वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम बोले- हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "सोनिया गांधी के हाथों वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण होने का मतलब समझ सकते हैं कि ये देश व प्रदेश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं. हिमाचल की जनता को इस पल का इंतजार था. इंदिरा गांधी की बदौलत हिमाचल को राज्य का दर्जा मिला. इंदिरा गांधी के साथ हिमाचल के लोग डॉ. वाईएस परमार को स्मरण करते हैं. डॉ. परमार ने 18 साल हिमाचल की कमान संभाली. डॉ. परमार के सपनों में जिस शख्सियत ने रंग भरा, वो वीरभद्र सिंह थे. वीरभद्र सिंह आधुनिक हिमाचल के निर्माता थे. उन्होंने जीवन में 9 बार विधानसभा चुनाव जीते और पांच बार लोकसभा चुनाव जीते. वे जीवन के अंत तक नॉट आउट सियासी पिच पर रहे. हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र रहे."
हिमाचल के डिप्टी सीएम ने कहा कि, "उस शख्सियत को सभी नमन कर रहे हैं. नेता वही है, जिसे जाने के बाद भी याद किया जाए. यदि ऐसे नेता के जाने के बाद उनकी प्रतिमा के अनावरण पर सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी आते हैं तो इसका मतलब समझा जा सकता है. वीरभद्र सिंह के साथ जब टूअर करते थे और रात को नींद में जाने से पहले पूछते थे कि कोई मिलने को तो नहीं रह गया. सुबह वे 8 बजे कुर्सी पर बैठ जाते थे कि मिलने वाले आए होंगे। वे जनता के दुख-दर्द में आंसू बहाते देखे जाते थे."