सिंह फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है. रिज मैदान पर डॉ. वाईएस परमार की प्रतिमा के साथ लगे संगमरमर पर लिखा है. हिमाचल निर्माता, वहीं, वीरभद्र सिंह की प्रतिमा में संगमरमर पर दर्ज है-आधुनिक हिमाचल के निर्माता वीरभद्र सिंह.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा (ETV Bharat)

11:38 AM, 13 Oct 2025 (IST)

मंच पर पहुंचे CM सुक्खू समेत कांग्रेस के कई नेता

स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, कांग्रेस नेता सचिन पायलट और दीपेंद्र हुड्डा, राजीव शुक्ला समेत कांग्रेस के कई नेता मंच पर पहुंच गए हैं.

11:26 AM, 13 Oct 2025 (IST)

स्व. पिता की मूर्ति अनावरण से पहले बेटे विक्रमादित्य सिंह ने किया भावुक पोस्ट

स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "वीरभद्र सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश की आत्मा थे. वे जन्म से राजा थे, लेकिन उनका असली राज था लोगों के दिलों पर। उनकी गर्मजोशी, सादगी और हर किसी से जुड़ाव आज भी हर गांव, हर घाटी में जीवित है. किन्नौर से काजा तक, स्कूल से पंचायत तक, वे हर जगह अपने लोगों के साथ दिखे; हर बुजुर्ग और बच्चे की आंखों में उनका अपनापन झलकता था. रामपुर के पदम पैलेस में उनका चतुर्वार्षिक श्राद्ध जब हुआ, तो राज्य के कोने-कोने से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. कई बुजुर्ग महिलाएं, जिनकी बस्तियां कभी वीरभद्र सिंह की पहल से सड़क से जुड़ी थीं, उनके बारे में भावुक होकर कहती हैं—आज ऐसा नेता प्रदेश में कम मिलता है, जो बिना दिखावे के रात-दिन लोगों की समस्याएं सुनने गांव-गांव जाता था।"

विक्रमादित्य सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भावुक शब्दों में कहा, "बाबा सिर्फ मेरे पिता नहीं, हिमाचल की आत्मा थे. उनकी विरासत हर स्कूल, हर सड़क और हर दिल में ज़िंदा है. उन्होंने हिमाचल के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाईं—उन्होंने हमारी उम्मीदों को पंख दिए. राजनीति में होते हुए भी, वीरभद्र सिंह का व्यवहार एक परिवार के सदस्य जैसा था. वे अक्सर गांवों में बिना घोषणा के पहुxच जाते, चाय पर बैठकर परिवारों की बातें सुनते, बच्चों के बीच बैठ हँसी-मजाक करते. उनका वही अपनापन है जो लोगों को आज भी उनकी याद में भावुक कर जाता है."

राजनीतिक विरोधी भी उन्हें आदर की नज़र से देखते थे. एक वरिष्ठ नेता ने खुद कहा, "हम उनसे हमेशा सहमत नहीं रहे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कभी नहीं कर सके. उनकी सरलता, गरिमा और जन-सेवा का भाव, बदलते समय में मूल्य और सिद्धांतों की मिसाल बन गया है. आज वीरभद्र सिंह भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर गांव की सड़क, हर स्कूल की घंटी, और हर हिमाचली की मुस्कान में उनकी एक उजली छाया हमेशा बनी रहेगी—एक ऐसे राजा की छाया जो वाकई लोगों का था। जय श्री राम"

11:16 AM, 13 Oct 2025 (IST)

रिज मैदान पर लगी है इन लोगों की प्रतिमा

शिमला के रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित हिमाचल निर्माता डॉ. वाईएस परमार की प्रतिमा लगी है. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगी है. साथ ही देश के महान योद्धा लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह की प्रतिमा भी रिज मैदान पर लगी है. इसके अलावा शिमला के रिज मैदान और माल रोड के संधि स्थल पर पंजाब केसरी लाला लाजपतराय की प्रतिमा लगी है. अब इस कड़ी में हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह का नाम भी शामिल हो गया है.

11:03 AM, 13 Oct 2025 (IST)

समारोह स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे लोग

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह शुरू हो गया है. इस खास कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग समारोह स्थल पहुंच रहे हैं. कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों का कहना है कि, "राजा साहब हिमाचल के लोगों के दिलों की धड़कन में हैं. यह पल हिमाचल वासियों के लिए बहुत खास है."

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
रिज मैदान पर भारी संख्या में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

10:52 AM, 13 Oct 2025 (IST)

मंच पर पहुंचीं प्रतिभा सिंह

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह शुरू हो गया है. स्व. वीरभद्र सिंह की पत्नी एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मंच पर पहुंच गई हैं. इस ऐतिहासिक पल पर स्व. वीरभद्र सिंह का परिवार मंच पर विराजमान है. इससे पहले रविवार 12 अक्टूबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के शिमला पहुंचने पर प्रतिभा सिंह ने भी स्वागत किया था.

Pratibha Singh
मंच पर स्व. वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह (ETV Bharat)

10:41 AM, 13 Oct 2025 (IST)

मंच पर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह

रिज मैदान पर स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण समारोह शुरू हो गया है. इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष सोनिया गांधी बतौर मुख्यातिथि शिमला पहुंचीं हैं. वहीं, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री स्व, वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मंच पर पहुंच गए हैं. इसके अलावा हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी मंच पर पहुंचे हैं.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
मंच पर विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

10:30 AM, 13 Oct 2025 (IST)

अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा

रिज मैदान पर लगी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी की प्रतिमा के सामने हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगी है. शिमला के सबसे खूबसूरत स्थल और हार्ट ऑफ हिल्स क्वीन रिज मैदान में अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अन्य महापुरुषों के साथ हिमाचल की राजनीति के किंग कहे जाने वाले स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा भी दिखेगी.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने वीरभद्र सिंह की प्रतिमा (ETV Bharat)

10:16 AM, 13 Oct 2025 (IST)

प्रतिमा अनावरण से पहले विक्रमादित्य सिंह ने किया भावुक पोस्ट

ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले उनके बेटे एवं हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट किया है. विक्रमादित्य सिंह ने लिखा है, "वीरभद्र सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश की आत्मा थे. वे जन्म से राजा थे, लेकिन उनका असली राज था लोगों के दिलों पर. उनकी गर्मजोशी, सादगी और हर किसी से जुड़ाव आज भी हर गांव, हर घाटी में जीवित है. किन्नौर से काजा तक, स्कूल से पंचायत तक, वे हर जगह अपने लोगों के साथ दिखे; हर बुजुर्ग और बच्चे की आँखों में उनका अपनापन झलकता था. बाबा सिर्फ मेरे पिता नहीं, हिमाचल की आत्मा थे. उनकी विरासत हर स्कूल, हर सड़क और हर दिल में जिंदा है. उन्होंने हिमाचल के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाई-उन्होंने हमारी उम्मीदों को पंख दिए."

10:11 AM, 13 Oct 2025 (IST)

समारोह स्थल पहुंचने लगे समर्थक

हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण बस थोड़ी देर में होने वाला है. कार्यक्रम शुरू होने से पहले समारोह स्थल पर वीरभद्र सिंह की पट्टिका को लेकर भारी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं. प्रतिमा अनावरण समारोह को लेकर रिज मैदान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

Virbhadra Singh Statue Unveiling Ceremony
पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे समर्थक (ETV Bharat)
Last Updated : October 13, 2025 at 1:12 PM IST

