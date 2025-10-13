वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण, डिप्टी सीएम बोले- हम वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट के छात्र

स्व. पिता की मूर्ति अनावरण से पहले बेटे विक्रमादित्य सिंह ने किया भावुक पोस्ट

स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा अनावरण से पहले उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है, "वीरभद्र सिंह सिर्फ एक नेता नहीं, हिमाचल प्रदेश की आत्मा थे. वे जन्म से राजा थे, लेकिन उनका असली राज था लोगों के दिलों पर। उनकी गर्मजोशी, सादगी और हर किसी से जुड़ाव आज भी हर गांव, हर घाटी में जीवित है. किन्नौर से काजा तक, स्कूल से पंचायत तक, वे हर जगह अपने लोगों के साथ दिखे; हर बुजुर्ग और बच्चे की आंखों में उनका अपनापन झलकता था. रामपुर के पदम पैलेस में उनका चतुर्वार्षिक श्राद्ध जब हुआ, तो राज्य के कोने-कोने से लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. कई बुजुर्ग महिलाएं, जिनकी बस्तियां कभी वीरभद्र सिंह की पहल से सड़क से जुड़ी थीं, उनके बारे में भावुक होकर कहती हैं—आज ऐसा नेता प्रदेश में कम मिलता है, जो बिना दिखावे के रात-दिन लोगों की समस्याएं सुनने गांव-गांव जाता था।"

विक्रमादित्य सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भावुक शब्दों में कहा, "बाबा सिर्फ मेरे पिता नहीं, हिमाचल की आत्मा थे. उनकी विरासत हर स्कूल, हर सड़क और हर दिल में ज़िंदा है. उन्होंने हिमाचल के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं बनाईं—उन्होंने हमारी उम्मीदों को पंख दिए. राजनीति में होते हुए भी, वीरभद्र सिंह का व्यवहार एक परिवार के सदस्य जैसा था. वे अक्सर गांवों में बिना घोषणा के पहुxच जाते, चाय पर बैठकर परिवारों की बातें सुनते, बच्चों के बीच बैठ हँसी-मजाक करते. उनका वही अपनापन है जो लोगों को आज भी उनकी याद में भावुक कर जाता है."

राजनीतिक विरोधी भी उन्हें आदर की नज़र से देखते थे. एक वरिष्ठ नेता ने खुद कहा, "हम उनसे हमेशा सहमत नहीं रहे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कभी नहीं कर सके. उनकी सरलता, गरिमा और जन-सेवा का भाव, बदलते समय में मूल्य और सिद्धांतों की मिसाल बन गया है. आज वीरभद्र सिंह भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हर गांव की सड़क, हर स्कूल की घंटी, और हर हिमाचली की मुस्कान में उनकी एक उजली छाया हमेशा बनी रहेगी—एक ऐसे राजा की छाया जो वाकई लोगों का था। जय श्री राम"